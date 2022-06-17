Уровень одобрения работы Путина превысил 81% Путин: Основные экономические принципы оказались под ударом Политолог: У Запада не получилось расколоть российское общество 17 июня 2022, 15:40

Фото: Павел Бедняков/РИА Новости

Текст: Дарья Волкова

«Рейтинг одобрения деятельности руководства страны стабильно растет. Нас не удалось расколоть, как бы это не пытались сделать с помощью санкций и информационной войны», – рассказала газете ВЗГЛЯД политолог Анна Федорова. Ранее ФОМ и ВЦИОМ сообщили о росте рейтинга доверия президента России Владимира Путина. «Неделю за неделей, рейтинг одобрения деятельности президента и российской власти в целом остается стабильно высокими. Более того, он регулярно растет, хотя иногда кажется, что расти дальше некуда», – рассказала собеседница. «Это безусловный признак консолидации российского общества. Хотя оппозиционные эксперты и пытаются представить нам якобы раскол в обществе, цифры, полученные от уважаемых социологических компаний, показывают нам, что этого раскола нет», – отметила Федорова. «Люди продолжают доверять президенту, они понимают, что делает руководство России и считают, что мы движемся в правильном направлении. Тревога, которая все-таки неизбежно возникает по поводу действий Запада, не достаточно сильна для того, чтобы люди начали колебаться, сомневаться или расстраиваться», – полагает политолог. «Отдельно стоит отметить тот факт, что безумные информационная и экономическая войны, которые развязаны против России, на самом деле способствуют объединению людей, консолидации вокруг президента. Это все идет вопреки намерениям тех, кто их развязал», – подчеркнула она. «Запад предполагал внести раскол в наше общество, а все получилось ровно наоборот. И подтверждение этому мы видим в результатах социологических исследований», – резюмировала Федорова. Ранее Фонд «Общественное мнение» и Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовали данные опросов, подтвердив высокий уровень поддержки населением действий Владимира Путина. Согласно данным ВЦИОМ, показатель одобрения деятельности президента с 6 по 12 июня 2022 года составил 78,9% (+0,6п.п. за неделю). Доверяют главе государства 81% опрошенных. А результаты опроса ФОМ показали, что работу Путина положительно оценивают 82% респондентов. Доверяют президенту 78% опрошенных. Опрос «ФОМнибус» проводился 10-12 июня в 104 населенных пунктах, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов.

Путин перенес на час выступление на ПМЭФ из-за DDoS-атак 17 июня 2022, 13:55

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Текст: Елизавета Булкина

Президент Владимир Путин принял решение перенести свое выступление на Петербургском экономическом форуме на 15.00 мск из-за массовых DDoS-атак. По словам представителя Кремля, на системы ПМЭФ, в том числе аккредитации, начались массированные DDoS–атаки, передает РИА «Новости». Песков подтвердил, что к 15.00 неполадки с проходом по бейджам на пленарку ПМЭФ будут устранены. «Со вчерашнего дня у нас начались очень массированные DDoS-атаки на интернет-сети и на систему аккредитации Питерского экономического форума. И вчера и ночью держали, но сегодня, к сожалению, из-за интенсифицированных DDoS-атак была выведена из строя база участников к системе аккредитации и системе допуска, поэтому, к сожалению, возникла заминка с получением бейджей с подтверждением прохода и так далее на основную планерку. Специалисты работают, чтобы устранить проблему, она устраняема, все починим, но на это необходимо время», – сказал Песков. Ранее Песков сообщил, что Путин персонально участвует в подготовке выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и относится к этому очень ответственно. Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщал ранее, что большая часть выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам. Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности». Путин заявил о демарше западных партнеров в отношении российского автопрома 16 июня 2022, 19:48 Текст: Кристина Цыцура

Демарш западных компаний – партнеров российских автозаводов заметно отразился на выпуске автомобилей в стране, он сократился в разы, заявил президент России Владимир Путин, на совещании по автопрому. «Партнеры российских автозаводов, несмотря на свои долгосрочные обязательства, либо приостановили поставки, либо объявили об уходе с нашего рынка», – передает ТАСС слова Путина. По словам Путина, если сравнивать показатели 2022 года и 2021-го, то выпуск отечественного автопрома оказался в три раза меньше, а в апреле – в пять раз меньше. Ранее Путин назвал среди наиболее важных задач в российском автопроме обеспечение работы заводов и сохранение коллективов. Путин поручил создать качественные и доступные автомобили для россиян 16 июня 2022, 19:27 Текст: Елизавета Булкина

В России необходимо создать подходы к развитию автопрома, основа – качественные и доступные автомобили для граждан, заявил президент Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности. «Повторю то, о чем мы говорили и на предыдущих отраслевых совещаниях – нельзя, безусловно, замыкаться только на текущих проблемах автопрома», – передает его слова РИА «Новости». «Сейчас особенно важно сформировать стратегические подходы к развитию отрасли, создать долгосрочный долговременный вектор технологических и производственных изменений, в основе которых потребности граждан в качественных и доступных автомобилях, запросы экономики, бизнеса, городского и муниципального хозяйства в части автотехники, включая дорожную, строительную и коммунальную технику», – добавил Путин. Ранее Путин поставил задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей. Макрон захотел обсудить с Путиным экспорт зерна 17 июня 2022, 12:13 Текст: Антон Никитин

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил готовность продолжать переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, отметив, что помимо Украины хотел бы обсудить и вопросы продовольственной безопасности. «Каждый раз, когда это потребуется, я буду это делать. Во-первых, потому что они (Путин и президент Украины Владимир Зеленский – прим. ВЗГЛЯД) не разговаривают друг с другом. И важно направлять послания, подталкивать Владимира Путина к возможным переговорам», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на телеканал BFM. «Во-вторых, мы могли бы вновь провести переговоры с Россией по теме продовольственной безопасности. При прямом участии генерального секретаря ООН. И возможность освободить экспорт зерновых могла бы стать основой для дискуссии», – добавил он. Напомним, президент России Владимир Путин называл шесть вариантов вывоза зерна с территории Украины. При этом самым простым путем решения проблемы он назвал вывоз зерна через Белоруссию. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Макрон не исключил визита в Москву 16 июня 2022, 23:24 Текст: Алексей Дегтярев

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что не отказывается от возможности посетить российскую столицу. «Чтобы сейчас отправиться в Россию, необходимы предварительные условия, сигналы со стороны президента России Владимира Путина», – заявил Макрон в интервью каналу TF-1, передает ТАСС. Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Путин с начала года провел порядка 140 международных телефонных разговоров с лидерами почти 50 стран. Он уточнил, что с Макроном российский лидер провел более 100 часов переговоров. Путин заявил о необходимости обеспечить доступность цен на машины для россиян 16 июня 2022, 21:11 Текст: Кристина Цыцура

Цены на металл падают, а это должно отразиться на ценах на легковые автомобили, они должны стать доступными для россиян, заявил президент России Владимир Путин. «Прислушался бы и к мнению министра финансов, все-таки у нас действительно цены падают на металл, курс поменялся и, безусловно, это должно отразиться на ценах», – сказал Путин в ходе совещания по вопросам развития автомобильной промышленности, передает РИА «Новости». По словам президента, нужно обеспечить доступность легковых автомобилей для граждан. Ранее задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей поставил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности. Путин выступил в поддержку рынка коммерческих автомобилей в России 16 июня 2022, 19:32 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин заявил на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности, что необходимо поддержать рынок коммерческих автомобилей, поскольку он может столкнуться с дефицитом спроса. «Если на рынке легковых автомобилей сейчас главная проблема связана с предложением, то рынок коммерческой техники может столкнуться с дефицитом спроса», – цитирует его ТАСС. Он уточнил, что в этом сегменте «основной покупатель – бизнес, транспортные компании, многие из них сейчас придерживают инвестиции, анализируют текущую рыночную и логистическую обстановку, в том числе в связи с запретом въезда грузовиков российских компаний в Европу». «В этой связи предлагаю шире посмотреть на различные программы поддержки спроса на коммерческий автотранспорт – и безусловно важно повышать их эффективность», – заключил Путин. Ранее Путин заявил, что в апреле автомобильное производство и нефтепереработка в России испытывали спад. Путин поручил обеспечить технологический суверенитет России в автопроме 16 июня 2022, 19:12 Текст: Ольга Иванова

Задачу обеспечить технологический суверенитет страны при производстве автомобилей поставил президент России Владимир Путин на совещании по вопросам развития автомобильной промышленности. «Необходимо выдержать ориентир на обеспечение технологического суверенитета России», – приводит его слова ТАСС. Путин уточнил, что «это не означает, что абсолютно все производственные процессы в автопроме должны проходить именно у нас, в нашей стране, но ключевые, критически важные вещи, такие как инженерные разработки, интеллектуальные права и ноу-хау, должны быть, конечно же, российские». Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что отечественный автопром имеет «много проблем», и на совещании у президента Владимира Путина в четверг предстоит серьезный разговор о развитии отрасли. Путин потребовал сохранить коллективы автозаводов 16 июня 2022, 19:19 Текст: Кристина Цыцура

Обеспечение работы заводов и сохранение коллективов – одна из наиболее приоритетных задач в российском автопроме, заявил президент России Владимир Путин. «Обеспечить работу автомобильных заводов России и их снабжения необходимыми компонентами, сохранить занятость, коллективы квалифицированных специалистов», – передает ТАСС слова президента. Путин озвучил наиболее важные задачи для отрасли во время открытия совещания по вопросам развития автомобильной промышленности. Ранее пересадить отечественных чиновников на автомобили Lada предложил министр финансов Антон Силуанов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков выразил готовность пересесть на Lada. Напомним, в 2015 году самарский губернатор пообещал Путину пересадить чиновников на Lada. Путин поручил разработать и утвердить новую стратегию автопрома 16 июня 2022, 20:59 Текст: Ольга Иванова

Необходимо разработать и утвердить обновленную стратегию автопрома до 1 сентября, ее ключевым элементом должно стать наличие у России собственных технологических средств для обеспечения конкурентоспособности, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию автопрома. «Необходимо до 1 сентября, прошу это правительство сделать, разработать и утвердить обновленную стратегию развития автомобильной промышленности с учетом сегодняшних реалий. И, конечно, ее ключевым элементом должно стать наличие у России собственных критических технологий и производств», – приводит его слова РИА «Новости». Путин подчеркнул, что их уровень должен обеспечить глобальную конкурентоспособность отрасли. Ранее Путин назвал среди наиболее важных задач в российском автопроме обеспечение работы заводов и сохранение коллективов. Песков рассказал, как Путин готовится к выступлению на ПМЭФ 17 июня 2022, 08:59 Текст: Антон Никитин

Президент Владимир Путин персонально участвует в подготовке выступления на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) и относится к этому очень ответственно, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. «Сам президент принимает участие лично в подготовке, он очень ответственно к этому относится. И, конечно, будем ждать его оценок происходящего и его видение будущего», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на интервью представителя Кремля Первому каналу. По словам Пескова, президент в ходе своего выступления будет говорить об экономических процессах. «Конечно, экономика в настоящее время, особенно в мировых делах, она, наверное, становится заложницей политики, она кладется на алтарь политики, как жертва. Но тем не менее все-таки главным образом речь пойдет об экономике, о том, как ситуация влияет на экономику, о том, как будет жить наша экономика в условиях враждебных проявлений Запада, о том, как мы будем искать и как мы уже нашли новых друзей в других частях мира, что стало причинами того кризиса, который мы сейчас имеем в самых разных секторах мировой экономики», – добавил он. «Несмотря на то, что сейчас против нашей страны началась абсолютно беспрецедентная экономическая война все-таки все наверняка с большим вниманием будут слушать выступление Путина», – сказал он. Пресс-секретарь президента отметил, что и форум, и выступление Путина по времени совпадают с беспрецедентными событиями в мировой дипломатии, экономике, политике. «Это добавляет еще большее значение тем словам, которые президент будет озвучивать, поэтому трудно переоценить значение этого выступления», – сказал Песков. Помощник главы государства по международным делам Юрий Ушаков сообщал ранее, что большая часть выступления Путина на Петербургском международном экономическом форуме будет посвящена экономическим вопросам. Петербургский международный экономический форум, организованный Фондом Росконгресс, проходит с 15 по 18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности». В рамках мероприятия также запланированы форумы МСП, креативного бизнеса, «Лекарственная безопасность», «ПМЭФ Юниор» и SPIEF Sport Week. В России упростили механизм обслуживания экспортируемой военной техники 17 июня 2022, 08:51 Текст: Антон Никитин

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС России) сможет принимать решения, касающиеся обслуживания и ремонта продукции военного назначения, находящейся на территории иностранного государства, самостоятельно, что позволит оперативно обслуживать военную продукцию за рубежом, сообщили в пресс-службе организации. «Общий порядок поставки продукции военного назначения подразумевает принятие решения президентом России, правительством России или ФСВТС России и наличие соответствующей лицензии, выдаваемой ФСВТС России. В части, касающейся осуществления комплексного сервисного обслуживания продукции военного назначения, находящейся на территории иностранного государства, вводится упрощенный порядок – только по вышеупомянутой лицензии», – сообщили ТАСС в пресс-службе, прокомментировав соответствующий указ президента России Владимира Путина, вносящий изменения в положения указа от 10 сентября 2005 года «Вопросы военно-технического сотрудничества Российской Федерации с иностранными государствами». Там подчеркнули, что благодаря этому, в частности, будут сокращены сроки поставки запасных частей для продукции военного назначения на территории иностранных государств. По информации ФСВТС России, указ расширяет полномочия службы в части принятия решений о поставках продукции военного назначения, в том числе в создании совместных с иностранными заказчиками предприятий по сервисному обслуживанию продукции военного назначения, оказании содействия в создании специальных объектов на территориях иностранных государств для обслуживания, ремонта, утилизации, модернизации техники и ее комплектующих, а также в создании на территории иностранных государств временных запасов запасных частей и комплектующих изделий. Как пояснили в ФСВТС России, по сути «создан механизм более оперативного осуществления комплексного сервисного обслуживания продукции военного назначения, находящейся на территории иностранных государств». В Кремле заявили об отсутствии у Путина планов по контактам с Шольцем и Драги 17 июня 2022, 14:03 Текст: Елизавета Булкина

Контактов президента России Владимира Путина с канцлером ФРГ Олафом Шольцем и премьер-министром Италии Марио Драги после их поездки в Киев не планируется, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков. «Пока нет», – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о планируемых контактах, передает РИА «Новости». Ранее Песков заявил, что Макрон является сторонником обсуждений и урегулирования разногласий за столом переговоров, Россия это ценит. Ранее немецкая газета Die Welt сообщила, что во время визита на Украину лидеры Германии, Франции и Италии «за закрытыми дверями», вероятно, убеждали Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с Россией. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о прибытии в Киев «десанта» лидеров ведущих стран Запада. Уровень одобрения работы Путина превысил 81% 17 июня 2022, 14:33 Президенту Владимиру Путину доверяют 81% россиян, следует из данных опросов Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), согласно данным Фонда «общественное мнение» (ФОМ), работу главы государства положительно оценивают 82% опрошенных. Так, из сообщения на сайте ВЦИОМ следует, что показатель одобрения деятельности президента с 6 по 12 июня 2022 года составил 78,9% (+0,6п.п. за неделю). Доверяют главе государства 81% опрошенных. Опрос ВЦИОМ был проведен с апреля по июнь 2022 года, в нем приняли участие 1600 человек, выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%. Результаты опроса ФОМ показали, что работу Путина положительно оценивают 82% респондентов, а доверяют президенту 78%. Опрос «ФОМнибус» проводился 10–12 июня в 104 населенных пунктах, в нем приняли участие 1,5 тыс. респондентов. Неделей ранее ВЦИОМ и ФОМ также подтвердили высокий уровень поддержки действий Путина россиянами. Путин: Основные экономические принципы оказались под ударом 17 июня 2022, 15:45 Текст: Ольга Иванова

Президент России Владимир Путин поприветствовал участников и гостей юбилейного 25-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), глава государства указал, что форум проходит в непростое время, когда сами принципы экономики оказались под ударом. Путин указал, что «наши партнеры на Западе намеренно подорвали международные устои, во имя своих геополитических иллюзий. Трансляция пленарного заседания ведется на канале ПМЭФ на Rutube. Кроме того, глава государства указал на то, что основательно подорваны деловая репутация, доверие к валютам, это сделано намеренно. Изначально речь главы государства планировалась на 14.00 мск, однако, как сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, Путин принял решение перенести ее начало из-за кибератак на базу аккредитации форума. Из-за этого, пояснил представитель Кремля, возникла заминка с получением бейджей для прохода на пленарное заседание. В целом Песков отмечал, что выступление главы государства на форуме будет большим и «чрезвычайно важным». В ходе него Путин даст оценку текущей ситуации в мировой экономике и политике, в том числе с учетом санкций против РФ и их влияния на ситуацию с продовольствием и энергоресурсами в мире. Кроме того, как указывал помощник российского лидера Юрий Ушаков, президент будет говорить об актуальных задачах, стоящих перед страной: об обеспечении ее дальнейшего экономического развития, стимулировании внутренней деловой активности, создании условий для комфортного ведения бизнеса и укреплении внешних торгово-инвестиционных связей. Модерирует пленарную сессию ПМЭФ в этом году главный редактор телеканала RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян. XXV Петербургский международный экономический форум проходит 15-18 июня. Тема форума в этом году: «Новый мир – новые возможности».