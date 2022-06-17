Путин крупному бизнесу: Дома надежней

Президент России Владимир Путин обратился к бизнесу в ходе выступления на ПМЭФ и заявил, что последние события показали, что дома надежнее.

Глава государства заявил, что многими руководителями компаний и их собственниками поддерживает отношения в течение длительного времени и знает их настроения.

«От вас слышал много раз, что бизнес – это гораздо больше, чем извлечение прибыли. Так оно и есть. А изменение жизни вокруг, вклад в развитие родного города, региона, страны в целом – чрезвычайно важная вещь для самореализации. Служение людям и обществу ничем не заменишь. В этом и есть смысл жизни, весь смысл работы заключается», – передает его слова ТАСС.

«Последние события только подтвердили то, о чем постоянно говорил ранее: дома надежнее. Те, кто не захотел услышать этот очевидный посыл, потеряли на Западе сотни миллионов, если не миллиарды долларов. Вот таким оказалось якобы тихое убежище для капиталов», – подчеркнул Путин.

Ранее Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), призвал навсегда отказаться от проверок российского бизнеса.