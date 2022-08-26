Медведев заявил о подготовке нового закона о въезде и пребывании в России иностранцев

Новый законопроект об условиях въезда, выезда и пребывания иностранцев готовится в России, заявил замглавы Совета безопасности (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

По его словам, целый ряд вопросов в этой сфере носят системный характер и для их решения нужен комплексный подход.

«Поэтому готовится новый всеобъемлющий законопроект, который должен отрегулировать условия въезда, выезда и пребывания иностранцев в нашей стране», – цитирует ТАСС Медведева.

Ранее он уже упоминал о подготовке нового законопроекта о миграции. В частности, в апреле Медведев говорил, что нужно будет провести анализ действующих международных договоров, после чего оценить их соответствие этой инициативе.

До этого Медведев предложил отказывать во въезде в Россию мигрантам без биометрии.

Также он заявил о необходимости отслеживать приток мигрантов в страну.