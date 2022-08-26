СМИ: Оптовая цена электроэнергии во Франции увеличилась на 1000% за год

Во Франции оптовая цена на электроэнергию достигла рекордно высокого уровня, перевалив отметку в 1 тыс. евро за мегаватт-час – это на 1000% больше, чем год назад, пишет Figaro.

Оптовая цена электроэнергии во Франции с расчетом на 2023 год побила новый рекорд, достигнув 1 тыс. евро за мегаватт-час. За аналогичный период прошлого года стоимость электроэнергии в стране составляла 85 евро за мегаватт-час, приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается, что за таким ростом цен стоят несколько причин: ограничения поставок российского газа в Европу из-за конфликта на Украине, а также остановка во Франции работы нескольких атомных реакторов из-за коррозии. В настоящее время во Франции работают только 24 из 56 атомных реакторов энергокомпании EDF.

Ранее сообщалось, что стоимость электроэнергии в Великобритании с 1 октября увеличится на 80%, усредненный счет британского домохозяйства достигнет рекордной суммы в 3549 фунтов (4,2 тыс. долларов, около 250 тыс. рублей) в год.

В начале августа стало известно, что федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступления осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.