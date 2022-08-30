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30 августа, вторник | Последнее обновление — 12:09 | vz.ru
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В России оценили «план спасения» Британии от энергокризиса
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«Крупные месторождения в Северном море были разработаны еще в 60–70-х годах прошлого века. И к сегодняшнему моменту они практически истощены. Слова Трасс – политическая игра», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее кандидат в премьеры Британии Лиз Трасс пообещала резко увеличить добычу нефти и газа в Северном море.
«Все заявления Трасс основываются исключительно на желании набрать политические очки в преддверии выборов. Трасс пытается сыграть на нынешних болях и настроениях британского общества. Она говорит, что у нее якобы есть решение, которое позволит снизить цены на газ, нефть и электроэнергию», – сказал эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
«Если бы кто-то из политиков сейчас начал говорить о «зеленой повестке», строительстве солнечных батарей и ветряков, это не возымело бы должного эффекта. Климатическая риторика отошла далеко на второй план. А основная тема – как обеспечить энергетическую безопасность в преддверии зимы», – пояснил собеседник.
При этом «в реальности ни о каком существенном развитии добычи речи быть не может». «Разработка Северного моря началась еще в 60–70-е годы прошлого века. Крупные месторождения уже практически выработаны. Конечно, сейчас можно начать выдавать новые лицензии. Но крупных открытий ждать не стоит, а вкладываться в мелкие никто не станет», – заметил он.
«Станут ли британцы страной-экспортером? Нет. Смогут ли таким образом обеспечить себя углеводородами? Тоже нет. Единственное, на что они могут рассчитывать, что через какое-то время у них сократятся темпы падения объемов производства», – предполагает собеседник.
«Ситуацию усложняет и тот факт, что многие компании в Британии попросту запуганы. Они опасаются, что в скором времени законодательство в сфере традиционной энергетики может быть ужесточено. И тогда не самые выгодные месторождения придется просто закрывать», – заключил Юшков.
Ранее газета Times сообщила, что глава МИД Великобритании Лиз Трасс, в случае победы на выборах премьер-министра страны, намерена одобрить выдачу ряда лицензий на бурение для добычи большего объема газа и нефти в Северном море, а также освоения новых месторождений в попытке обеспечить энергобезопасность Британии.
Как отмечает издание, эти разрешения могут стать одним из первых решений Трасс в случае избрания премьером. Газета также подчеркивает, что высокопоставленные члены Консервативной партии, в том числе министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг, пытаются максимально увеличить производство энергоресурсов внутри страны, а также привлечь дополнительные поставки газа из Норвегии, передает РИА «Новости».
Источники газеты сообщают, что Трасс может выдать не менее 130 лицензий на бурение и исследование месторождений. Однако эксперты считают маловероятным, что подобные меры приведут к скорому снижению цен на энергоресурсы в Великобритании.
Кроме того, ожидается, что правительство Трасс, в случае ее победы на голосовании, также будет стимулировать компании больше инвестировать в свои объекты в Британии для увеличения производства.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.
Как пишет Daily Mail, около 23% жителей Великобритании откажутся от отопления зимой из-за стремительного роста цен на электроэнергию. А эксперты Bloomberg предупреждают, что зимой в Соединенном Королевстве ожидается такая нехватка газа, что в стране отключат электроэнергию.
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию – умопомрачительными.
Существенный рост стоимости жизни, который наблюдается в Соединенном Королевстве, в значительной мере обусловлен антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию – в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.
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В Европе произошел бум «сухого туризма»
Реки, озера и водохранилища в Европе обмелели из-за сильнейшей засухи, на поверхности появились объекты, которые были скрыты от людей, что вызвало прилив туристов к новым достопримечательностям, сообщает АТОР.
Так, в сербском Прахово в обмелевшем Дунае на поверхности оказались остовы 20 военных кораблей, затопленных немецкими войсками в 1944 году при отступлении под натиском советских войск, передает РИА «Новости».
Сейчас потопленные корабли значительно осложняют судоходство – безопасный участок сузился со 180 до 100 метров.
В Испании из-под воды показался доисторический дольмен Гуадальпераль, сто лет назад найденный немецким археологом Хьюго Обермайером. Считается, что круг из десятков мегалитических камней, называемый «испанским Стоунхенджем», появился за 5 тыс. лет до нашей эры. Дольмен находится в водохранилище Вальдеканьяс, которое из-за засухи заполнено всего на 26 %.
В обмелевшем водохранилище Сау показалась затопленная в 1962-м церковь Сан-Рома. Теперь она стала новой местной достопримечательностью.
В Италии в конце июня в реке По показалась затонувшая баржа времен Второй мировой войны. В реке Тибр на поверхности появился обычно затопленный римский мост I века до нашей эры.
В Германии обмелевшие реки приносят убытки организаторам речных круизов. В городе Кауб уровень воды снизился до 36 сантиметров. Во Франции в некоторых районах высохли участки Луары. Напомним, засуху в Европе
называют одной из самых сильных за последний 500 лет.
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Новейший британский авианосец сломался по пути в США
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У берегов Англии вскоре после выхода в направлении США сломался новейший британский авианосец «Принц Уэльский», сообщил Королевский военно-морской флот Великобритании.
«Принц Уэльский» должен принять участие в совместных учениях. Сейчас он «продолжает находиться в районе зоны учений южного побережья на время изучения возникшей механической проблемы». Navy Lookout пишет, что речь идет о «существенной технической неисправности», а сам корабль находится на якоре у острова Уайт в проливе Ла-Манш, мог быть поврежден правый гребной вал, передает ТАСС.
Daily Telegraph пишет, что ремонт авианосца может занять несколько дней. После этого корабль должен продолжить путь в район учений, которые пройдут у берегов Северной Америки и в Карибском бассейне. В учениях также примут участие военные США и Канады.
Напомним, «Принц Уэльский» впервые вышел в море в 2019 году. В декабре 2020 года он выбыл из строя на несколько месяцев из-за произошедшего на его борту затопления.
В ноябре 2020 года в докладе комитета парламента по расходованию государственных средств было сказано, что британские авианосцы «Королева Елизавета» и «Принц Уэльский» стоимостью 6,4 млрд фунтов стерлингов не смогут выполнять поставленные задачи из-за нехватки кораблей поддержки и истребителей F-35.
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СМИ: В Британии заканчивается оружие для Украины
Финансовая поддержка боевых действий Украины со стороны Британии иссякнет к концу года, сообщила Times со ссылкой на источник в британском министерстве обороны.
«В Британии заканчивается оружие, которое она может дать Украине. Действительность такова... что финансовый вклад Соединенного Королевства в... (боевые действия Украины) иссякнет к концу года», – приводит сообщение РИА «Новости».
Отмечается, что новому премьер-министру Британии предстоит решить, стоит ли тратить на поддержку Киева «миллиарды фунтов стерлингов» в то время, когда финансы страны находятся в напряженной ситуации.
Население Британии начинает осознавать масштабы жертв, на которые ему приходится идти ради Киева, считает газета. Times приводит мнение обычного жителя, которая, хоть и поддерживает вооружение Украины, «чертовски напугана» ценами на газ. «Я думаю, мы немного виноваты в чрезмерном прославлении украинцев», - отмечает она.
Ранее СМИ сообщили, что общественное давление из-за энергетического кризиса заставит Великобританию начать призывать к дипломатическому урегулированию, положит конец «хрупкому европейскому консенсусу» и той военной поддержке, которую Европа сейчас оказывает Украине.
В июле Британия решила передать Украине десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Вашингтон и Киев стремительно теряют союзников.
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Трасс придумала, как обеспечить Британию газом и нефтью
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс в случае победы на выборах премьер-министра страны намерена одобрить выдачу ряда лицензий на бурение для добычи большего объема газа и нефти в Северном море, а также освоения новых месторождений в попытке обеспечить энергобезопасность Британии, пишет Times.
Как отмечает издание, эти разрешения могут стать одним из первых решений Трасс в случае избрания премьером. Газета также подчеркивает, что высокопоставленные члены Консервативной партии, в том числе министр энергетики Великобритании Кваси Квартенг, пытаются максимально увеличить производство энергоресурсов внутри страны, а также привлечь дополнительные поставки газа из Норвегии, передает РИА «Новости».
Источники газеты сообщают, что Трасс может выдать не менее 130 лицензий на бурение и исследование месторождений. Однако эксперты считают маловероятным, что подобные меры приведут к скорому снижению цен на энергоресурсы в Великобритании.
Кроме того, ожидается, что правительство Трасс, в случае ее победы на голосовании, также будет стимулировать компании больше инвестировать в свои объекты в Британии для увеличения производства.
Ранее британский энергорегулятор Ofgem объявил о повышении максимально допустимого размера счетов на электроэнергию для потребителей на 80% с 1 октября из-за роста мировых цен на энергоносители. Таким образом, максимальная сумма счета для британцев может стать больше на 1578 фунтов стерлингов, или на 80%. Глава энергорегулятора Джонатан Брирли предупредил, что цены на энергию, скорее всего, продолжат расти, и призвал будущего премьера Соединенного Королевства принять новые меры для борьбы с ростом цен.
Как пишет Daily Mail, около 23% жителей Великобритании откажутся от отопления зимой из-за стремительного роста цен на электроэнергию. А эксперты Bloomberg предупреждают, что зимой в Соединенном Королевстве ожидается такая нехватка газа, что в стране отключат электроэнергию.
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию – умопомрачительными.
Существенный рост стоимости жизни, который наблюдается в Соединенном Королевстве, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию – в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.
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Британия решила передать Украине подводные беспилотники
Великобритания передаст Украине подводные беспилотники для разминирования береговой линии, сообщает британское министерство обороны.
«Великобритания передаст Украине подводные беспилотники и обучит украинских военнослужащих в Великобритании использовать их для разминирования береговой линии», – передает РИА «Новости» сообщение оборонного ведомства.
Так, в страну отправят шесть устройств, обнаруживающих мины. Три из них будут предоставлены из запасов самой Британии, еще три планируется приобрести у оборонной промышленности.
«Десятки военнослужащих ВМС Украины в ближайшие месяцы будут обучены использованию беспилотников, и первая группа уже начала обучение», – отметили в министерстве.
Ранее британская сторона уже обещала передать украинской десятки артиллерийских орудий и свыше 1,6 тыс. единиц противотанкового вооружения.
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Британцы назвали позором поломку нового авианосца
Читатели Daily Mail отреагировали на новость о поломке новейшего британского авианосца HMS Prince of Wales, спущенного на воду несколько лет назад.
«Какой стыд. Бьюсь об заклад, это попало в российские СМИ», – передает РИА «Новости» слова пользователя Millsy2611.
«Из Кремля доносится громкий смех», – сыронизировал CalmDownWokies.
«Мы правим морями. Мы хозяева и посмешище для всего мира», – пишет lusitano65.
«Приделайте ему паруса, и проблема будет решена», – пошутил Cardpoints.
«Какой фарс. Наш самый большой военный корабль застрял в Ла-Манше, а к нам вторглись мигранты на резиновых лодках. Это правительство выше всяких презрений», – поделился мнением the-nth-wave.
Напомним, новый британский авианосец HMS Prince of Wales сломался вскоре после того, как отошел от берегов Соединенного Королевства для участия в учениях с США. Корабль стоимостью в три миллиарда фунтов стерлингов стоит на якоре вблизи острова Уайт.
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Джонсон предрек Британии «умопомрачительные» счета за электричество
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Следующие месяцы будут тяжелыми для британцев, а счета за электроэнергию – умопомрачительными, заявил уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
«Последующие месяцы будут тяжелыми, возможно, очень тяжелыми. Наши счета за электроэнергию будут умопомрачительными. Многих из нас плата за обогрев домов уже пугает», – цитирует его РИА «Новости» со ссылкой на Daily Mail.
Напомним, Великобритания переживает один из сильнейших энергетических кризисов в Европе. Мэр Лондона Садик Хан предрек стране неизбежную национальную катастрофу, которая начнется 1 октября. В этот день цены на электроэнергию повысятся еще на 80% вдобавок к весеннему повышению и рекордной за 40 лет инфляции.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
В воскресенье The Sun сообщила, что правительство Великобритании разрабатывает планы по реагированию на возможные протесты в связи с энергетическим кризисом в стране.
Ранее СМИ сообщили, что директора ряда британских школ задумались о закупке свитеров для наименее обеспеченных школьников, чтобы они не замерзли на занятиях зимой в условиях энергетического кризиса в стране.
Также британцам посоветовали мыть посуду в тазике для экономии воды и света.
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Трасс собралась объявить Китай угрозой безопасности Британии
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Если глава МИД Великобритании Лиз Трасс возглавит правительство страны, она объявит Китай угрозой безопасности Соединенного Королевства, Китай получит схожий с Россией статус, заявили источники из числа сподвижников Трасс.
Трасс обещала переосмыслить внешнюю политику Великобритании, а также принять новый Комплексный обзор вопросов безопасности, обороны и внешней политики. Прежний документ был опубликован весной 2021 года, в нем Россию назвали «наиболее острой прямой угрозой Великобритании», а Китай – «самым значимым геополитическим фактором в современном мире с большими последствиями для британских ценностей и интересов», передает ТАСС со ссылкой на Times.
При этом усиление враждебности по отношению к Китаю противоречит позиции Минфина Великобритании, который стремится расширить экономическое сотрудничество с китайской стороной. Источник же заявил, что «экономического партнерства не будет». «Это все равно должно было быть отменено после Гонконга», – сказал он.
Напомним, Трасс сейчас является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании. Бывший министр финансов Риши Сунак назвал себя аутсайдером во время запуска предвыборной кампании. В 2021 году Великобритания назвала Россию «величайшей угрозой».
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Британцы резко ответили на новый призыв Джонсона
Читатели Daily Mail резко негативно отреагировали на призыв премьера Британии Бориса Джонсона к жителям страны терпеть резкое повышение цен «во имя Украины».
«Честно говоря, мне наплевать на Украину. Нам нужно сначала позаботиться о себе», – передает РИА «Новости» комментарий пользователя VelvetHedgehog.
«Правительство продолжает придумывать удобные отговорки, но они несут ответственность перед Великобританией, а не перед Украиной», – напомнила Lucinda72.
«Извини, Борис. Благотворительность начинается дома, а вливание миллиардов денег налогоплательщиков в Украину только затягивает этот конфликт... Люди ужасно беспокоятся о счетах за электроэнергию, национальная система здравоохранения в кризисе, а иммиграция вышла из-под контроля. Это должно быть твоим приоритетом, а не какой-то конфликт в стране, не входящей в НАТО», – считает Sassy Sussex.
«Мне жаль Украину, но я боюсь, что британская общественность будет в ярости из-за того, что ты в первую очередь подумал о других!» – отметил Platinum10.
«Он уверен, что получит Нобелевскую премию мира. Такой высокомерный нарцисс», – написал lucky ludo.
«Здесь так много украинских троллей... Этот конфликт не имеет ничего общего с Британией и британской общественностью. Проведите опрос и узнайте наше мнение», – призвал thomas007.
Тем временем стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
В Британии предрекли «национальную катастрофу» на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80%.
Bloomberg: Британия слукавила насчет полного отказа от российского газа
Согласно данным Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS), Британия продолжает закупать российское топливо из других стран, особенно из Бельгии, откуда поставки выросли в период с марта по июль, сообщают СМИ.
«Российский импорт дизельного топлива в июне составил примерно половину от общего объема годом ранее. Импорт дизельного топлива из России составил 106 тысяч тонн в месяц, что составляет 1,8% от общего объема импорта Великобритании», – цитирует статью Ura.ru.
В статье Bloomberg говорится о том, что в отчете, составленном Бюро национальной статистики Соединенного Королевства (ONS), в июне Великобритании удалось до конца остановить импорт энергоносителей из РФ, что говорит об успешном отказе Лондона от российских нефти и газа. При этом отчет ONS оказался не совсем точным, пишет СМИ.
Согласно данным Департамента бизнеса, энергетики и промышленной стратегии (BEIS), Британия продолжает закупать российское топливо из других стран, особенно из Бельгии, откуда поставки выросли в период с марта по июль.
Bloomberg пишет, что в первом отчете лукавство выражено тем, что он основан на данных о прямых поставках: на стране, из которой идет импорт. Статистика BEIS рассматривает именно происхождение топлива.
Ранее глава МИД Британии Лиз Трасс заявила, что сланцевый газ и газ, добываемый в Северном море, станут главными помощниками в борьбе с энергетическим кризисом.
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Британцы осудили Джонсона за «пугающее» заявление о судьбе страны
Читатели Daily Mail отреагировали на статью премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, в которой он предрек жителям страны тяжелые времена и «ошеломляющие» счета за электроэнергию.
«Да, это тот же лжец, клоун и мошенник, который еще в 2016 году сказал, что Brexit станет золотым веком для Великобритании», – напомнил Patrick Ryan, сообщает РИА «Новости».
«Никогда не подходил на роль управленца», – считает JohnConnor6.6.6.
«Я надеюсь, что этот бесполезный толстяк проведет остаток своей жизни, оглядываясь через плечо. Многие люди никогда не забудут и не простят его провалов», – пишет whogivestwohoots.
«Борис не живет в реальном мире. Он живет в стране шутов», – полагает Borednowandangry.
«Я собираюсь вложиться в судебных приставов и гробовщиков, зимой они будут процветать», – сыронизировал Keefree.
«Тебе не будет тяжело, Боджо», – заметил Westhouse520.
«Какой же жуткий беспорядок он устроил везде», – возмутился mike_y.
Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал статью для Daily Mail, в которой предупредил, что последующие месяцы будут очень тяжелыми для жителей страны из-за «умопомрачительных» счетов за электроэнергию и обогрев домов.
Напомним, Великобритания переживает один из сильнейших энергетических кризисов в Европе. Мэр Лондона Садик Хан предрек стране неизбежную национальную катастрофу, которая начнется 1 октября. В этот день цены на электроэнергию повысятся еще на 80% вдобавок к весеннему повышению и рекордной за 40 лет инфляции.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
В воскресенье The Sun сообщила, что правительство Великобритании разрабатывает планы по реагированию на возможные протесты в связи с энергетическим кризисом в стране.
Ранее СМИ сообщили, что директора ряда британских школ задумались о закупке свитеров для наименее обеспеченных школьников, чтобы они не замерзли на занятиях зимой в условиях энергетического кризиса в стране.
Также британцам посоветовали мыть посуду в тазике для экономии воды и света.
Британцам посоветовали мыть посуду в тазике для экономии воды и света
Газета Evening Standard предложила жителям Великобритании несколько лайфхаков, как сэкономить свет и воду на фоне будущего подорожания энергии на 80%.
Так, жителям Британии рекомендовали мыть посуду в тазике, а не под проточной водой, заменить прием ванны душем, конопатить окна и дверные щели, перекрыть отопление в нежилых комнатах, отключать бытовую технику, когда она не используется, установить «умные» термостаты, пишет Evening Standard.
Ранее в Британии предрекли «национальную катастрофу» на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80%.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
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Власти Британии начали готовиться к борьбе с массовыми протестами
Правительство Великобритании разрабатывает планы по реагированию на возможные протесты в связи с энергетическим кризисом в стране, сообщает The Sun.
«По мере того как кризис набирает обороты, Sun on Sunday может сообщить, что министры готовятся к волне преступности в связи с ростом стоимости жизни и возможным беспорядкам. Правительственные чиновники разработали планы по борьбе с массовыми беспорядками на фоне того, как счета за электроэнергию растут», – сообщает британский таблоид со ссылкой на источник, пишет «Комсомольская правда».
Ранее СМИ сообщили, что директора ряда британских школ задумались о закупке свитеров для наименее обеспеченных школьников, чтобы они не замерзли на занятиях зимой в условиях энергетического кризиса в стране.
Также британцам посоветовали мыть посуду в тазике для экономии воды и света.
До этого в Британии предрекли «национальную катастрофу» на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80%.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
-
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ВВС Британии решили перебросить в гражданские аэропорты из-за напряженности с Россией
Самолеты военно-воздушных сил Великобритании перебазируются в региональные гражданские аэропорты впервые со времен Второй мировой войны в связи с ростом напряженности в отношениях с Россией, сообщает Daily Express.
«Региональные аэропорты готовятся к приему боевых самолетов впервые со времен Второй мировой войны на фоне усиления напряженности в отношениях с Россией», – передает РИА «Новости» сообщение издания.
Как пишет Daily Express, в ходе испытаний в сентябре истребители Eurofighter Typhoon и F-35, базирующиеся в графствах Норфолк и Линкольншир и Шотландии, будут разделены на небольшие группы и размещены на окраинах ряда региональных аэропортов, имеющих взлетно-посадочные полосы, способные их принять.
Сообщается, что цель перебазирования состоит в том, чтобы гарантировать, что элементы сил быстрого реагирования ВВС Великобритании выдержат прямые атаки на свои базы.
Как отмечается, служащие Минобороны Великобритании несколько раз за последний год посещали региональные гражданские аэропорты, чтобы выяснить, сколько самолетов и резервных мощностей, а также наземных экипажей можно разместить на них в чрезвычайной ситуации.
Сообщается, что перебазирование боевых самолетов будет проходить в рамках концепции Agile Combat Employment (ACE), направленной на то, чтобы позволить королевским ВВС действовать из большего числа мест базирования, обеспечивая тем самым большую гибкость и надежность.
Как отмечается, данная концепция разрабатывалась более года и в первую очередь предназначалась для использования в потенциальных горячих точках по всему миру, таких как Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток или восточные фланги НАТО в Европе. Однако, как пишет издание, после начала Россией специальной военной операции на Украине программа ACE была ускорена и распространена на всю территорию Великобритании.
Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что начальник отдела по приему новобранцев ВВС Британии отказалась отдавать предпочтение женщинам и представителям этнических меньшинств при приеме на службу, назвав этот приказ «незаконным», и подала в отставку.
До этого источники отмечали, что руководство британских ВВС, чтобы добиться целей по гендерному и этническому разнообразию, приостановило прием белых рекрутов-мужчин.
Нефть марки Brent превысила 103 доллара за баррель
Стоимость нефти марки Brent с поставкой в ноябре 2022 года на лондонской бирже ICE выросла на 4,25% и составляла 103,22 долларов за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки.
По данным на 21:30 мск, стоимость Brent замедлила рост до 102,82 доллара за баррель, что на 3,85% выше уровня закрытия предыдущей сессии. В это же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI росла на 4,14% – до 96,91 доллара за баррель, передает ТАСС.
В последний раз стоимость Brent поднималась выше 103 долларов за баррель 1 августа.
В понедельник утром сообщалось, что мировые цены на нефть растут более чем на 1%, инвесторы ожидают сокращения предложения этого вида сырья на рынке.
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