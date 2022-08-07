Восстановлена размытая из-за ливней дорога в Амурской области

|
7 августа, воскресенье | Последнее обновление — 05:54 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Косове задержали российскую журналистку Дарью Асламову
Разделы
США не мыслят себе иного миропорядка, кроме основанного на их доминировании в военной сфере – любой ценой и вопреки любым обстоятельствам. Ничего хорошего миру такое иррациональное мышление Америки не несет.
Подробности...
Пока под дестабилизирующими санкциями находятся смежные с продовольствием, обеспечивающие мировую торговлю им сферы – логистика, страхование и удобрения, продовольственного кризиса не избежать.
Подробности...
«Я настоятельно призываю Вас, – писал Хомейни Горбачеву, – к тому, чтобы Вы, разрушая здание марксистских иллюзий, не оказались в плену Запада и Великого дьявола». Горбачев не послушал иранского лидера, а зря.
Подробности...
В истринском районе Подмосковья сгорел склад интернет-магазина Ozon – одного из крупнейших в России. В момент возгорания на складе находилось более тысячи человек. По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще 13 пострадали. Местонахождение 20 человек остается неизвестным. По одной из версий, причиной возгорания мог стать поджог
Подробности...
В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
Подробности...
Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
Подробности...
19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
Подробности...
В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
Подробности...
В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
Подробности...
Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
|
|
Восстановлена размытая из-за ливней дорога в Амурской области
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Специалисты восстановили транспортное сообщение с двумя микрорайонами Тынды в Амурской области, отрезанными в субботу из-за ливней, сообщает администрация города.
«Уровень воды в реке Тында снизился на один метр. Вода на ул. Мерзлотной отступила. Транспортное сообщение в направлениях микрорайонов Беленький и Таежный восстановлено», – передает РИА «Новости» сообщение городских властей.
Ранее сообщалось, что четыре села в Приамурье остались без транспортного сообщения из-за ливней. В городе Тында и Тындинском округе из-за ливней ввели режим ЧС. На 79 км автомобильной дороги Талдан – Соловьевск размыло откосы проезжей части. Сообщалось о затрудненном проезде.
Турки восхитились ответом Путина и Эрдогана Западу
|
|
Читатели турецкого издания Haber7 положительно отреагировали на совместное решение президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана о постепенном переводе расчетов за газ в национальные валюты.
«Долой доллар! Кто бы что ни говорил, будущее за Россией и Турцией», – написал tunctunc. Комментарии интернет-пользователей передает РИА «Новости».
«Отличная сделка. Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится», – написал еще один из пользователей.
«Благодаря президенту России Владимиру Путину мы выйдем из американского круга», – заметил другой комментатор.
«В последнее время Эрдоган нарастил сотрудничество с Россией, Ираном и странами Персидского залива. Это очень важное достижение для Турции. Дай бог, еще все впереди», – подчеркнул пятый читатель.
«Мы нуждаемся в России, Россия нуждается в нас... Русские честнее, чем США и ЕС», – заключили пользователи.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В США пришли в ужас после слов Пелоси о необходимости «вырыть яму» до Китая
|
|
Пользователи Twitter раскритиковали выступление спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси, посвященное итогам тихоокеанского турне, в котором она привела способ налаживания связей с Китаем.
Отвечая на вопрос о том, как ее визит на Тайвань может повлиять на американо-китайские отношения, политик рассказала о ситуации, приключившейся с ней в детстве. «Когда я была маленькой девочкой, на пляже мне сказали, что если вырыть яму достаточно глубоко, то можно добраться Китая – так что мы в Вашингтоне всегда чувствовали связь с Пекином», – приводит РИА «Новости» слова Пелоси.
Комментаторы обвинили чиновницу в лицемерии, подчеркнув, что наладить двусторонние отношения с Китаем вряд ли получится, если при этом совершать поездки на Тайвань.
«Если США научатся не развязывать ненужные конфликты по всему миру, то в нем наступит спокойствие», – поделился мнением один из комментаторов.
«Я не могу согласиться с вашим решением посетить Тайбэй. Все, в чем вы преуспели – это в эскалации напряженности в то время, когда миру нужны лидеры, борющиеся за мир», – написал один из пользователей.
«Жители Тайваня скачивают приложение, чтобы найти убежища на случай воздушной тревоги; я думаю, они были счастливее до того, как вы совершили этот визит. Я не собираюсь умирать в вашей войне», – заметил другой комментатор.
«Как ваш визит на Тайвань помог американцам? Какие выгоды мы получили от этой поездки? Давайте посмотрим правде в глаза, вы сделали это только ради пиара, чтобы повысить свой престиж», – считает еще один читатель.
«Вы принесете больше пользы людям, если уйдете в отставку», – констатировал пользователь.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп назвал глупой поездку спикера нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси на Тайвань ввиду нынешней напряженности в отношениях с Китаем.
Напомним, Пелоси посетила Сингапур, Японию, Южную Корею и Малайзию, а также вопреки протестам со стороны Китая побывала на Тайване. Визит на Тайвань стал первой поездкой спикера Палаты представителей США с 1997 года, Пелоси – самый высокопоставленный чиновник США, посетивший остров за 25 лет. Пекин заявил, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. В ответ Китай проводит масштабные учения вокруг Тайваня, баллистические ракеты Народно-освободительной армии Китая впервые в истории пролетели непосредственно над Тайванем.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Украинские военные ударом по СИЗО в Еленовке убили около 20 боевиков «Азова»
|
|
В результате удара украинских войск по СИЗО в Еленовке убито около 20 боевиков украинского националистического полка «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией), сообщили в следственных органах ДНР.
Сообщается, что среди убитых «были фигуранты уголовных дел, готовых к передаче в суд». Как пояснили в следственных органах, «уголовные дела в отношении убитых будут закрыты по нереабилитирующим обстоятельствам». При этом «их показания будут использованы следствием в рамках других уголовных дел в отношении других обвиняемых», передает ТАСС.
Напомним, украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен. На место удара доставят международных экспертов и журналистов, сообщил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский.
Американские СМИ: Троянский конь Путина сбил с толку лидеров ЕС
|
|
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сбивает с толку европейских лидеров своим отношением к России, говорится в статье американского журнала Foreign Policy.
«Троянский конь Путина внутри Европейского союза. В очередной раз лидеры ЕС задаются вопросом, что стоит за почти навязчивым почтением Будапешта к Кремлю», – передает РИА «Новости» текст статьи Аманды Коукли.
Автор считает, что Венгрия доставляет серьезные неудобства Брюсселю. Так, Орбан недавно выразил несогласие с единой политикой ЕС в отношении иммиграции и меньшинств, что вызвало недовольство его коллег в Евросоюзе. Однако это лишь малая часть проблем, которые создает Будапешт для коллективного Запада, отмечается в статье.
По мнению журналиста, более насущным вопросом в последние дни было продолжающееся давление Венгрии на лидеров ЕС из-за Москвы. Так, на прошлой неделе 27 членов Евросоюза согласились сократить потребление газа на 15%. Орбан выступил против и назвал это еще одним шагом к военной экономике, пишет Коукли.
Обозреватель приходит к выводу, что подобная политика Будапешта подчеркивает явное отсутствие единства в Европе. По словам аналитика, Венгрия с первых дней украинского конфликта ни разу прямо не критиковала Москву, чем занимались другие западные державы. Также венгерские власти регулярно выступают против антироссийских санкций и даже задержали принятие шестого пакета ограничений. Как утверждает автор, политика Виктора Орбана и его правительства сбивает с толку лидеров Евросоюза.
Ранее на этой неделе премьер-министр страны Виктор Орбан заявил, что его страна не считает Брюссель «начальником». Он подчеркнул, что Венгрия – независимое государство, она продолжит отстаивать собственную точку зрения при обсуждении общеевропейских решений. Орбан заявил, что введенные Западом санкции не пошатнули Москву, но отразились на Европе. Он призывал Евросоюз прекратить вводить санкции против России из-за спецоперации на Украине. Кроме того, венгерский премьер негативно оценил идею возможного введения Евросоюзом эмбарго на поставки газа из России, сравнив ее с «попыткой биться об стену».
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Германии придумали, как обойтись зимой без российского газа
|
|
Германия могла бы зимой отказаться от газа из России при условии, что сэкономит 210 тераватт-часов электроэнергии, пишет газета Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования.
Исследование провел немецкий экономист Рюдигер Бахман из американского Университета Нотр-Дам, а также представители мюнхенского института IFO и Боннского университета. Они пришли к выводу, что Германия должна для достижения цели вырабатывать меньше электричества при помощи газовых электростанций, сократить потребление на бытовом и промышленном уровне, передает ТАСС.
Ученые уже проводили аналогичное исследование в марте, тогда в целом выводы были схожие. Экономисты лишь полагали, что сэкономить нужно большее количество тераватт-часов.
В Германии в настоящее время готовятся экономить энергию на фоне сокращений поставок газа из России. Разные города предлагают свои идеи – где-то отказываются от подогрева воды в общественных бассейнах, где-то решили не подсвечивать достопримечательности, а где-то – отключают фонтаны. К примеру, правящий бургомистр Берлина Франциска Гиффай ради экономии электроэнергии предложила после полуночи отключать подсветку Бранденбургских ворот. Кроме того, прозвучала инициатива о замене российского газа топливом из бананов.
Ранее агентство DPA сообщило, что германские министерства также рассматривают меры для сокращения потребления энергии. В частности, в ряде министерств решили летом охлаждать кондиционируемые помещения только до 26 градусов, исключения сделают лишь для серверных комнат, где температура должна быть ниже. Министерство по делам экономики и защиты климата собирается таким образом уже текущим летом сократить потребление электроэнергии на 40%. Определенные меры также приняли в МИД ФРГ, оборонном ведомстве, министерстве здравоохранения – там устанавливают на крыши солнечные батареи и наносят на окна светоотражающие пленки, чтобы внутри зданий не было слишком жарко.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Выступление Трасс прервали криком «Позор!»
|
|
Во время выступления главы МИД Великобритании Лиз Трасс, претендующей на пост премьер-министра страны, на предвыборном мероприятии в Истборне экоактивисты из Green New Deal Rising («В поддержку зеленого нового курса») криками прервали ее речь.
Трасс пришлось прервать выступление, когда активисты природозащитного движения начали кричать: «Позор!». Она дождалась, пока правоохранители уведут недовольных, передает ТАСС со ссылкой на Sky News
«Я думаю, что тут есть несколько проникших злоумышленников, и я подожду, пока их не выведут», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Sun.
Экоактивисты считают, что у Трасс «нет внушающего доверия плана» в сфере борьбы с глобальным потеплением.
Через некоторое время речь Трасс вновь была прервана активистами, но не известно, принадлежат ли они к той же организации. «Я воспринимаю это как комплимент, что я настолько популярна у Extinction Rebellion», – пошутила Трасс.
Напомним, Трасс, которая является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, поддержала «частичный фрекинг», то есть добычу сланцевого газа методом гидроразрыва геологического пласта.
Как указали немецкие СМИ, фрекинг – это настоящий «климатический убийца». При использовании этой технологии в скважину под высоким давлением закачивают смесь из воды, песка и химикатов, чтобы освоить труднодоступные залежи нефти и газа. Фрекинг может спровоцировать землетрясения и привести к загрязнению грунтовых вод.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Замглавы администрации Новой Каховки скончался после покушения
Заместитель главы администрации (ВГА) Каховского района Херсонской области Виталий Гура умер после совершенного на него покушения, сообщил глава администрации Новой Каховки Владимир Леонтьев.
«Он (Гура) погиб, насколько я знаю. Он в госпитале был. Военные врачи пытались спасти жизнь», – приводит РИА «Новости» слова Леонтьева.
По словам Леонтьева, его заместителю, которому еще не исполнилось и 40 лет, приходилось заниматься наиболее актуальными вопросами города и района, восстановлением после ракетных ударов. Он выразил искренние соболезнования родным своего заместителя.
Ранее в СК заявили, что будут расследовать обстоятельства покушения на заместителя главы администрации Новой Каховки Виталия Гура.
В администрации Новой Каховки ранее сообщали, что было совершено покушение на замглавы администрации района по ЖКХ Виталия Гура, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Эрдоган раскрыл детали переговоров с Путиным
|
|
Президент Турции Тайип Эрдоган рассказал о прошедшей 5 августа в Сочи встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным. В частности, он назвал справедливым подход российского лидера по сирийскому вопросу.
«Господин Путин придерживается справедливого подхода к Турции в этом (сирийском) вопросе. Он особо заявляет, что всегда будет с нами в борьбе с терроризмом. У него такой подход: «Было бы гораздо точнее, если бы вы предпочитали решать их как можно больше вместе с режимом». Мы говорим, что наша разведывательная организация уже занимается этими вопросами с сирийской разведкой, но наши усилия направлены на то, чтобы получить результат», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция готова стать площадкой для встречи лидеров России и Украины. «Сейчас важно в полном объеме реализовать план вывоза зерна и подкрепить это конкретными шагами по возвращению к стамбульским переговорам. Я с самого начала конфликта говорю, что в войне на Украине не может быть победителей. Несмотря на сложность в «поле», я глубоко убежден, что кризис возможно решить за столом переговоров. Я напомнил уважаемому Путину, что мы готовы стать площадкой для его переговоров с [президентом Украины Владимиром] Зеленским. Мы будем продолжать диалог с нашим соседом по Черноморскому бассейну Россией во всех областях для внесения вклада в обеспечение регионального и глобального мира», – отметил президент Турции.
Также Эрдоган заявил, что на следующей неделе намерен посетить АЭС «Аккую». «Конечно, не обсудить такую тему невозможно. Мы говорили, АЭС «Аккую» имеет особое значение в энергетической стратегии нашей страны. Наша цель по вводу в эксплуатацию первого реактора «Аккую» в 2023 году сохраняется. Мы еще раз обсудили эти вопросы в наших переговорах с российской стороной… Теперь, когда на следующей неделе я поеду посмотреть на наше буровое судно «Абдулхамит Хан» в Мерсин-Ташуку, я в тот же день отправлюсь оттуда в «Аккую». Я лично буду следить за работами в «Аккую» со своей делегацией. После этого я расскажу господину Путину о ситуации», – сказал глава Турции.
Переговоры Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана состоялись накануне в Сочи. Среди прочего лидеры двух стран договорились, что поставки российского газа в Турцию частично будут оплачиваться в рублях. По итогам переговоров Эрдоган заявил, что Россия и Турция договорились о торговле в рублях.
Американский разведчик предрек трагический конец Зеленскому
Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского подходит к концу, он может погибнуть от рук украинцев, которые перестали ему доверять, заявил бывший офицер американской разведки Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
«Он будет вынужден либо покинуть Украину <…>, либо погибнет от рук собственных граждан, которые перестали ему доверять», – приводит РИА «Новости» слова военного.
Риттер считает, что именно президент Украины несет ответственность за гибель десятков тысяч мирных граждан. Кроме того, западные лидеры перестают верить в созданный образ Зеленского, все чаще отказывая Киеву в помощи.
«Из-за того, что престиж президента Украины постепенно падает, больше нет смысла в том, чтобы он оставался у власти», – отметил разведчик и предположил, что в скором времени на Украине может произойти государственный переворот.
Ранее ведущий Sky News Кори Бернарди обвинил западные СМИ в создании «героического» образа Зеленского и замалчивании ужасов, которые происходят во время его правления с этническими русскими в некоторых частях Украины.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Запад начал уставать от солидарности с Украиной.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российский флаг подняли над городом Днепрорудное в Запорожье
Российский триколор установили на радиотелевизионный передающий центр в городе Днепрорудное в Запорожской области.
«Теперь наш российский флаг развивается на самой высокой точке Днепрорудного, на высоте 110 метров. Жители этого города знают: они под надежной защитой», – передает РИА «Новости» с места событий.
Ранее ВС России ударами авиации и огнем артиллерии уничтожили в Херсонской области около 500 украинских националистов, сообщили в минобороны России.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В МИД России ответили на требования украинского дипломата вернуть имущество СССР
|
|
Права России на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований, заявила официальный представитель МИД РФ Марии Захаровой. Ранее украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко потребовал «возвратить треть зарубежного имущества бывшего СССР» Украине.
«Заявление украинского посла в Великобритании Вадима Пристайко носит популистский характер и не имеет под собой никаких оснований. Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований», – приводятся слова Захаровой на сайте МИД России.
Она пояснила, что статус Российской Федерации как государства-продолжателя СССР признан международным сообществом, подтвержден Международным Судом ООН. Захарова также отметила, что в качестве правопродолжателя Российская Федерация взяла на себя обязательства по выплате внешнего государственного долга СССР. Опираясь на этот статус Россия осуществляет права собственности на зарубежное имущество Союза ССР.
«Странно, что украинские дипломаты, пытаясь претендовать на какие-то имущественные права, не вспоминают о существовавшем долге СССР, который выплатила Россия, не прибегая к помощи Украины и других советских республик. Рассматриваем данный вопрос как окончательно урегулированный, результаты перерегистрации советской зарубежной недвижимости на Российскую Федерацию пересмотру не подлежат. Наши права на зарубежные активы СССР бесспорны, попытки их пересмотреть не имеют под собой правовых оснований», – подчеркнула Захарова.
Ранее в Совете Федерации ответили на требование украинского дипломата вернуть имущество СССР.
Напомним, украинский посол в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Украина требует от Российской Федерации вернуть «хотя бы» треть зарубежного имущества бывшего СССР, которое оказалось у Москвы в связи с тем, что она взяла на себя долги Советского Союза.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Выступающую за Латвию российскую гимнастку отстранили от участия в чемпионата мира
Латвийская спортсменка Елизавета Полстяная заявила, что ей отказали в праве выступить на чемпионате мира по художественной гимнастике, а Национальный олимпийский комитет Латвии вынуждал отказаться от российского гражданства.
«Очень важный пост для меня. К сожалению, «спорт вне политики» – это пустые слова, впрочем, мы уже давно в этом убедились… Возможно, чемпионат Европы был последним стартом в моей спортивной карьере. Безусловно, это было очень красиво и ярко. Вообще сезон получился классным. Мне не дали дойти до цели, к которой я шла всю свою жизнь. Мне не оставили выбора, не дали права выступить на чемпионате мира и закончить хотя бы этот сезон», – написала Полстяная на своей странице в Instagram* (деятельность Meta* (соцсети Facebook* и Instagram*) запрещена в России как экстремистская).
«Обвинять никого не собираюсь, пусть это останется на совести людей, которые принимали это решение. Обидно? Не буду врать и супергеройствовать. Да, ужасно обидно, как будто половину тебя уничтожили. Но я привыкла поступать в жизни по совести и спасибо моим родителям, которые воспитали во мне правильные жизненные ценности и принципы, про которые сейчас, к сожалению, большинство забыли», –говорится в сообщении.
Полстяная в интервью Sport 24 заявила, что Национальный олимпийский комитет Латвии вынуждал отказаться от российского гражданства ради выступления на чемпионате мира.
«Неделю назад Олимпийский комитет Латвии поставил условие. Либо я отказываюсь от российского гражданства и продолжаю выступать за Латвию, либо меня исключают из сборной. Я и раньше говорила, что такой выбор сделать не могу. В России находятся моя семья, мои друзья. Это для меня невозможно. Мне поставили такие условия, я приняла решение. Сейчас нахожусь в России со своей семьей, но выступать за Латвию больше не могу», – цитирует РИА «Новости» спортсменку.
Елизавета Полстяная родилась в Латвии, однако гражданство страны получила только в 2018 году. С того момента она выступала за национальную команду. Весной 2022 года ей запретили тренироваться на территории России. Гимнастка условие выполнила.
Мировое первенство состоится в Софии (Болгария) с 14 по 18 сентября. В марте Международная федерация гимнастики (FIG) отстранила российских спортсменов от соревнований под своей эгидой из-за ситуации на Украине.
Ранее российская теннисистка Дарья Касаткина не исключила смены спортивного гражданства из-за санкций в отношении российских спортсменов.
Депутат Госдумы Роман Терюшков предложил приравнять смену спортивного гражданства к госизмене. Депутат Госдумы Светлана Журова ранее оценила идею приравнять смену спортивного гражданства к госизмене.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Глава Курской области заявил о попытке диверсии на аэродроме
|
|
Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил, что в субботу утром была остановлена попытка диверсии на курском аэродроме, где расположены военные.
«Пострадавших и разрушений нет. На месте сейчас работают специалисты», – рассказал глава региона в своем Telegram-канале.
Курский аэродром используется как гражданской, так и военной авиацией. В насоящее время аэропрт Курска временно закрыт в связи с режимом временного ограничения полетов в аэропрты юга и центральной части России.
Украина регулярно наносит удары по сопредельным российским регионам. Так, 20 июля ВСУ обстреляли КПП Крупец на территории Курской области. 16 июля под минометным обстрелом оказался поселок Теткино в Глушковском районе Курской области. 5 июля более 20 минометных снарядов со стороны Украины прилетело на территорию того же Глушковского района, повреждения получили восемь жилых домов, церковь, водонапорная башня, электрические сети.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Мэр Хиросимы процитировал Толстого на церемонии памяти жертв бомбардировки
|
|
Траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки прошла в субботу в Хиросиме, на ней выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида, а мэр Кадзуми Мацуи в своей речи процитировал русского писателя Льва Толстого.
Церемония ежегодно начинается в 8.00 (2.00 мск) в Парке мира – месте, которое 77 лет назад стало братской могилой для сотен жителей города. В начале церемонии члены правительства, руководство города и представители дипломатических миссий возлагают венки к монументу памяти жертв, а в 8.15 – время, когда на Хиросиму упала атомная бомба, – объявляется минута молчания. В конце церемонии в небо выпускают белых голубей – символ мира на Земле, передает РИА «Новости».
«В мире присутствует нарастающая вера в то, что мир не может быть сохранен без сил ядерного сдерживания. Но для защиты жизней и имущества людей необходимо создать такие условия, при которых не было бы другого основного решения, кроме как отказа от ядерного оружия», – сказал мэр Хиросимы Мацуи.
Он призвал «вновь задуматься над словами писателя Льва Толстого: «На чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других».
Премьер Кисида заявил, что трагедия Хиросимы никогда не должна повториться. «Это – ответственность Японии как единственной страны, пострадавшей при атомных бомбардировках. И это – моя клятва как премьер-министра из Хиросимы», – подчеркнул он.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тыс. человек, в Нагасаки – 74 тыс. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий – 6 и 9 августа – в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят «Церемонии мира».
В районе эпицентра сейчас расположен мемориальный парк мира и музей, в котором хранятся документы и экспонаты, связанные с атомной бомбардировкой Хиросимы. Здесь есть аудиогиды на языках всех стран, обладающих атомным оружием.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Киеве рассказали, с чего начнут приватизацию в стране
На Украине очередную волну приватизации начнут с предприятий, перерабатывающих зерно, заявила исполняющая обязанности главы фонда госимущества Украины (ФГИУ) Ольга Батова.
«Сейчас мы считаем очень важным начать приватизацию, например, комбинатов хлебопродуктов, например, спиртовых заводов, тех объектов, которые могут помочь стране решить проблему с зерном, с хранилищами зерна, с тем, чтобы переработать это зерно в спирт или муку», – заявила Батова в эфире всеукраинского телемарафона, передает РИА «Новости».
Отмечается, что большая часть этих предприятий сейчас не работают.
Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль говорил о том, что приватизация в стране должна массово начаться с 1 сентября, согласно принятому закону.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
|
|