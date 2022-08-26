Победитель конкурса «Лидеры России» удвоил производство премиальной мебели

Предприниматель из Волгограда Александр Очков планирует расширение ассортимента продукции и освоение новых рынков сбыта в регионах страны. Его компания выпускает две линии дизайнерской мягкой мебели: RU-SKY в премиум-сегменте и Jacob Design в бизнес-классе.

«За первые пять месяцев 2022 года мы сделали выручку прошлого года и планируем ежегодно увеличивать товарооборот. В среднем в месяц отгружаем по 30–35 заказов с выручкой до 9 млн рублей. Когда мы только запустили производство мягкой мебели, эти цифры были в десять раз меньше, но с 2020 года мы активно растем», – приводятся слова Очкова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Вместе со своим партнером и командой из 35 сотрудников предприниматель выпускает две линии дизайнерской мягкой мебели: RU-SKY (от Russian sky – русское небо) в премиум-сегменте и Jacob Design в бизнес-классе.

«Мы делаем все что нужно для современного интерьера – модульные диваны, кровати, стеновые панели, пуфы. Визуально продукция обоих брендов очень похожа, но второй сделан несколько проще. Эту линию мы запустили, чтобы удовлетворить спрос клиентов, которые очень хотят красивый диван, но не могут его себе позволить по цене RU-SKY», – пояснил Александр Очков.

Вся мебель собирается в России вручную. Производство расположено в Волгограде, а выставочный зал – в Москве, поэтому большая часть продаж приходится на центр страны. По словам Очкова, диваны поставляются в российские регины, например, в Санкт-Петербург и Калининград. Запрос на продукцию есть и из-за рубежа, планируется расширение поставок на ЕАЭС и Ближний Восток

«Наша мебель на 90% состоит из российских комплектующих. Из импортного используем только ткань, потому что на нашем рынке пока нет производителей материалов нужного качества и фактуры. Здесь обходимся либо Китаем, либо Израилем, редко европейскими марками. Все остальное – каркас, фурнитура, наполнители, технические ткани у нас российского производства», – подчеркнул предприниматель.

Александр Очков – внук военного летчика, Героя СССР Александра Медведева – и его партнер Руслан Буланов основали свой бизнес с 2018 году. Изначально это была первая в России компания по производству эксклюзивных предметов декора и мебели из частей настоящих самолетов – обшивки, крыльев, фюзеляжа. Позже они перевезли производство из Москвы в Волгоград, наняли новых сотрудников, инвестировали средства в оборудование и ремонт здания, и до сих пор успешно здесь работают.

Очков не исключает возможность релокации производства компании на территорию Московской области. Эти вопросы он обсуждает с командой губернатора Андрея Воробьева, который стал его наставником на конкурсе «Лидеры России».

В четвертом сезоне конкурса управленцев «Лидеры России» на участие в треке «Бизнес и промышленность» было подано более 57 тыс. заявок со всей страны: 126 человек стали победителями трека, 31 из них по итогам суперфинала вошел в число победителей конкурса.