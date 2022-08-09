Волонтеры «Мы Вместе» и «Единой России» исполнили мечту лежачей девушки из Херсонской области

Волонтеры гуманитарной миссии «Мы Вместе» и «Единой России» помогли жительнице села Чкалово Херсонской области Татьяне Снигирь, инвалиду детства, которая 27 лет прикована к постели.

В результате неправильно проведенной операции девушка оказалась сначала в инвалидном кресле, а потом вообще перестала вставать с кровати. Единственным источником общения является интернет. Там девушка и нашла представителей гуманитарной миссии «Единой России» в Херсонской области и обратилась за помощью. В первый раз волонтеры приехали к ней в село Чкалово в конце июля, привезли продукты и лекарства, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Приехали с гумпомощью и увидели условия, в которых Таня живет. Она мне рассказала, что мечтает о кровати, которая бы могла поднимать голову. Ну и вообще той кровати, на которой она лежала, уже больше 50 лет. Мы решили, что обязательно решим вопрос и привезем ей нормальную кровать и противопролежневый матрас», – рассказал депутат Госдумы, замруководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме, руководитель гуманитарной миссии партии по направлению «Юг» Игорь Кастюкевич.

Автоматическая кровать имеет удобную на подвесную ручку и пульт управления, который может менять конфигурацию кровати: делать головной отдел выше или ниже. Также можно поднимать и опускать задний край. Противопролежневый матрас снабжен системой подкачки воздуха, со сменой жесткости. По словам сиделки Татьяны, Екатерины, о такой кровати девушка мечтала очень давно. Кому только не писала и не просила. Но украинские власти не реагировали на подобные просьбы.

«Таня боец! Никогда не сдается. Работающей рукой освоила работу с ноутбуком, много читает и общается в соцсетях. Ей, конечно, тяжело было лежать на старой койке с продавленным матрасом. Мы с внучками ей помогаем как можем – кормим, переворачиваем, моем. Очень сильная, конечно, Таня, я ее всегда в пример ставлю, если кто-то на жизнь начинает жаловаться», – сказала родственница Татьяны Снигирь.

Игорь Кастюкевич также обратился к коллегам из правительства Крыма и местной администрации с просьбой помогать Татьяне в случае необходимости. Вместе с кроватью волонтеры гуммиссии «Единой России» привезли девушке постельное белье и кое-что из одежды.

«Я и не думала, что такое когда-нибудь случится. Читаю, что гуманитарная миссия по селам ездит. Думала, не скоро ко мне приедут. Работают с утра до ночи, не до меня… Оказалось, что зря я так думала. Очень переживала, как меня уложат на новой кровати, для меня это событие. Большое спасибо! Я за вас молиться буду», – сказала Татьяна Снигирь.