Турецкий министр назвал бессмысленным письмо Минфина США о последствиях связей с Россией

Глава Минфина Турции Нуреддин Небати заявил, что турецким деловым кругам не следует принимать во внимание письмо Минфина США с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией в свете введенных в отношении РФ санкций.

«Бессмысленно, что письмо, направленное объединениям делового мира Турции, вызвало обеспокоенность в наших бизнес-кругах. Турция является одним из важнейших мировых политических и экономических центров. Наши деловые круги должны всегда ощущать рядом с собой силу своего государства», – передает ТАСС слова министра.

Он отметил, что Турция продолжит торгово-экономическое сотрудничество со своими соседями в различных сферах, включая туризм.

Ранее Союз промышленников и предпринимателей Турции (ТЮСИАД) – крупнейшее в Турции деловое объединение – получил письмо из Минфина США с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией. В документе за подписью заместителя министра финансов США Адевале Адейемо говорится, что действующие в Турции компании могут столкнуться с риском попасть под санкции в случае ведения бизнеса с физическими или юридическими лицами России, в отношении которых введены рестрикции. ТЮСИАД сообщил, что передал письмо в МИД, министерство казначейства и финансов, а также министерство торговли.

Ранее проправительственная газета Yeni Safak со ссылкой на собственные источники сообщила, что представители ЦРУ стали проявлять интерес к недвижимости, которую россияне активно приобретают в Турции, и угрожать местным деловым кругам негативными последствиями за сотрудничество с Россией.