Россияне оказались под угрозой лишения недвижимости в Эстонии

Почти 4,5 тыс. граждан России могут лишиться недвижимости в Эстонии из-за запрета на въезд в республику и банковских санкций Евросоюза (ЕС), сообщил портал национального телерадиовещания ERR со ссылкой на вице-канцлера МВД республики Вейко Коммусаара.

«Если у владельца недвижимости, являющегося гражданином России, из-за санкций появятся долги в Эстонии, это в конечном итоге может означать утрату недвижимого имущества», – приводит его слова ТАСС.

По данным МВД республики, которые приводит портал, почти 4,5 тыс. россиян – владельцев собственности в республике не имеют вида на жительство в Эстонии. Таким образом, они «могут оказаться в ситуации, когда из-за визового запрета будет некому заботиться об их недвижимости», уточняет ERR.

Власти Эстонии не считают, что им «следует делать какие-либо смягчающие шаги» в отношении собственников из России, добавил вице-канцлер МВД республики.

Кроме того, по словам Коммусаара, республике необходимо «ограничить возможность владения недвижимостью в Эстонии для граждан государств, не входящих в Европейский союз», поскольку это якобы «представляет непосредственную угрозу безопасности» республики. В министерстве уверены, что следует изменить законодательную базу государства таким образом, чтобы граждане третьих стран не могли «владеть землей и недвижимым имуществом в приграничных районах», а также вблизи «объектов критически важной инфраструктуры». Представитель МВД Эстонии также уточнил, что его ведомство уже «разрабатывает соответствующий законопроект», который будет представлен «в ближайшие месяцы».

Эстония с 18 августа прекратила пропуск в страну граждан России с выданными республикой шенгенскими визами за рядом исключений. Министр обороны России Сергей Шойгу назвал подобные «русофобские идеи» проявлением «нацистской политики».

Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, республика поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».

Кроме того, Эстония активно продвигает в Евросоюзе восьмой пакет санкций против России, а также призывает к увеличению поставок оружия на Украину.