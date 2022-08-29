В российских школах сохранили требование обязательной термометрии

Требование по проведению обязательной термометрии в российских школах сохраняется, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Сохраняются требования, регламентированные СП 3.1/2.4.3598-20, основным из которых является проведение утренних фильтров с обязательной термометрией, что позволяет своевременно выявить случаи COVID-19 среди учащихся, преподавателей и технического персонала в образовательных организациях, своевременно их изолировать и тем самым предотвратить распространение инфекции внутри организации», – передает ТАСС сообщение ведомства.

Также сохраняется требование по организации работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием масок и перчаток. Как пояснили в пресс-службе ведомства, сохраняется и запрет на проведение массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций в закрытых помещениях.

Там добавили, что возобновлять ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции в образовательных организациях к предстоящему эпидсезону 2022–2023 гг. в настоящее время не требуется.

«На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022–2023 гг. возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется», – говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в весенне-летний период из-за снижения интенсивности эпидемического процесса приостановили некоторые ранее введенные ограничения. Так, постановлениями главы Роспотребнадзора Анны Поповой внесены изменения в санитарные правила СП 3.1/2.4.3598-20. Благодаря им стало возможно проводить массовые мероприятия в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе.

«[Также] отменены требования по закреплению кабинета за каждым классом; по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 метра; по разработке расписания (графика) уроков, перемен, в том числе сокращения их количества; отменены медицинские справки для посещения ребенка образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19 (остается справка только после перенесенного заболевания) и ряд других», – сообщили в пресс-службе.

Ранее в российских школах ввели посвященные спецоперации на Украине уроки.