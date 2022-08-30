Песков назвал единственную сложность при подготовке бюджета России

Единственные сложности с подготовкой российского бюджета на предстоящие три года могут быть связаны с прогнозированием, так как ситуация во всем мире меняется динамично, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Как и во всем мире, сейчас большие сложности с прогнозированием. Потому что прогнозирование становится чрезвычайно сложным, а в каких-то областях невозможным. Ситуация меняется динамично, и не к лучшему, к сожалению, я имею в виду общий мировой контекст. Это, я думаю, единственная сложность. В остальном же экономическому блоку под руководством президента удается поддерживать макроэкономическую стабильность. Эта деятельность будет продолжена», – приводит его слова РИА «Новости».

В июне президент Владимир Путин отмечал, что российские власти шаг за шагом нормализуют экономическую ситуацию. Были стабилизированы финансовые рынки, банковская система, торговые сети. Экономика была насыщена оборотным капиталом для сохранения устойчивости предприятий и компаний, занятости и рабочих мест, констатировал глава государства.

По его словам, в ситуации небывалого санкционного давления извне бюджет страны «исполнен с профицитом в 1,5 трлн рублей, а консолидированный бюджет – с профицитом в 3,3 трлн рублей».

«Спустя буквально три месяца после массированного пакета санкций мы подавили инфляционный всплеск», – отмечал Путин. «После пика в 17,8%, как вы знаете, сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжает снижаться. (…) Страны еврозоны не проводят никаких специальных военных операций, а инфляция выросла там у них», – говорил глава государства.

Президент признал, что инфляция в России также пока находится на двузначных отметках, однако, указал он, власть уже провела индексацию социальных выплат и пенсий, повысила МРОТ и прожиточный минимум, «защитили тем самым наименее обеспеченных граждан». Высокие процентные ставки позволили сохранить сбережения граждан в банках, добавил глава государства.

Путин также заявлял, что Россия столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением, которое еще больше усилилось после начала специальной военной операции по поддержке народных республик Донбасса. При этом глава государства отметил, что отечественный бизнес в условиях «санкционной агрессии» проявляет себя очень достойно. Президент добавил, что у Запада не получается расколоть российское общество и разрушить страну изнутри.