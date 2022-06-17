Путин назвал главные принципы развития России

Эпоха однополярного миропорядка завершилась, а боязнь конкуренции привела Запад к «бездумным и безумным» санкциям против Москвы. Так Владимир Путин описал текущую ситуацию в мире, выступая на Петербургском экономическом форуме. По его словам, Россия уверенно справляется с новыми вызовами, однако некоторые цели в экономике пока не достигнуты. О каких именно целях идет речь и что нужно сделать для их достижения?

«Дома надежнее»

Отечественному бизнесу следует вкладывать средства в Россию. Такой призыв прозвучал в пятницу в выступлении президента Владимира Путина на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). «Инвестировать надо дома, в свою родную страну», – сказал глава государства. И добавил: «А наша задача заключается в том, чтобы обеспечить безопасность этих вложений, мы так и будем делать».

Тема государственных гарантий и экономических послаблений для наших предпринимателей, оказавшихся в непростой ситуации из-за санкций, была ключевой в речи президента. «Есть все основания сделать еще один кардинальный шаг вперед: навсегда, на постоянной основе отказаться от проведения большинства проверок всего российского бизнеса, деятельность которого не связана с высокими рисками причинения вреда», – заявил Путин.

По мысли президента, создание и поддержание такого благоприятного климата для бизнеса должно подвигнуть предпринимателей вкладываться «в создание новых предприятий и рабочих мест, в развитие туристической инфраструктуры», инвестировать в школы, университеты, здравоохранение и социальную сферу, культуру и спорт.

«Я знаю, что многие так и делают, я знаю, просто хочу это еще раз подчеркнуть», – заметил Путин. Других бизнесменов президент призвал последовать примеру дореволюционных российских купцов и промышленников – Бахрушиных, Морозовых, Рябушинских, Саввы Мамонтова, Павла Третьякова и других, «которые и прямых наследников не обидели, и навсегда вписали свое имя в историю нашей страны».

«Для наследников, возможных наследников капитала, еще неизвестно, что важнее: доставшиеся им деньги, имущество или доброе имя и заслуги их предков перед страной, – заметил Путин. – И это уже точно никто не промотает, извините за моветон, никто не пропьет». Доброе имя, отметил президент, – это то, что «останется с будущими поколениями наследников навсегда». И, что важно, сказал глава государства, инвестировать «дома надежнее»: «Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов. Вот таким оказалось якобы тихое убежище для капиталов. Еще раз хочу сказать коллегам: не наступайте, пожалуйста, на старые грабли!»

«Все будет как и прежде? Не будет»

Нынешнее поколение российского бизнеса и общества в целом переживает сейчас непростой момент, акцентировал президент. Путин отметил, что 25-й Петербургский экономический форум проходит в то время, «когда экономика, рынки да и сами принципы глобальной экономической системы оказались под ударом».

Президент напомнил, что, выступая полтора года назад на Давосском форуме, он указал: эпоха однополярного миропорядка завершилась, «несмотря на все попытки ее сохранить, законсервировать любыми средствами». Изъян был заложен в самой идее однополярного мира, пояснил глава государства, – в идее, «согласно которой есть одна, пусть и сильная держава с ограниченным кругом приближенных или, как еще говорят, допущенных к ней государств».

Если все нормы международных политических и экономических отношений трактуются в интересах одной державы и «игра идет в одни ворота», то мир, основанный на таких догмах, «определенно неустойчив». По мнению президента, именно такая ситуация имеет место в последние десятилетия, когда «США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками Господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы, причем эти интересы объявляются священными».

США игнорируют тот факт, что на планете сформировались новые геополитические и экономические центры, констатировал президент. «Речь идет об объективных процессах, о поистине революционных, тектонических изменениях в геополитике, глобальной экономике, в технологической сфере, во всей системе международных отношений, где существенно возрастает роль динамичных, перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать», – отметил Путин. Президент России уверен: ошибочно полагать, что время бурных перемен можно «пересидеть, переждать, что якобы все вернется на круги своя, все будет, как и прежде». «Не будет», – заверил глава государства.

«Шаг за шагом все исправляем»

Растущая угроза конкуренции пробуждает в странах Запада «неуемное желание наказать, экономически задавить того, кто выбивается из общего ряда, не хочет слепо подчиняться», отметил Путин. По его словам, «если же какого-то бунтаря не получается захомутать, усмирить, то его стараются изолировать или, как сейчас говорят, «отменить». В этом, уверен президент, и состоит «природа и нынешнего приступа русофобии на Западе, и безумных санкций против России». «Безумных и, я бы сказал, бездумных», – добавил Путин.

Он подчеркнул: давление на Россию началось еще до начала специальной военной операции на Украине. Но, отметил президент, расчет «нахрапом, с наскока смять экономику России» не оправдался. «Мы сильные люди и можем справиться с любым вызовом. Как и наши предки, решим любую задачу. Об этом говорит вся тысячелетняя история нашей страны», – подчеркнул президент.

Российские бизнес и власть работали собранно, профессионально, граждане проявили сплоченность и ответственность. В итоге катастрофические прогнозы о крахе экономики, о долларе за 200 рублей и т. п. оказались фикцией.

«Мы шаг за шагом нормализуем экономическую ситуацию», – констатировал президент. Он перечислил: были стабилизированы финансовые рынки, банковская система, торговые сети. Экономика была насыщена оборотным капиталом для сохранения устойчивости предприятий и компаний, занятости и рабочих мест.

В ситуации небывалого санкционного давления извне бюджет страны «исполнен с профицитом в 1,5 трлн рублей, а консолидированный бюджет – с профицитом в 3,3 трлн рублей», отметил Путин. «При этом профицит федерального бюджета только в мае составил почти полтриллиона рублей, превысив прошлогоднее майское значение более чем в четыре раза», – добавил глава государства.

«Спустя буквально три месяца после массированного пакета санкций мы подавили инфляционный всплеск, – отметил Путин. – После пика в 17,8%, как вы знаете, сейчас инфляция составляет 16,7% и продолжает снижаться. Экономическая динамика стабилизируется, государственные финансы устойчивы». Позже в своей речи президент России привел сравнение с ростом инфляции в отдельных странах еврозоны, которая превысила 20%. «Я говорил о нашей инфляции, но страны еврозоны не проводят никаких специальных военных операций, а инфляция выросла там у них», – отметил Путин.

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«Да, конечно, инфляция в России также пока находится на двузначных отметках», – признал президент. Но, указал он, при этом власть уже провела индексацию социальных выплат и пенсий, повысила МРОТ и прожиточный минимум, «защитили тем самым наименее обеспеченных граждан». Высокие процентные ставки позволили сохранить сбережения граждан в банках, добавил глава государства.

«Конечно, для представителей бизнеса понятно: высокая ключевая ставка прижимает экономику», – заметил Путин. Но, добавил он, «для граждан все-таки в большинстве случаев это плюс: они вернули значительный объем денег в банки под высокий процент».

В Европе грядет смена элит

Ситуация в России разительно отличается от положения в ряде стран Евросоюза, где рост инфляции напрямую ведет к снижению реальных доходов населения и «съедает» их сбережения, сказал Путин. По его мнению, неравенство в странах ЕС будет еще сильнее раскалывать их общество – вопрос не только в благосостоянии граждан, но и в ценностных ориентирах групп.

«Такой отрыв от реальности, от запросов общества неизбежно приведет к всплеску популизма и росту крайних, радикальных течений, к серьезным социально-экономическим изменениям, к деградации, а в недалекой перспективе и к смене элит, – указал президент. – Традиционные партии, как вы видите, проигрывают постоянно. Появляются какие-то новые образования, но если они мало чем отличаются от традиционных, шансов на выживание у них тоже немного».

По мнению Путина, «все разговоры о якобы допустимых издержках во имя псевдоединства» Европы не могут скрывать главного – ЕС «окончательно утратил свой политический суверенитет, а его бюрократические элиты пляшут под чужую дудку, принимая все, что им скажут сверху, причиняя вред собственному населению и собственной экономике, собственному бизнесу.

«При чем тут наша операция в Донбассе?»

Коснулся президент и так называемой «путинской инфляции» – термина, используемого на Западе, чтобы оправдать рост цен на топливо и увеличение коммунальных платежей. «Сегодняшний рост цен, инфляция, проблемы с продовольствием и топливом, бензином, в энергетике в целом – это результат системных ошибок в экономической политике действующей администрации США и европейской бюрократии. Вот где причины, и только в этом», – подчеркнул политик.

Что касается Европы, то, по словам Путина, здесь дополнительный негативный вклад в раскручивание цен внесла провальная энергетическая политика, слепая ставка на возобновляемые источники и спотовые поставки природного газа. «Это привело к резкому росту стоимости энергии, который наблюдается с третьего квартала прошлого года – повторю вновь, задолго до начала нашей операции на Донбассе. Мы здесь совершенно ни при чем. Сами натворили дел там, цены взлетели до небес, и ищут виновных опять», – посетовал президент России.

Путин подчеркнул: резкое усиление инфляции на товарных и сырьевых рынках стало фактом задолго до событий нынешнего года. «Мир в такую ситуацию последовательно загоняла многолетняя безответственная макроэкономическая политика стран так называемой «Большой семерки», включая бесконтрольную эмиссию и накапливание необеспеченных долгов», – отметил он.

В связи с этим Путин указал: Россия будет в приоритетном порядке помогать продовольствием тем странам, где наиболее высока потребность в еде, и где существуют риски увеличения числа голодающих – в первую очередь, Африке и Ближнему Востоку. «Кстати говоря, американцы ввели санкции на наши удобрения, за ними европейцы. Потом американцы взяли и отменили – поняли, куда попали. А европейцы – нет. У них бюрократия просто работает, как жернова на мельнице XVIII века. Поэтому все понимают, что глупость сделали, но как-то открутить назад уже сложно по бюрократическим соображениям», – отметил он.

Что касается спекуляций Запада по поводу украинских поставок продовольствия на мировые рынки, то Путин указал: Россия этому ни в коей мере не препятствует. «Не мы же заминировали черноморские порты Украины. Пусть разминируют и вывозят. Мы обеспечим безопасность проводки этих гражданских судов», – заверил президент России.

Вместе с тем, он отметил, что на Украине сейчас находится около 5 млн тонн пшеницы и 7 млн тонн кукурузы. «А, если иметь в виду, что в мире производится 800 млн тонн пшеницы, то 5 млн тонн для мирового рынка, как вы понимаете, погоды не делают вообще никакой», – отметил Путин.

Пять принципов развития России

Путин подчеркнул: целью России является построение экономики с полным, а не частичным, производственным, кадровым и научным потенциалом и суверенитетом. И нынешние испытания, по его словам, лишь вносят коррективы в эти планы, но не меняют их стратегической направленности. В этой связи глава государства рассказал о принципах, основываясь на которых будет достигаться всесторонний суверенитет.

«Первый – это открытость. По-настоящему суверенные государства всегда настроены на равноправное партнерство, на то, чтобы вносить свой вклад в глобальное развитие. Россия – несмотря на то что наши западные, так скажем, друзья буквально мечтают об этом – никогда не пойдет по пути самоизоляции и автаркии», – заверил президент.

При этом, по его словам, Россия будет развивать не только международную торговлю, но намерена наращивать научное, технологическое, культурное, гуманитарное и спортивное сотрудничество на принципах равноправия и уважения партнеров. Страна будет стремиться к ответственному лидерству по всем этим направлениям, подчеркнул Путин.

«Второй принцип нашего долгосрочного развития – это опора на предпринимательские свободы. Каждая частная инициатива, направленная на пользу России, должна получить максимальную поддержку и пространство для реализации», – сказал глава государства. Он пообещал и далее снижать административную нагрузку с бизнеса, отметив позитивные результаты после уменьшения количества проверок.

Следующей основой развития России является ответственная и сбалансированная макроэкономическая политика, которая позволила стране выдержать беспрецедентное санкционное давление, заметил Путин. «Наша цель – уверенное развитие экономики на годы вперед, снижение инфляционного бремени на граждан и бизнес, достижение в средне- и долгосрочной перспективе целевого уровня инфляции в четыре процента», – перечислил президент.

Четвертым принципом развития он назвал социальную справедливость. «У роста экономики и деловой инициативы, индустриальных возможностей и научно-технологического потенциала страны должно быть мощное социальное воплощение», – указал Путин. По его словам, к этому относятся адресная поддержка пенсионеров, семей с детьми, а также тех, кто находится в трудной жизненной ситуации, увеличение числа рабочих мест, рост пенсий, минимального размера оплаты труда, а также прожиточного минимума, на который завязаны другие социальные пособия и выплаты – это напрямую затрагивает доходы около 15 млн человек.

«Еще один – пятый принцип – на котором Россия выстраивает свою экономическую политику – это опережающее развитие инфраструктуры. Мы уже увеличили прямые бюджетные расходы на укрепление транспортных артерий. В следующем году стартует масштабный план по строительству и ремонту опорной сети федеральных и региональных автодорог. За пять лет не менее 85% ее протяженности должно быть приведено в нормативное состояние», – напомнил Путин.

Президент отметил: Россия развивает логистические, кооперационные связи, формирует развитие транспортных коридоров, увеличивает пропускную способность железных дорог, перевалочные мощности портов в Арктике, на восточном, южном и других направлениях. «В том числе в Азово-Черноморском и Каспийском бассейнах они станут важнейшим участком коридора «Север – Юг», который обеспечит устойчивые каналы коммуникаций с Ближним Востоком и Южной Азией», – детализировал глава государства.

Также, указал он, сейчас активно используется такой инструмент, как инфраструктурные бюджетные кредиты. «Чтобы отечественный бизнес мог быстро развернуть выпуск необходимой продукции, предлагаю запустить принципиально новый инструмент – промышленную ипотеку. Речь идет о льготных долгосрочных кредитах по ставке 5% годовых», – заявил глава государства.

Резюмируя, президент отметил, что реализация перечисленных им принципов должна сделать Россию сильнее. «Содержание нового миропорядка будут задавать именно сильные, суверенные государства, кто не двигается по уже намеченной кем-то траектории. Только сильные государства и суверенные могут сказать свое слово в зарождающемся вновь миропорядке, или обречены на то, чтобы стать или остаться бесплатной колонией», – заключил Путин.

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