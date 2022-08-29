Мэр коммуны во Франции пригрозил отказаться от оплаты света из-за роста цен

Коммуна Монтатер на севере Франции может отказаться от оплаты счетов за электричество, если государство не поддержит на фоне резкого роста цен, заявил мэр коммуны Жан-Пьер Босино.

«Это невозможно. Откуда мне взять недостающие 1,9 млн евро? Какие службы мне надо закрыть? Отменить школьное питание, закрывать мэрию на три дня в неделю?», – заявил он агентству France Press, передает ТАСС.

По его словам, местные власти закупают электроэнергию по рыночной цене, а цены у поставщиков за год выросли с 85 евро до 1 тыс. евро за мегаватт-час, в 2023 году на электроснабжение коммуне придется потратить 2,5 млн евро, вместо 600 тыс. евро.

«Если правительство ничего не предпримет, мы больше не будем платить по счетам, и я призываю все общины, пострадавшие от этого явления, сделать то же самое», – заключил он.

Также Босино заявил, что фонд в размере 1,5 млрд евро для поддержки местных властей и ускорения экологического перехода на подотчетных им территориях бесполезен.

Ранее сообщалось, что власти Франции примут меры для предотвращения резкого роста цен на газ и электричество в 2023 году после прекращения действия мер госрегулирования тарифов.