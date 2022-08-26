Житель Подмосковья при попытке обменять 33 млн рублей отдал их мошенникам

В столице мужчина при попытке обменять 33 млн рублей на валюту отдал эти средства аферистам, подозреваемых задержали, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

«Оперативниками УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве во взаимодействии с инспекторами ДПС Тулы и Южного административного округа столицы задержаны подозреваемые в мошенничестве в особо крупном размере», – цитирует Волк РИА «Новости».

Она пояснила, что в правоохранительные органы обратился житель Московской области. Он заявил, что у него украли более 33 млн рублей. Мужчина пришел в обменный пункт в районе Раменки, чтобы конвертировать свои средства, кассир забрал их и попросил подождать.

«Спустя некоторое время к нему подошел охранник и сообщил, что данная точка давно не работает», – сказала Волк. По этому факту возбудили уголовное дело.

Вскоре правоохранители нашли машину, на которой уехали подозреваемые. Их проследили и остановили на Липецкой улице, после чего задержали. В автомобиле оказались двое мужчин. При осмотре машины нашли фальшивые регистрационные знаки и нож.

«В этот момент полицейским поступила информация, что в одном из банков города Тулы предполагаемые соучастники задержанных совершают операции по внесению денежных средств на счета неустановленных лиц. Оперативники незамедлительно выехали по указанному адресу», – сказала она.

В Туле полицейские нашли автомобиль, на которой ехали подозреваемые. На требования остановиться они не реагировали, и началась погоня. Автомобиль злоумышленников столкнулся с другой машиной, перевернулся и упал в кювет. Подозреваемых задержали. В нем нашли сумку с предметами, «по конструктивным признакам схожими с пистолетами и автоматами», и поддельные номера.

«В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», – заключила Волк.

Ранее в Казани полицейские задержали четырех телефонных мошенников, подозреваемых в хищении денег и, в частности, пособий у матери погибшего на Украине военнослужащего.