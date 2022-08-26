Системы ПВО отразили атаку ВСУ на Херсон

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26 августа, пятница | Последнее обновление — 14:05 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Высокоточным ударом уничтожена обстреливающая ЗАЭС американская гаубица М777 ВСУ
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А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы.
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На некоторых реклама не действует или почти не действует. Эти люди выбирают базовый фрейм не в силу его раскрученности, а в силу того, что он, по их мнению, лучше соответствует реальности, соприкасается с ней большим количеством точек.
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У ряда ближайших соседей, привыкших много от России брать и мало отдавать, СВО усиливает опасения, что в случае чего к ним будет применен жесткий подход.
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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Системы ПВО отразили атаку ВСУ на Херсон
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Силы ПВО отражают атаку воздушных целей со стороны украинских войск над подконтрольным Вооруженным силам России Херсоном.
Над городом было слышно около десяти залпов противовоздушных установок, в небе видны следы от противовоздушных ракет, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны заявили, что высокоточным ударом уничтожена обстреливающая ЗАЭС американская гаубица М777 ВСУ.
Эксперт раскрыл детали высокоточного удара «Искандером» по эшелону ВСУ
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«Наша армия, поразив эшелон ВСУ, в очередной раз продемонстрировала высокую точность используемых ракет и профессионализм наших военнослужащих», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее в Минобороны заявили об уничтожении свыше 200 военнослужащих ВСУ прямым попаданием «Искандера» по воинскому эшелону.
«Попадание «Искандером» в железнодорожный эшелон – это, безусловно, подтверждение эффективности наших ракет. Мы никогда не надеемся на удачу и везение, а опираемся на свои силы и высокую эффективность нашего оружия», – рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«Поразить такую маленькую цель для «Искандера» не составляет большой проблемы. Кроме того, этим оружием управляют люди. А раз есть такие успешные результаты, значит и военные у нас обученные, профессиональные. Поэтому здесь все вместе – и профессионализм военных и точность самого оружия», – пояснил собеседник.
Объясняя выбор именно этой ракеты для поражения цели, военный эксперт отметил, что у «Искандера» есть ряд преимуществ, подходящих именно для выполнения таких задач. «Ракетный комплекс бьет на небольшое расстояние, заточен не на уничтожение крупных объектов, а как раз на поражение небольших целей с максимальной точностью», – зазключил он.
В четверг стало известно о том, что в результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, «высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены». «Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов. В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что если оценивать HIMARS как носитель тактической ракеты, то ее нет смысла даже сравнивать с российским «Искандером», так как ATACMS хуже по всем показателям: выше круговое вероятное отклонение (100–120 м), короче дальность полета, нет возможности преодолевать систему ПРО противника. В целом ATACMS, разработанная в 1980-х годах, сегодня устарела.
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МИД Украины вызвал представителя папы Римского из-за слов понтифика о Дугиной
Апостольского нунция на Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса вызвали в украинский МИД, чтобы выразить разочарование словами папы Римского Франциска об убийстве Дарьи Дугиной, сообщило украинское ведомство.
«Мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами», – приводит Life со ссылкой на украинские СМИ слова руководителя МИДа Дмитрия Кулебы.
Как заявил Кулеба, такое приглашение является беспрецедентным и «говорит само за себя». «Во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов папы. Это было несправедливо», – заявил глава МИД Украины.
В сообщении на сайте МИДа говорится, что на Украине «глубоко разочарованы словами понтифика». По мнению Киева, тот «несправедливо приравнивает агрессора к жертве». Украина также «не понимает», почему папа Римский «в контексте российско-украинской войны» упомянул «смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения». Папу Римского упрекнули в том, что он «ни разу не уделил особого внимания конкретным жертвам войны». Киев призвал понтифика «избегать несправедливых высказываний, вызывающих разочарование в украинском обществе».
Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает контакт с папой Римским, считает, что понтифик не поддается попыткам президента Украины Владимира Зеленского и «коллективного Запада» манипулировать им, передает РИА «Новости».
«Зеленский пытается манипулировать папой, но папа в данном случае показывает свою жесткость, что он проповедует Евангелие. И в этом его ценность, что он не встает ни на чью сторону и дает возможность для объединяющего диалога», – сказал он, отметив, что «папа мог бы стать третейским судьей и модератором диалога».
Напомним, папа Франциск принес соболезнования по поводу гибели Дарьи Дугиной, назвав ее «невинной жертвой». «Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну», – сказал он. В ответ посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш позволил себе очередную критику в адрес Франциска, назвав «разочаровывающими» его сочувствие Дугиной. Он также назвал отца погибшей Александра Дугина «первым из идеологов российского империализма».
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Херсон и Мелитополь обесточены
Херсон и некоторые населенные пункты области оказались обесточенными, причины выясняются, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Электричества нет. В Херсоне и некоторых населенных пунктах. Причины выясняем», – передает РИА «Новости» его слова.
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов также рассказал, что Мелитополь в Запорожской области остался без электроснабжения. «Весь Мелитополь без электричества», – написал он в своем Telegram-канале, не уточнив причины произошедшего.
Ранее стало известно, что украинские войска предприняли новую попытку ракетной атаки на Антоновский мост через Днепр под Херсоном.
В ДНР сообщили о продвижении в сторону Авдеевки и Угледара
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Союзные войска продолжили движение в районах Угледара, Марьинки и Авдеевки, сообщил первый заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
«Есть продвижение на некоторых направлениях, это в том числе в районе Угледара, там очень серьезная работа идет. Авиация сегодня очень серьезно там отрабатывала. Также есть продвижение в районе населенного пункта Марьинка, и в целом в районе Авдеевки есть продвижение, то есть у нас ежедневно вот есть успехи», – сказал Безсонов в эфире «России 1», передает ТАСС.
По словам замминистра, донецкое направление стало «самым горячим», кроме того, украинские военные продолжают обстреливать столицу республики Донецк.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих.
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На Украине заявили о «планах Киева» построить базу НАТО в Крыму
Киев хотел бы «захватить Крым, чтобы разместить на его территории базы НАТО», заявила экс-замминистра обороны Украины, зампредседателя Центра оборонных стратегий Алина Фролова.
«Мы хотим, чтобы Крым был открыт для сотрудничества с ЕС и НАТО, включая военное взаимодействие. <...> Он является стратегически выгодным плацдармом для контроля безопасности в Черном море», – передает РИА «Новости» слова Фроловой.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский пригрозил «забрать» у России Крым «любыми средствами».
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Запорожскую АЭС отключили от украинских электросетей
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Все шесть блоков Запорожской атомной электростанции отключены от электросетей Украины, заявили в украинском государственном предприятии «Энергоатом».
В данный момент продолжается работа по подключению к сети двух реакторных блоков. При этом электроэнергия для собственных нужд завода в настоящее время поставляется по линии электропередачи из энергосистемы Украины, сообщается в Telegram-канале компании.
Кроме того, в пророссийской администрации Запорожской области косвенно подтвердили это заявление, связав отключение от украинской энергосети с регулярными обстрелами со стороны ВСУ.
Накануне власти соседней Херсонской области также сообщали о временном отключении от электричества Херсона и нескольких населенных пунктов.
Украинская госкомпания «Энергоатом» сообщила, что впервые в истории произошло полное отключение Запорожской АЭС от энергосети республики. Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее отмечал, что угрозы Украины атаковать линии электропередач, которые подключены в ЗАЭС, находятся в логике «не доставайся ты никому». Накануне Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной. Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Германия отказалась поставлять Украине оружие для ударов по России
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Германия не станет поставлять Украине оружие для ударов по территории России, заявил канцлер Германии Олаф Шольц.
«Президент США Джо Байден сформулировал это достаточно четко: он сказал, что не будет поставлять оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России. Я считаю, что этого принципа следует придерживаться всем остальным. Мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники», – передает РИА «Новости» его слова со ссылкой на издание T-Online.
Глава немецкого правительства подчеркнул, что Берлин будет действовать так, чтобы избежать дальнейшей эскалации конфликта.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом», из-за которого поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани».
Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Шольц указывал, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера.
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Украинские войска выпустили 10 ракет HIMARS по Стаханову
Город Стаханов в ЛНР подвергся обстрелу со стороны украинских войск, по городу выпустили 10 ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
СЦКК сообщил, что «со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел» в 04.30 мск «с применением РСЗО HIMARS (10 ракет)». Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, передает ТАСС.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников просил у США ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS, дальность которых составляет 300 км. Пока поставки США на Украину ограничиваются управляемыми реактивными снарядами дальностью 80 км – более дешевыми и имеющимися в большем количестве. США считают, что украинским военным достаточно ракет средней дальности для РСЗО HIMARS, ракеты ATACMS намного большей дальности им не требуются.
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ФСБ поймала украинского шпиона в Курске
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ФСБ задержала в Курске гражданина Украины за шпионаж в пользу украинской военной разведки, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Федеральной службой безопасности России <...> пресечена противоправная деятельность жителя Курска – гражданина Украины, являющегося агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины, подозреваемого в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведки сведений об объектах Министерства обороны для использования их против безопасности Российской Федерации», – передает ТАСС сообщение ЦОС ФСБ.
По месту его жительства изъяты специальные технические средства, переданные ему украинской спецслужбой, а в персональном компьютере и мобильном телефоне обнаружены специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб.
Следственным подразделением ФСБ в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ст. 276 УК РФ («Шпионаж»), которая предусматривает от 10 до 20 лет лишения свободы. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
Ранее сотрудники ФСБ задержали уроженца Харькова по подозрению в шпионаже на СБУ и передаче им данных о противниках киевского режима в России.
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В США назвали главную проблему ВСУ
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Состояние личного состава ВСУ остается важнейшей проблемой украинского командования, написал в колонке для Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.
«Важнейшая проблема <...> – несомненно, личный состав. <...> Запад может предоставить всю помощь на свете, но наделать новых украинцев он не в силах», – передает РИА «Новости» слова Хумински.
Он отметил, что для союзников Киева насущной проблемой становятся мероприятия по поддержанию боеспособности личного состава. Так, на плечи Запада должны лечь заботы о выводе украинских военнослужащих с линии фронта для оздоровительного отдыха и обучения, а затем организация их возвращения на передовую, указал Хумински.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, убыв в неизвестном направлении.
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Куратор «украинского вопроса» в РПЦ покинул пост
Синод освободил от должности замглавы синодального отдела внешних церковных связей протоиерея Николая Балашова по его прошению, он курировал «украинский вопрос», заявили в Русской православной церкви (РПЦ).
«Священный Синод удовлетворил прошение протоиерея Николая Балашова об освобождении от должности заместителя председателя Отдела внешних церковных связей, выразив ему благодарность за понесенные труды, и благословил ему продолжить деятельность в сфере внешних церковных связей в качестве советника патриарха Московского и всея Руси», – передает «Интерфакс» со ссылкой на документ Синода РПЦ.
Секретарь отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук назначен исполняющим обязанности заместителя председателя отдела.
Кроме того, Синод назначил заместителем председателя того же отдела протоиерея Николая Лищенюка с временным сохранением за ним должности настоятеля подворья РПЦ в Карловых Варах, представителя РПЦ при православной церкви Чешских земель и Словакии.
Для усиления координации участия зарубежных учреждений РПЦ во внешней церковной деятельности Синод постановил упразднить управление Московской патриархии по зарубежным учреждениям и передать его функции в ведение отдела внешних церковных связей.
Ранее священный Синод Русской православной церкви сообщил, что свой пост с 7 июня покинул митрополит Волокаменский Иларион, который руководил отделом внешних церковных связей РПЦ. Он был назначен главой Будапештско-Венгерской епархии
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Депутат: Большинство стран ООН перестали прогибаться под американцев
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«Западу становится все сложнее представлять Россию как «хищного агрессора», ни с того ни с сего напавшего на соседнюю страну. Политический класс – это люди, как правило, с высшим образованием. Они разобрались в ситуации и поняли, что просто так ничего не бывает», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее антироссийское заявление по Украине получило поддержку менее трети стран – членов ООН.
«В марте при обсуждениии в ООН аналогичной резолюции у руководства многих стран поначалу не было достоверной информации о событиях на Украине. Поэтому нормальной реакцией для них было сразу выступить за дипломатическое разрешение конфликта. И в Африке, и в Латинской Америке «картинку» о происходящем черпали исключительно из западных телеканалов, поэтому даже многие дипломаты и государственные деятели не знали, к примеру, что творилось в Донбассе последние восемь лет», – поясняет зампред комитета Госдумы по информационной политике, профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев.
«Государственные деятели разных стран, которых США поначалу держали за болванов, стали задавать вопросы. Они просто устали от потока телевизионных сказок про «злого Путина» и начали вспоминать, что президент России еще в декабре предлагал Вашингтону создать общую широкую систему безопасности, направлял письма блоку НАТО с миротворческими инициативами, публично предупреждал о красных линиях. Более того, в мире наконец стали узнавать, что в Донбассе после 2014 года украинские войска убивали людей, что жертвами стали тысячи мирных жителей Донбасса, в том числе дети. Тогда в столицах других, далеких стран начали задумываться о причинах происходящего. Обнаружилось, что задачей спецоперации стала защита мирного населения Юго-Востока Украины», – указал Матвейчев.
На итогах нынешнего голосования в ООН сказался и расклад сил в экономической войне. Чем ближе зима, тем сильнее наши позиции и слабее – европейцев, уверен эксперт, ведь время работает в пользу Москвы. «Запад обещал, что экономика России будет растерзана и ей придет конец, что слон затопчет мышь. Но мышь оказалась как минимум медведем, и розовые очки спали с глаз Запада. Промышленного падения, как показывает статистика, в России не произошло, даже наблюдается его рост. А экономический спад, если и будет, то окажется меньше, чем в тех же самых европейских странах. То же самое с инфляцией», – указал профессор.
Еще одним фактором, повлиявшим на итоги голосования в ООН, стала позиция Китая, к которой прислушиваются в Африке, Латинской Америке и многих других странах. А представитель Пекина проигнорировал антироссийскую резолюцию.
«Не секрет, что некоторые страны, полгода назад голосовавшие в ООН против России, рассчитывали получить за это потом от США разного рода плюшки. Похоже, что в итоге они так ничего и не дождались. Поэтому сейчас они задаются вопросом, зачем им опять прогибаться под американцев», – добавил Матвейчев.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг менее трети стран ООН поддержали резолюцию, содержавшую призыв прекратить специальную военную операцию (СВО) и вывести с Украины российские войска. Под заявлением подписались страны ЕС, США, Великобритания, Грузия, Турция, Швейцария, несколько стран Азии и Латинской Америки. Всего за резолюцию выступило 54 из 193 стран. Для сравнения: в марте за резолюцию с осуждением спецоперации проголосовала 141 страна из 193 государств-членов, 35 воздержались, пять проголосовали против, а 12 вообще не голосовали. Таким образом, за полгода уровень поддержки антироссийской позиции сократился почти втрое.
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Высокоточным ударом уничтожена обстреливающая ЗАЭС американская гаубица М777 ВСУ
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В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом уничтожена гаубица М777 производства США, из которой велся обстрел Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«За прошедшие сутки Запорожская атомная электростанция дважды подвергалась обстрелам украинских войск из крупнокалиберных артиллерийских орудий.
В результате обстрелов четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции и еще один – в районе специального корпуса №1.
Артиллерийская позиция ВСУ, с которой велся обстрел территории атомной станции, была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Сосредоточенными огневыми ударами по боевым позициям подразделений 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районе Северска и 101-й бригады территориальной обороны в районе Яковлевки Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено более 50 националистов и девять единиц бронетанковой и автомобильной техники.
В связи с большими потерями и утратой боеспособности военнослужащие подразделений 53-й механизированной бригады ВСУ в Новомихайловке ДНР и 93-й механизированной бригады ВСУ в Дибровном Харьковской области оставили позиции и убыли из районов боевых действий», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены девять пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: Яковлевка, Шевченко, Соледар, Отрадное ДНР, Лозовое Херсонской области, Дергачи, Чугуев Харьковской области, Николаев и Партизанское Николаевской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 163 районах.
Уничтожены пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов: Соледар, Боковое ДНР, Червоная Долина Николаевской области, Андреевка Херсонской области, Малиновка Запорожской области и хранилище топлива в районе Голициново Николаевской области. Также в районе Барвенково Харьковской области уничтожен радиолокатор наведения украинского зенитного ракетного комплекса С-300», – отчитались в Минобороны.
«В рамках контрбатарейной борьбы подавлены три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Артемовск, Кодема, Северск, два взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в Кодеме и Соледаре ДНР, а также два взвода орудий «Гиацинт-Б» в районах Доброе и Зеленый Гай Николаевской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Комсомольское Донецкой народной республики, Байрак, Изюм Харьковской области, Безымянное и Степное Херсонской области. Кроме того, перехвачены: баллистическая ракета «Точка-У» в районе Новой Каховки Херсонской области и шесть реактивных снарядов систем залпового огня «Хаймарс» и «Ольха» в районах населенных пунктов Донецк, Изюм Харьковской области, Новотроицкое и Берислав Херсонской области», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1813 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4392 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3345 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5054 единицы специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что прямым попаданием «Искандера» по воинскому эшелону уничтожено свыше 200 военнослужащих ВСУ.
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Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории
Грядущая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ, обратился к народу президент страны Владимир Зеленский.
Зеленский заверил, что Киев пытается сделать все, чтобы справиться с подготовкой к зиме. «А он (зимний период) действительно будет самым сложным в нашей истории», – передает РИА «Новости» его слова.
Также политик назвал ситуацию с газом «очень опасной и очень острой».
Ранее в Британии предсказали энергетический кризис, который продлится несколько лет. Тем временем стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3,3 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров.
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ВСУ перебили последнюю четвертую линию передачи энергии ЗАЭС на Украину
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Украинская сторона перебила последнюю четвертую линию передачи Запорожской АЭС на Украину, в данный момент нет возможности поставлять туда электроэнергию, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов на канале «Россия 1».
«Вчера, насколько мне известно, была перебита четвертая линия, соответственно, физически невозможно передавать электроэнергию на правый берег Днепра... По имеющейся у меня информации, эта энергия не поступает, нет физической возможности это делать», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее стало известно, что все шесть блоков Запорожской атомной электростанции отключены от электросетей Украины.
Накануне Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
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