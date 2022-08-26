Украинская аферистка смогла втереться в доверие к Трампу

ФБР приступило к расследованию дела уроженки Украины, выдававшей себя за наследницу европейских банкиров.

Выяснилось, что в прошлом году девушка посещала имение бывшего президента США Дональда Трампа и играла с ним в гольф, сделанные там фотографии и помогли вывести аферистку на чистую воду, передает РИА «Новости» со ссылкой на Pittsbufgh Post Gazette.

«Какое-то время Анна Ротшильд хвасталась семейными корнями в европейской банковской династии, носила дизайнерскую одежду, Rolex и водила Mercedes за 170 тыс. долларов... Поворотный момент для женщины, свободно говорившей на нескольких языках, наступил, когда ее пригласили в Мар-а-Лаго, где она общалась со сторонниками Трампа, а на следующий день появилась на игре в гольф с ним и сенатором Линдси Грэмом», – сообщает издание.

Издание опубликовало фото женщины рядом с Трампом на поле для гольфа, а также снимки документов на разные фамилии. Выяснилось, что женщина является 33-летней уроженкой Украины Инной Ящишин, дочерью водителя грузовика из Иллинойса, без родственных связей со знаменитой семьей банкиров.

В имении экс-президента США она была якобы не раз. Теперь ее действия стали объектом расследования ФБР и полиции канадского Квебека. Сама Ящишин заявила, что не знает Анну Ротшильд, а документы на это имя с ее фото сфабриковал бывший партнер, чтобы навредить.