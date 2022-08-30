В России оценили «план спасения» Британии от энергокризиса

«Крупные месторождения в Северном море были разработаны еще в 60–70-х годах прошлого века. И к сегодняшнему моменту они практически истощены. Слова Трасс – политическая игра», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее кандидат в премьеры Британии Лиз Трасс пообещала резко увеличить добычу нефти и газа в Северном море.

«Все заявления Трасс основываются исключительно на желании набрать политические очки в преддверии выборов. Трасс пытается сыграть на нынешних болях и настроениях британского общества. Она говорит, что у нее якобы есть решение, которое позволит снизить цены на газ, нефть и электроэнергию», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«Если бы кто-то из политиков сейчас начал говорить о «зеленой повестке», строительстве солнечных батарей и ветряков, это не возымело бы должного эффекта. Климатическая риторика отошла далеко на второй план. А основная тема – как обеспечить энергетическую безопасность в преддверии зимы», – пояснил собеседник.

При этом «в реальности ни о каком существенном развитии добычи речи быть не может». «Разработка Северного моря началась еще в 60–70-е годы прошлого века. Крупные месторождения уже практически выработаны. Конечно, сейчас можно начать выдавать новые лицензии. Но крупных открытий ждать не стоит, а вкладываться в мелкие никто не станет», – заметил он.

«Станут ли британцы страной-экспортером? Нет. Смогут ли таким образом обеспечить себя углеводородами? Тоже нет. Единственное, на что они могут рассчитывать, что через какое-то время у них сократятся темпы падения объемов производства», – предполагает собеседник.

«Ситуацию усложняет и тот факт, что многие компании в Британии попросту запуганы. Они опасаются, что в скором времени законодательство в сфере традиционной энергетики может быть ужесточено. И тогда не самые выгодные месторождения придется просто закрывать», – заключил Юшков.

Ранее газета Times сообщила, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс, в случае победы на выборах премьер-министра страны, намерена одобрить выдачу ряда лицензий на бурение для добычи большего объема газа и нефти в Северном море, а также освоения новых месторождений в попытке обеспечить энергобезопасность Британии.

Как отмечает издание, эти разрешения могут стать одним из первых решений Трасс в случае избрания премьером. Газета также подчеркивает, что высокопоставленные члены Консервативной партии, в том числе министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг, пытаются максимально увеличить производство энергоресурсов внутри страны, а также привлечь дополнительные поставки газа из Норвегии, передает РИА «Новости».

Источники газеты сообщают, что Трасс может выдать не менее 130 лицензий на бурение и исследование месторождений. Однако эксперты считают маловероятным, что подобные меры приведут к скорому снижению цен на энергоресурсы в Великобритании.

Кроме того, ожидается, что правительство Трасс, в случае ее победы на голосовании, также будет стимулировать компании больше инвестировать в свои объекты в Британии для увеличения производства.

Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.

Как пишет Daily Mail, около 23% жителей Великобритании откажутся от отопления зимой из-за стремительного роста цен на электроэнергию. А эксперты Bloomberg предупреждают, что зимой в Соединенном Королевстве ожидается такая нехватка газа, что в стране отключат электроэнергию.

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию – умопомрачительными.

Существенный рост стоимости жизни, который наблюдается в Соединенном Королевстве, в значительной мере обусловлен антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию – в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.

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