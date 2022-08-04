Гид группы туристов умер во время сплава на Камчатке

Следователи на Камчатке проверяют обстоятельства гибели гида группы туристов во время сплава по реке Опала в Усть-Большерецком районе, сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Камчатскому краю.

«По предварительным данным, 66-летний мужчина, прибывший 27 июля в Камчатский край в качестве гида в составе группы туристов из Московской области, осуществлял пеший и водный маршрут в Усть-Большерецком районе. При сплаве по реке Опала, мужчине, вероятно 1 августа, стало плохо и он скончался», – передает РИА «Новости» сообщение СК.

По данным краевой прокуратуры, в составе группы было 15 туристов из Московской области, в том числе 7 детей в возрасте от 8 до 15 лет.

«В настоящее время участники группы добрались до ближайшего места нахождения людей, им оказана помощь», – добавили в следственном управлении.

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко в ходе рабочей встречи с губернатором Камчатского края Владимиром Солодовым заявил, что туристический поток в Долину Гейзеров на Камчатке вырос в 2021 году на 60% – до 8 тыс. человек – и достиг исторического максимума.