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30 августа, вторник | Последнее обновление — 14:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: При разгроме наступления ВСУ за сутки уничтожено 48 танков, 46 БМП и более 1200 украинских военнослужащих
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Кремль выразил надежду на успешность визита делегации МАГАТЭ на ЗАЭС
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Россия рассчитывает, что миссия МАГАТЭ на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) состоится, несмотря на новые обстрелы ее территории со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Мы надеемся, что эта миссия состоится, как это было согласовано и договорено. Еще раз повторяю, мы заинтересованы в этой миссии и давно ее ждем», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос, видят ли в Кремле риски срыва миссии на фоне обстрелов.
Ранее делегация Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) из 14 человек, которая направляется на Запорожскую АЭС, прибыла в Киев.
В Кремле подчеркивали, что Россия со своей стороны обеспечит полную безопасность делегации МАГАТЭ с учетом рисков, связанных с непрекращающимися украинскими обстрелами. Кроме того, Кремль заявлял, что военную напряженность на Запорожской атомной электростанции может снизить давление на украинские власти.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе –находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.
В Минобороны назвали потери ВСУ в ходе провалившегося наступления Украины под Херсоном
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Украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, в результате подразделения ВСУ понесли большие потери, сообщили журналистам в Минобороны России.
«Сегодня в течение дня по прямому указанию Зеленского украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях на трех направлениях. В результате активной обороны группировки российских войск подразделения ВСУ понесли большие потери», – приводит сообщение ТАСС.
В ведомстве добавили, что «потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих, очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась».
Как уточнили в Минобороны, ВС России уничтожили 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбили два штурмовика Су-25.
Ранее в понедельник замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил: ВСУ с вечера воскресенья ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома, подтвердил чиновник. Но ни о каком наступлении ВСУ на Херсон речи не идет, заявления в украинских СМИ – «это некая иллюзия, кино», указал Стремоусов.
Как в свою очередь сообщил глава Каховского района Владимир Леонтьев, ВСУ нанесли по Новой Каховке более 10 ракетных ударов, в том числе по жилым домам и школам. Некоторые удары наносились из HIMARS, пострадали жилые дома и школа, сообщил руководитель района.
Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки девять пунктов управления ВСУ, в том числе на территории Николаевской области, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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Штурман Ка-52 рассказал о провале неожиданного наступления ВСУ
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Штурман российского боевого вертолета Ка-52 рассказал, как ВС РФ подавили неожиданное наступление украинских войск. Соответствующий ролик, а также кадры боевой работы Ка-52 в рамках спецоперации на Украине опубликовало Минобороны.
«Когда было неожиданное наступление противника, мы получили задачу уничтожения опорного пункта. Начинаем прилетать туда – там завязался неожиданный бой. Наши не подкачали – мы группировкой подавили это наступление, несмотря на облучение (радиоэлектронное воздействие – прим. ВЗГЛЯД) и ракеты в сторону нас», – рассказал штурман, имя которого не раскрывается, передает РИА «Новости».
По словам штурмана, у экипажей Ка-52, задействованных в спецоперации, нет страха – избегать ударов противника им помогают приобретенные в боях и на учениях навыки.
«Страха нет, постоянно, когда летаем на задачи, бывает облучение. Конкретно выполняем боевую задачу, затем отворот – курс на площадку, страха уже как такового нету, идут профессиональные навыки и навыки, которым обучают в училище. В целом могу сказать, что работаем с самого раннего утра, при появлении задачи готовимся однозначно быстро. По вылетам – бывает от трех до пяти вылетов в день», – сказал штурман.
Накануне в российском оборонном ведомстве сообщили, что ВС РФ отбили наступление украинских войск в Николаевской и Херсонской областях, которое те совершили по прямому указанию Владимира Зеленского, украинские подразделения понесли большие потери. В военном ведомстве добавили, что «потери противника в живой силе составили более 560 военнослужащих, очередная попытка наступательных действий противника с треском провалилась». Как уточнили в Минобороны, ВС России уничтожили 26 украинских танков, 23 боевых машины пехоты, девять других боевых бронированных машин, сбили два штурмовика Су-25.
Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Киев уничтожает резервы ВСУ под Херсоном.
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В Херсоне уничтожили группу неизвестных людей с оружием
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Группу неизвестных людей с оружием уничтожили в Херсоне, ситуация находится под контролем, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Малочисленная группа неизвестных людей с оружием оказала сопротивление и была уничтожена в предместье города», – сказал РИА «Новости» Стремоусов.
По его словам, ситуация в городе находится под контролем.
«Никакого прорыва обороны области не было. Это может быть группа местных «сумасшедших», которые еще не сдали оружие и, услышав новости о фейковом наступлении украинских войск, могла попытаться оказать сопротивление. Наступления никакого с украинской стороны нет. Все закончилось, не начавшись», – сказал Стремоусов.
«На фоне заявлений ВСУ о начале успешного контрнаступления на херсонском направлении группа вооруженных лиц из числа местных жителей пыталась оказать сопротивление сотрудникам правоохранительных органов в Таврическом микрорайоне города Херсона. Один из преступников ликвидирован. В настоящий момент правоохранители продолжают оперативно-боевые мероприятия на месте происшествия», – сообщил представитель правоохранительных органов Херсонской области.
Ранее дипломатический источник в Брюсселе сообщил, что попытки наступления украинских сил на южном направлении совпали по времени со встречей министров обороны Евросоюза в Праге, на которой о боевых действиях и запросах Киева по новым вооружениям отчитается министр обороны Украины Алексей Резников.
Напомним, в понедельник в Минобороны России сообщили, что украинские войска предприняли попытку наступления в Николаевской и Херсонской областях, в результате подразделения ВСУ понесли большие потери.
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В Херсоне рассказали о потерях украинских войск в боях
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«С фронтов поступают вести о попытках ВСУ робко наступать на отдельных направлениях. Одновременно с этим российские военные вовлекают противника в огневые мешки и контратакуют», – рассказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Александр Малькевич, который сейчас находится в Херсоне. Ранее власти региона опровергли сообщения украинской стороны о наступлении ВСУ на Херсон.
«В районах населенных пунктов Высокополье и Давыдов Брод, близ Белозерки и Зеленого Гая отмечаются большие потери и бегство противника. Российские войска перемалывают противника при огневой поддержке артиллерии и авиации», – сообщил из Херсона находящийся там первый замглавы комиссии по СМИ Общественной палаты России, гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.
«В это же время обозленное украинское командование без разбору бьет по населенным пунктам области. Сообщается о разрушениях в Херсоне, обстреле рынка и завода «Заря» в Новой Каховке, центра занятости и жилых домов в Бериславе и школы в Шляхово», – рассказал собеседник.
Заявления украинского военного руководства о якобы широкомасштабном наземном наступлении на херсонском направлении – это фейк, подчеркнул Малькевич. «В интернете распространяются постановочные видео о якобы успешных действиях ВСУ, однако эти кадры взяты из архивных материалов на других направлениях, – пояснил собеседник. – Данные фейки сделаны для внутренней аудитории Украины и оперативно разоблачаются опытными пользователями».
Российские военные «так долго ждали широкомасштабного, обещанного Киевом, контрнаступления в Херсонской области, что уже устали ждать и сами же пошли в атаку», отмечает Малькевич. «За неделю освобождены еще два населенных пункта на Николаевско-Криворожском направлении, – напомнил эксперт. – Союзные силы смогли не только выйти к границам Николаевской области, но пройти вглубь. Бои продолжаются».
Добавим, что ранее в понедельник замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил: ВСУ с вечера воскресенья ведут обстрел нескольких населенных пунктов Херсонской области. Разрушены школы, социальная инфраструктура, повреждены жилые дома, подтвердил чиновник. Как в свою очередь сообщил глава Каховского района Владимир Леонтьев, ВСУ нанесли по Новой Каховке более 10 ракетных ударов, в том числе по жилым домам и школам. Некоторые удары наносились из HIMARS, пострадали жилые дома и школа, сообщил руководитель района.
Но ни о каком наступлении ВСУ на Херсон речи не идет, заявления в украинских СМИ – «это некая иллюзия, кино», в свою очередь указал Стремоусов. Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили за сутки девять пунктов управления ВСУ, в том числе на территории Николаевской области, сообщил в понедельник официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
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Крышу спецкорпуса Запорожской АЭС с ядерным топливом пробил снаряд ВСУ
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В крышу специального корпуса на территории Запорожской атомной электростанции попал снаряд ВСУ, в здании хранится топливо для реакторов, сообщили в администрации Энергодара.
«Вооруженные формирования ВСУ сегодня ведут непрерывный огонь в сторону Запорожской АЭС и ближайших населенных пунктов. На данных кадрах – попадание артиллерийского 155-мм снаряда в крышу спецкорпуса № 1 на территории атомной станции», – цитирует сообщение администрации ТАСС.
Снаряд выпустили из Никополя, для стрельбы применялась американская гаубица М777.
Между тем член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов уточнил, что в спецкорпусе, куда попал снаряд, хранится свежее топливо для реакторов.
«Пробита в результате удара боевиков Зеленского крыша спецкорпуса № 1 Запорожской АЭС. В данном корпусе хранится свежее топливо для реакторов ЗАЭС», — написал он своем в Telegram-канале.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе –находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. Кроме того, ВСУ продолжают обстреливать Энергодар и окрестные села. За последнюю неделю интенсивность обстрелов возросла на 70%.
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Украина лишилась дешевых дынь и арбузов
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На Украине в несколько раз выросли цены на арбузы и дыни из-за отсутствия поставок из Херсона, стоимость узбекских бахчевых в стране достигает 300 гривен за килограмм.
Арбузы в среднем на Украине стоят 30-40 гривен за килограмм, а дыни – 20-50 гривен за килограмм, стоимость продукции из Средней Азии может достигать 300 гривен, пишет Страна.ua.
Отмечается, что ранее Украину бахчевыми снабжала Херсонская область, которая перешла под контроль России.
Сейчас в Херсоне арбузы продают по 50 копеек за килограмм. В то время как, в торговых сетях большинства регионов Украины продают импортные арбузы и дыни – из Турции, Греции, Румынии и других.
Но порядка 20% предложения – отечественная продукция (из Закарпатья, Днепропетровской, Полтавской и других областей). При этом, как отмечают украинские СМИ, ценники на закарпатские и полтавские арбузы практически такие же, как и на турецкие.
Возмущенные жители Украины обвиняют местных фермеров в спекуляции в тяжелое для страны время. Аграрии же в свою очередь, говорят о резком увлечении расходов на все – от семян до логистики. И утверждают, что никаких «спекуляций» нет, и сверхприбылей они не зарабатывают.
«В принципе ситуация с арбузами показательна: как только на рынке начинает доминировать дорогой импорт, цены отечественных производителей тут же под него подтягиваются. Продавать дешево никто не будет. Такая же ситуация будет характерна для многих сегментов плодоовощного рынка, по которым намечается дефицит отечественной продукции, в частности, по луку», – отметил руководитель проекта «АПК-информ: овощи и фрукты» Александр Хорев.
По его словам, в случае с арбузами и дынями, выращенными в не совсем благоприятных для них регионах, аргумент «неурожая» можно приводить практически всегда.
«Арбузу нужен полив, солнце и жара. В Закарпатье идут дожди, регион постоянно заливает. Понятно, что для бахчи это – ЧП», – отметил эксперт.
Между тем, жители Украины уверены, что если бы была конкуренция с херсонскими арбузами, то не было бы цен по 30 гривен за килограмм. Они считают, что фермеры просто используют монопольное положение на рынке.
Ранее на Украине возник дефицит гречки из-за прекращения поставок из России.
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Совбез: СБУ курировала сеть крупных нарколабораторий в России
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Украинские спецслужбы содействовали распространению наркотиков в России, прежде всего популярной у молодежи «синтетики», и «крышевали» сеть крупных нарколабораторий, заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Гребенкин.
«Уже установлено, что украинские спецслужбы подбирали на территории своей страны потенциальных преступников, снабжали их деньгами и оборудованием с целью распространения наркотических средств в России», – рассказал он в интервью «Российской газете».
По словам замсекретаря СБ России, основной упор был сделан на работу с молодежью, «и именно поэтому вместо классических опиатов украинцы распространяли модную среди подростков «синтетику»: соли и спиды».
«Достоверно известно, что Служба безопасности Украины «крышевала» сеть крупных подпольных нарколабораторий в России, которые, в частности, ликвидированы в этом году в Подмосковье», – добавил Гребенкин.
Также он добавил, что «в настоящее время российскими правоохранительными органами отмечается значительное сокращение, а зачастую и остановка потока наркотиков в Россию с Украины, а также компонентов для их производства. Свою работу прекратили большинство интернет-наркомагазинов, администрирование которых осуществлялось с украинской территории».
По его словам, «через освобожденные в ходе спецоперации территории практически прекратилась контрабанда наркотиков или веществ для их производства, что обрушило наркорынок во многих российских регионах».
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Мошеннические кол-центры на Украине начали переезд на запад страны
Проведение специальной военной операции (СВО) позволило ликвидировать мошеннические кол-центры в Донбассе и на Украине, количество звонков из подобных структур сократилось более чем в пять раз, заявил замсекретаря Совета безопасности (СБ) России Александр Гребенкин.
По его словам, большинство мошеннических звонков поступало «с юго-восточной и центральной части Украины». «В результате специальной военной операции такие криминальные кол-центры были оперативно выявлены и ликвидированы в Бердянске и Мелитополе Запорожской области, Мариуполе Донецкой народной республики и ряде населенных пунктов Харьковской области», – цитирует «Российская газета» Гребенкина.
Он добавил, что «по этой причине преступными сообществами и спецслужбами Украины принимаются спешные меры по переносу мошеннических офисов в центральные и западные части Украины». По его словам, количество звонков из этих структур сократилось более чем в пять раз.
Ранее в МВД отказались связывать уменьшение числа телефонных мошенничеств с СВО.
Напомним, в Бердянске раскрыли сеть кол-центров мошенников, в которой были данные 20 млн россиян. В Сбербанке заявили, что сеть поддерживалась из Нидерландов, Германии, США и Эстонии.
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Херсонская область сообщила о защитных рубежах
В Херсонской области выстроено несколько защитных рубежей на случай попыток украинских сил вторгнуться в регион, заявил замглавы администрации области Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил, что регион «полностью находится под охраной профессиональных военных из Министерства обороны» России. Комментируя заявления Киева о контрнаступлении, он заверил, что области «ничего не угрожает», передает РИА «Новости».
Напомним, широко разрекламированное Киевом контрнаступление на Херсон обернулось для вооруженных сил Украины потерей сотен убитых солдат, десятков уничтоженных танков и нескольких самолетов.
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Стали известны подробности провала «контрнаступления» ВСУ под Херсоном
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«Командование ВС Украины больше заботит медийный эффект, нежели реальная обстановка на поле боя. Их цель – поднять флаг хоть над каким-то населенным пунктом», – сказал газете ВЗГЛЯД военный корреспондент Роман Сапоньков. Ранее ВСУ перешли в якобы наступление на херсонском направлении и с вечера воскресенья ведут обстрелы нескольких городов.
«Вчера началось ожидаемое и давно анонсируемое киевским режимом «контрнаступление» ВСУ. Но контрнаступлением это назвать сложно, поскольку наши войска на том участке не наступали с марта, фронт был статичен», – рассказал военный журналист Роман Сапоньков, находящийся в зоне боевых действий.
«Впервые за пять месяцев на этом участке была попытка полноценного наступления противника. ВСУ применили достаточно большие средства. На каждом из трех участков было введено до 20 танков и до двух батальонов пехоты. Основной удар наносился со стороны Великой Александровки и Давыдова Брода. Там ВСУ удалось навести понтонные переправы, через которые были переброшены большие силы пехоты и бронетехника», – отметил собеседник.
«Отвлекающие удары были нанесены со стороны Посад-Покровского и Киселевки – это николаевская трасса на Херсон, а также со стороны Нововоронцовки – этот населенный пункт расположен на трассе между Кривым Рогом и Новой Каховкой. Наступление везде было отбито», – добавил он.
«Со стороны главного удара ВСУ, то есть в районе Давыдова Брода, союзные силы ЛНР и ДНР отошли с позиций, оставив две деревни: Андреевка и Сухой Ставок. Деревни были заняты ВСУ и к ним было переброшено подкрепление в целях развить наступление и расширить прорыв, однако этого им сделать не удалось», – продолжил собеседник.
«В ответ на это со стороны российского командования были переброшены подразделения Воздушно-десантных войск со своей артиллерией, а также развернуты дополнительные артиллерийские части. И по состоянию на вчерашний вечер, у противника больше не было успеха на этом направлении. Вооруженные силы Украины вчера прошли несколько километров и больше развивать успех им было некуда. Сегодняшний день покажет, что будет происходить на этом направлении», – уверен журналист.
«Вместе с тем у российской армии там достаточно сил, поэтому продвижение противника маловероятно. Кроме того, соотношение нашего артиллерийского огня против украинского – кратное. На один снаряд ВСУ мы отвечаем двумя, тремя или пятью, при таком разрыве в артиллерийской мощи противник не сможет далеко продвинуться», – добавил он.
«Поэтому у украинского командования есть надежда, скорее, на медийный успех. Главная цель сейчас – это поднять флаг над относительно крупным населенным пунктом, например, над Давыдовым Бродом. Это будет иметь сильный медийный эффект среди украинского общества», – отметил Сапоньков.
Комментируя обстановку в самом Херсоне и в Новой Каховке, собеседник обратил внимание на интенсивность обстрелов со стороны ВСУ. «Ведутся обстрелы высокоточными ракетами, удары наносятся в первую очередь по мостам и прилегающей инфраструктуре, чтобы отрезать города по эту сторону Днепра от снабжения», – сказал он.
«Порядка 50–60% ракет сбивает российская система ПВО. Ни один из обстрелов не смог разрушить опоры или пролеты моста. Обычно запускают по мосту пакет из 12–18 ракет и только 4–6 ракет попадают по мосту, нанося повреждения дорожной части», – рассказал собеседник.
«Единственное, чего добились войска противника, так это того, что мосты перестали постоянно чинить. Изначально обстрелы велись только ночью, а днем мосты чинились и поддерживались в эксплуатационной готовности. Однако когда после дневных ударов погибли местные рабочие, которые ремонтировали мост, после этого его перестали чинить, чтобы не подвергать людей риску и опасности», – отметил журналист.
«Вместе с тем, безусловно, переправы через Днепр есть и продолжают свою работу – сейчас у нас наведены понтонные мосты и паромные переправы. Техника движется, осуществляется снабжение нашей группировки. Надо понимать, что ударами по мостам были ущемлены потребности в первую очередь мирного населения. Нарушилась логистика и увеличились сроки подвоза гуманитарной помощи и продуктов», – добавил он.
Собеседник также подчеркнул, что в целом ситуация в Херсоне спокойная. «Вместе с тем «наступлению» ВСУ предшествовала мощнейшая медийная подготовка. Они обещали сначала разнести мосты, затем отключить свет и после этого наступать. С мостами не получилось, но удары есть, электричество действительно начало поступать с перебоями, и люди испугались возвращения Украины», – рассказал он.
«Население очень внимательно следит за сводками с фронтов, поэтому мы надеемся, что сегодня-завтра наши Вооруженные силы смогут обнадежить местное население. Есть все основания быть уверенными в том, что морально-психологический настрой местных жителей будет становиться позитивнее», – заключил Сапоньков.
Напомним, во вторник вооруженные силы Украины продолжили обстрел Херсонской области. Сообщается, что в Херсоне прогремело не менее восьми взрывов. Предположительно, работает российская система противовоздушной обороны (ПВО). Ранее замглавы администрации области Кирилл Стремоусов заявил, что в регионе выстроено несколько защитных рубежей на случай попыток вторжения украинских сил.
Чиновник сообщил, что регион «полностью находится под охраной профессиональных военных из Министерства обороны» России. Комментируя заявления Киева о контрнаступлении, он заверил, что области «ничего не угрожает», передает РИА «Новости».
Напомним, широко разрекламированное Киевом контрнаступление на Херсон обернулось для вооруженных сил Украины потерей сотен убитых солдат, десятков уничтоженных танков и нескольких самолетов.
Еще в начале СВО Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Кроме того, в регионах выдают российские свидетельства о рождении.
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В Мелитополе произошла серия взрывов
В Мелитополе произошло несколько взрывов, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«На данный момент непонятно, что это было. Подтверждаю, что было четыре или пять взрывов в северной части города [Мелитополя]», – цитирует Рогова ТАСС.
В воскресенье Рогов сообщал, что ВСУ нанесли несколько ракетных ударов по Мелитополю и поселку Мирный, предположительно, из американской реактивной системы залпового огня HIMARS («Хаймарс»). По его словам, незначительно пострадали гражданские объекты, погибших и пострадавших нет.
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При разгроме наступления ВСУ за сутки уничтожено 48 танков, 46 БМП и более 1200 украинских военнослужащих
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В результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машины пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих.
При отражении наступления противника российскими войсками разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригады», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Вооруженные силы РФ продолжают специальную военную операцию на Украине.
Ударами высокоточного оружия наземного базирования в районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ. Уничтожено более двухсот боевиков, в том числе около 40 иностранных наемников, более 20 единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов.
В районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР) нанесены сосредоточенные огневые удары по пункту временной дислокации наемников из формирования «Иностранный легион», а также командному пункту националистического формирования «Кракен». В результате ударов уничтожено более ста боевиков, а также семь единиц военной техники», – отметил Конашенков.
«В городе Кривой Рог Днепропетровской области высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода «Интервзрывпром», на которых производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 108-й и 65-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Водяное ДНР и Веселянка Запорожской области, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районе Николаева, националистического формирования в городе Харькове, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 142 районах», – отчитались в Минобороны.
«Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Сарны Ровненской области, Кривой Рог Днепропетровской области и Вернополье Харьковской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Красное Знамя Николаевской области сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Также сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Валерьяновка ДНР, Чубаревка Запорожской области, Капитоловка, Изюм и Красное Харьковской области. Кроме того, в районах города Херсона, Новой Каховки Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты «Точка-У», а также 53 снаряда реактивных систем залпового огня. В том числе: 44 – «HIMARS», пять – «Ольха» и четыре – «Ураган», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 278 самолетов, 148 вертолетов, 1837 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4539 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3357 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5136 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВКС России за сутки сбили два украинских Су-25.
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В Херсоне прогремели пять взрывов
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В Херсоне утром вторника, 30 августа, прогремели не менее пяти взрывов. Предположительно, работает российская система противовоздушной обороны (ПВО).
Чуть позднее ТАСС уточнил, что российские силы ПВО, предположительно, запустили не менее восьми ракет в небо над Херсоном. В небе видны следы от ракет систем ПВО, слышны звуки взрывов.
Утром вторника в Херсоне, в районе микрорайона Таврического, была ликвидирована диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).
В ходе спецоперации Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах началось хождение рубля, гривну из оборота изымают, вещают российские телеканалы и радиостанции. Обе области объявили о планах войти в состав России.
Президент России Владимир Путин 25 мая подписал указ об упрощенном приеме в гражданство России жителей Запорожской и Херсонской областей Украины. Кроме того, в регионах выдают российские свидетельства о рождении.
Зеленский выставил Западу счет на восстановление Украины
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Президент Украины Владимир Зеленский во время обращения к «Движению предприятий Франции» (MEDEF) заявил, что для восстановления Украины понадобится «приблизительно» 600–800 млрд долларов. По его словам, точная сумма будет известна после прекращения боевых действий.
«600–800 миллиардов – это то, что говорили в Лугано (Швейцария). Сумма была публичная, говорилось, что мы считаем, что разрушение было таких объемов с проверенной аналитикой. Чтобы все заново восстановить, нужны примерно такие объемы», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на телеканал 5.ua.
При этом он отметил, сегодня сложно сказать точную сумму, поскольку боевые действия не закончилась, и неизвестно, сколько точно нужно будет денег. Он отметил, что нужно сосредоточиться на «скорых вещах – на восстановлении определенной инфраструктуры, в том числе образовательной, портовой, транспортной и жилой».
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потребовал 750 млрд долларов на восстановление страны. При этом позднее потери инфраструктуры и промышленности с начала российской спецоперации киевские экономисты оценили в сумму, в несколько раз меньшую названной главой правительства.
На Украине также заявляли о трате годового бюджета Минобороны за месяц.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что может произойти, если Запад откажется в будущем финансировать Украину.
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Глава СПЧ предложил не брать в школы не знающих русский язык детей мигрантов
Детей мигрантов, которые не знают русский язык, нельзя зачислять сразу в общие классы, это нужно делать только после прохождения подготовительных языковых курсов, заявил глава СПЧ Валерий Фальков.
«Не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в наши школы. Иначе обучение всего класса будет сорвано. Пострадают не только российские дети, но и сами приезжие. О каком образовательном процессе можно говорить, если они ничего не понимают?» – говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.
Детей он сначала предложил отправлять на подготовительные курсы и «только после этого зачислять в общий класс». Также он отметил, что те мигранты, кто временно работает в России, не имеют основания привозить свои семьи. «Тем более, что многие намеренно приезжают сюда рожать», - сказал глава СПЧ.
Кроме того, Фадеев сообщил о работе совета по вопросам мигрантов. По его словам, совет выступает против упрощенного предоставления гражданства России иностранцам, которые участвуют в волонтерской деятельности и восстанавливают объекты хозяйственного, военного, культурного и иного назначения в республиках Донбасса.
Он подчеркнул, что такие условия приведут к массовым потокам строителей из Средней Азии.
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