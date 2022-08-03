Число пострадавших при пожаре в Подмосковье удвоилось

Количество пострадавших во время пожара на складе Ozon в Московской области увеличилось до шести человек, сообщил представитель экстренных служб.

«По предварительной информации, в результате пожара пострадали шесть человек», – сказал собеседник РИА «Новости».

Сотрудник склада в беседе с «Газета.Ru» заявил, что в пожаре сгорели миллионы тонн товара, а материальный ущерб, нанесенный возгоранием, невообразим.

«У склада три блока, полтора блока уже полыхают. В каждом блоке шесть этажей стеллажей. Какой материальный ущерб, я даже представить не могу. Самое печальное то, что в данный момент горят раздевалки, туда никого не пускали. У меня очень много там ценных вещей было. Нельзя с драгоценностями ходить, у меня цепочка золотая, очень дорогая кожаная куртка там, я не знаю, что с этим делать, вот это беда», – пояснил собеседник издания.

По его словам, эвакуацию из здания провели оперативно, среди сотрудников не было паники.

«Пожар начался в моем блоке, причина возгорания неясна. Эвакуировали оперативно, но точка сбора была на небезопасном расстоянии, порядка 50 м. Насчет пострадавших пока не известно, все еще считают людей, у нас слишком большой штат», – уточнил он.

«Разгорелось минут за 15 после очага, ветер сильный дует как раз вдоль склада от начала до крайнего крыла. Тушат около шести машин пожарной техники, слышны хлопки», – заключил сотрудник.

Ранее сообщалось о трех пострадавших в результате пожара. По последним данным МЧС, площадь возгорания выросла до 35 тыс. квадратных метров. Причиной мог стать как поджог, так и неисправность электрооборудования.