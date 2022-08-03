Потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon оценили в 10 млрд рублей

Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в Истринском районе Московской области в сумму свыше 10 млрд рублей, покупатели и продавцы получат компенсацию за утраченные товары.

«ВСС оценивает потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в сумму свыше 10 млрд рублей», – приводит ТАСС слова главы союза Игоря Юргенса.

По его словам, горящие склады Ozon застрахованы на сумму в 17 млрд рублей.

Между тем, в Ozon заявили, что товары, хранящиеся в фулфилменте, в данный момент скрыты с витрины на маркетплейсе. «Покупателям будут возвращены деньги за утраченные заказы. Продавцы получат компенсацию за поврежденные или утраченные товары. Оценивать ущерб будем позже. Сейчас наш первый приоритет – позаботиться о сотрудниках склада, продавцах и покупателях», – сообщили в компании.

Ранее представитель экстренных служб назвал основной версией пожара на складе Ozon в Истринском районе Московской области поджог, также рассматривается неисправность электрооборудования.

Также в МЧС заявили, что количество пострадавших во время пожара на складе Ozon в Московской области увеличилось до шести человек.

Напомним, пожар произошел на складе маркетплейса Ozon в Истринском районе Московской области, площадь возгорания составляет 35 тыс. квадратных метров.