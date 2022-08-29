Власти Британии уличили в замалчивании предстоящих зимой проблем

Власти Великобритании замалчивают перспективу отключения электроэнергии предстоящей зимой, пишет Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора London Energy Consulting Дэвида Кокса.

«У нас (Великобритании – прим. ВЗГЛЯД) может не хватать газа до такой степени, что в стране отключат электроэнергию. У нас недостаточно газа для сжигания, чтобы производить электричество, и это серьезная проблема, которую правительство в настоящее время замалчивает», – передает слова эксперта РИА «Новости».

Более того, Евросоюз не сможет помочь из-за собственных проблем в этой же сфере.

Кокс не видит других выходов из положения, кроме государственной помощи либо энергокомпаниям для ограничения тарифной цены за электроэнергию, либо целевой помощи нуждающимся.

Великобритания переживает один из сильнейших энергетических кризисов в Европе. Мэр Лондона Садик Хан предрек стране неизбежную национальную катастрофу, которая начнется 1 октября. В этот день цены на электроэнергию повысятся еще на 80% вдобавок к весеннему повышению и рекордной за 40 лет инфляции.

Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что последующие месяцы будут тяжелыми для жителей, а счета за электроэнергию – умопомрачительными.

В воскресенье The Sun сообщила, что правительство Великобритании разрабатывает планы по реагированию на возможные протесты в связи с энергетическим кризисом в стране.

Кроме того, по данным СМИ, директора ряда британских школ задумались о закупке свитеров для наименее обеспеченных школьников, чтобы они не замерзли на занятиях зимой в условиях энергетического кризиса в стране.

Также британцам посоветовали мыть посуду в тазике для экономии воды и света.

Существенный рост стоимости жизни, который наблюдается в Соединенном Королевстве, в значительной мере обусловленный антироссийскими санкциями, введенными Лондоном против Москвы после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации Украины. Ограничительные меры Британии нанесли удар по ее экономике, спровоцировав инфляцию – в частности, повысив цены на продукты питания и топливо.