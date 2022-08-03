В Румынии возмутились поведением украинских беженок

Власти Херсонской области рассказали о будущем украинского языка

«Никто не отберет у вас украинский язык, культуру и традиции. Я видел, с каким трепетом относятся к украинскому языку в России, особенно в Крыму», – заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов во время встречи с жителями крупного освобожденного села Виноградово.

Обращение к сельчанам Кирилл Стремоусов начал на украинском языке. Он отметил, что может продолжить говорить на украинском языке, но на русском будет удобнее и понятнее всем остальным. Предложение было поддержано местными жителями.

«Все руководство Херсонской области практически за один день уехало. Нам пришлось с первых дней начала специальной военной операции взять на себя ответственность и управлять процессами во всей области», – отметил замглавы администрации.

«Я вам скажу объективно: то, что мы сделали, и то, что мы сегодня не Мариуполь, то есть у нас нет большого количества жертв и разрушений, – это уже большое дело. Поэтому я искренне верю в то, что мы сможем перестроиться, перейти на другой уровень жизни, который я наблюдаю в Российской Федерации», – обратился он к собравшимся.

«Президент Зеленский так и не понял, что власть он получил от нас. От всех тех, кто голосовал против популиста Порошенко. И мы ведь все хотели мира, правда? А получили войну, глобальную и жесткую. Истинное лицо товарища Зеленского вскрыто», – добавил он.

Стремоусов посетовал на то, что за всеми «перемогами» украинской власти, а также за захватом новых позиций и мнимыми «контрнаступлениями» стоят жизни чьих-то детей, братьев и отцов. «Мы ни разу не слышали ничего про сыновей Порошенко, Турчинова. Почему они не отправились на передовую? А там гибнут наши с вами дети. Ради чего? Ради отчета перед западными партнерами?» – возмущается он.

«Восемь лет кто-то на этом деньги зарабатывал, а чьи-то дети гибли», – констатировал замглавы администрации. Вместе с тем, как отметил Стремоусов, на сегодняшний день «у херсонской власти есть только один источник власти – народ». «У нас на сегодняшний день не существует законодательных органов, существует только общественное мнение. И я вам предлагаю его здесь сформировать. Если вы недовольны органами власти, которые сейчас формируются, давайте об этом говорить», – призвал он участников собрания.

«Проблемы есть и у нас в администрации. Вам какие-то документы не подписывают, поскольку что-то еще меняется, приехали разные специалисты, мы со всем разберемся. Но все решения будет принимать исключительно народ», – заверил чиновник.

Стремоусов отметил, что сейчас перед всеми стоит одна общая задача – возвращение к нормальной жизни. Для этого, по мнению чиновника, необходимо сделать все, чтобы 1 сентября начался учебный год, чтобы заработали медицинские учреждения, чтобы была проведена необходимая подготовка к отопительному сезону, а жители получили все положенные им пособия.

«Одна из основных наших задач – настроить нормальную работу школ. Дети должны пойти учиться, а не сидеть в гаджетах и грезить красивыми картинками, – подчеркнул он. – Российская Федерация готова сегодня платить нормальные зарплаты, предоставить учебники. Поэтому давайте запустим школы».

Выступая перед жителями села, замглавы администрации также рассказал о том, как Россия относится к сохранению культуры и идентичности народов, которые ее населяют. «В России многонациональный народ. Есть и калмыки, и буряты – много национальностей, десятки разных языков. Никто не запрещает на этих языках говорить», – отметил он.

Обратившись к сельчанам на украинском языке, чиновник отметил, что «это украинское село, ваши традиции и культуру никто не будет уничтожать». Он подчеркнул, что Россия не будет заставлять кого-либо говорить только на русском языке. Кроме того, чиновник оставил свои контакты, чтобы жители могли с ним связаться, если у них останутся вопросы или будут пожелания.

«Я видел, с каким трепетом относятся к украинскому языку в России. В приемной у главы республики Крым Сергея Аксенова видел журналы на украинском языке. Я вам их привезу. Когда я сам их смотрел – не верил своим глазам», – подчеркнул Стремоусов.

Он также затронул в своем выступлении и тему Антоновского моста. «Ударами по мосту они кому навредили? Нам, простым жителям», – заявил замглавы администрации. По словам Стремоусова, Зеленский обещает все отстроить, но нельзя верить человеку, который обещал мир, а привел к войне. Чиновник выразил абсолютное убеждение, что «военные преступники, включая Зеленского, окажутся на скамье подсудимых так же, как пособники фашистов, которых судили в Нюрберге».

«Украина – это был некий промежуток хаоса, бардака и нацизма, который мы приняли, – заявил Стремоусов. – Мы забыли про День Победы. Какой «день примирения»? Мы забыли про те миллионные жертвы, которые на сегодняшний день нам должны быть не интересны, потому что мы должны были простить? Да не простили мы! У нас говорят: кто старое помянет, тому глаз долой. А кто забудет – тому два», – добавил замглавы администрации.

Стремоусов обратился и к теме того, что среди херсонцев распространяются панические настроения. Речь шла о том, что некоторые жители боятся, что в область вернется украинская власть, которая окрестит всех местных «коллаборантами» и «зрадниками» (по-укр. – предатель).

«Вы не зрадники. Зрадники – это те, кто бросил Херсонскую область и убежал в первые же дни», – подчеркнул выступающий.

Напомним, Херсонская область до конца 2022 года рассчитывает стать одним из субъектов Российской Федерации, перед этим будет проведен референдум. В конце мая в Херсоне в полноценный оборот ввели российский рубль.

Также в Херсонской области назвали ошибкой нахождение региона в составе Украины. «Именно в эпоху правления Екатерины II все Северное Причерноморье получило бурное развитие. Украина к Херсонской области вообще не имела и не имеет никаких отношений. Херсонская область является исторически русской землей, ее нахождение в составе Украины было исторической ошибкой, которая в ближайшем будущем будет исправлена», – полагает Стремоусов.

Ранее в Кремле заявили, что жители освобожденных территорий Украины сами решат, какое будущее будет у их регионов.

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