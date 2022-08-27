Ребенок погиб в ДТП с участием микроавтобуса в Красноярском крае

Один ребенок погиб, восемь человек, в том числе двое детей, госпитализированы в результате ДТП с участием микроавтобуса в Абаканском районе Красноярского края. По предварительным данным, микроавтобус выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем, сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

«В результате пять из восьми пассажиров автобуса госпитализированы, двое из них несовершеннолетние 2004 и 2012 годов рождения. Еще одна 13-летняя пассажирка погибла на месте. Водитель 2000 г. р. и два пассажира «Приоры» также госпитализированы», – передает ТАСС сообщение ведомства.

По предварительной информации, микроавтобус «Хендэ» следовал по маршруту «Богучаны – Красноярск», произошел занос задней части автомобиля и автобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Приора».

Уточняется, что на месте работает следственно-оперативная группа ОМВД России «Абанский», сотрудники полиции устанавливают наличие у водителя разрешающих документов на осуществление пассажирской перевозки.

Ранее в ДТП с микроавтобусом в Ульяновской области погибли девять человек.