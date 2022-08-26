В США назвали главную проблему ВСУ

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26 августа, пятница | Последнее обновление — 08:47 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Украинские войска выпустили 10 ракет HIMARS по Стаханову
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У ряда ближайших соседей, привыкших много от России брать и мало отдавать, СВО усиливает опасения, что в случае чего к ним будет применен жесткий подход
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Героизация таких персонажей, как Бандера и Шухевич, означала принятие их идей и методов, и это был только вопрос времени, когда террор начнет набирать обороты на Украине.
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Неужели все эти слова были сказаны Шольцем всерьез? Или, осознавая безрезультативность принуждения России к продолжению политики колониальной энергозависимости, немецкие политики решили попугать Кремль и всех нас альтернативными возможностями?
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В США назвали главную проблему ВСУ
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Состояние личного состава ВСУ остается важнейшей проблемой украинского командования, написал в колонке для Hill директор Центра разведки и глобальных отношений имени Майка Роджерса Джошуа Хумински.
«Важнейшая проблема <...> – несомненно, личный состав. <...> Запад может предоставить всю помощь на свете, но наделать новых украинцев он не в силах», – передает РИА «Новости» слова Хумински.
Он отметил, что для союзников Киева насущной проблемой становятся мероприятия по поддержанию боеспособности личного состава. Так, на плечи Запада должны лечь заботы о выводе украинских военнослужащих с линии фронта для оздоровительного отдыха и обучения, а затем организация их возвращения на передовую, указал Хумински.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в Соледаре в ходе мероприятий по доукомплектованию 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ более трети мобилизованных граждан самовольно оставили подразделения, убыв в неизвестном направлении.
Эксперт раскрыл детали высокоточного удара «Искандером» по эшелону ВСУ
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«Наша армия, поразив эшелон ВСУ, в очередной раз продемонстрировала высокую точность используемых ракет и профессионализм наших военнослужащих», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее в Минобороны заявили об уничтожении свыше 200 военнослужащих ВСУ прямым попаданием «Искандера» по воинскому эшелону.
«Попадание «Искандером» в железнодорожный эшелон – это, безусловно, подтверждение эффективности наших ракет. Мы никогда не надеемся на удачу и везение, а опираемся на свои силы и высокую эффективность нашего оружия», – рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев.
«Поразить такую маленькую цель для «Искандера» не составляет большой проблемы. Кроме того, этим оружием управляют люди. А раз есть такие успешные результаты, значит и военные у нас обученные, профессиональные. Поэтому здесь все вместе – и профессионализм военных и точность самого оружия», – пояснил собеседник.
Объясняя выбор именно этой ракеты для поражения цели, военный эксперт отметил, что у «Искандера» есть ряд преимуществ, подходящих именно для выполнения таких задач. «Ракетный комплекс бьет на небольшое расстояние, заточен не на уничтожение крупных объектов, а как раз на поражение небольших целей с максимальной точностью», – зазключил он.
В четверг стало известно о том, что в результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе. Об этом сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Кроме того, «высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены». «Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов. В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, что если оценивать HIMARS как носитель тактической ракеты, то ее нет смысла даже сравнивать с российским «Искандером», так как ATACMS хуже по всем показателям: выше круговое вероятное отклонение (100–120 м), короче дальность полета, нет возможности преодолевать систему ПРО противника. В целом ATACMS, разработанная в 1980-х годах, сегодня устарела.
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Минобороны заявило о подавлении обстреливающей ЗАЭС украинской артиллерии
Украинские войска продолжают артиллерийские обстрелы Запорожской атомной электростанции и города Энергодара, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В течение суток украинская артиллерия семь раз наносила удары из крупнокалиберных орудий по району АЭС. Обстрелы велись с огневых позиций украинских войск в районах населенных пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка, расположенных на противоположном берегу Каховского водохранилища. Ответным огнем артиллерии российских Вооруженных сил огневые средства противника подавлены», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
Напомним, накануне Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня.
Прямым попаданием «Искандера» по воинскому эшелону уничтожено свыше 200 военнослужащих ВСУ
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В результате прямого попадания ракеты «Искандер» по воинскому эшелону на железнодорожной станции Чаплино в Днепропетровской области уничтожено свыше 200 военнослужащих резерва ВСУ и 10 единиц военной техники, следовавших в зону боевых действий в Донбассе, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием ВКС России на военном аэродроме Миргород Полтавской области поражены пять боевых самолетов воздушных сил Украины. Один Су-27 и один Су-24 уничтожены. Еще два Су-27 и один Су-24 получили критические повреждения. Потери противника в живой силе составили до 30 националистов. В Днепропетровской области в результате высокоточного удара по военному аэродрому Днепр уничтожены три самолета воздушных сил Украины», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Высокоточным ударом ВКС России в районе населенного пункта Новый Буг Николаевской области уничтожен командный пункт группировки украинских войск «Каховка». Ликвидировано 64 военнослужащих ВСУ и семь единиц военной техники.
Продолжается нанесение высокоточных ударов по объектам военно-промышленного комплекса Украины, осуществляющих ремонт вооружения и военной техники для украинских войск. В населенном пункте Шепетовка Хмельницкой области высокоточным оружием ВКС России уничтожены цеха предприятия по ремонту бронетанкового вооружения и реактивных систем залпового огня, в том числе иностранного производства. В городе Запорожье поражены производственные цеха завода «Искра», в которых осуществлялся ремонт радиолокационных станций ПВО и контрбатарейной борьбы. Также уничтожены производственные корпуса авиационного ремонтного завода «Мигремонт», в котором проводилось восстановление авиационной техники воздушных сил Украины», – отметил Конашенков.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены семь пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов: Великомихайловка Днепропетровской области, город Николаев, Артемовск, Переездное, Каленики, Соледар Донецкой народной республики (ДНР) и Полтавка Запорожской области, а также живая сила и украинская военная техника в 149 районах. Кроме того, уничтожены четыре склада боеприпасов в районах населенных пунктов Гуляйполе Запорожской области, Красная Гора ДНР, Змиев Харьковской области, Жовтневое Николаевской области и хранилище топлива для военной техники в районе населенного пункта Голициново Николаевской области.
В ходе контрбатарейной борьбы подавлены два взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Артемовское и Сухая Балка, а также три взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах Новгородское, Веселое, Евгеновка ДНР», – отчитались в Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Каменка Харьковской области, Урожайное, Василевка, Зеленый Гай ДНР и Камыш Заря Запорожской области. Кроме того, перехвачены девятнадцать снарядов реактивной системы залпового огня «Химарс» в районах Каховской ГЭС, городов Херсон и Донецк», – сообщил Конашенков.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 273 самолета, 148 вертолетов, 1808 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4384 танка и других боевых бронированных машин, 819 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3340 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5048 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что при попытке скрытного вторжения в Херсонскую область уничтожены более 80 морпехов ВСУ.
Эксперт объяснил отказ папы римского поддержать Запад в борьбе с Россией
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«Позиция, которую заняли представители украинской власти, открыли глаза окружению понтифика, и теперь в Ватикане поняли, куда Европу может привести украинский национализм», – заявил газете ВЗГЛЯД религиовед Роман Лункин. Ранее итальянские СМИ сообщили, что папа Франциск недоволен давлением украинского президента Владимира Зеленского в вопросе поддержки Киева.
«Совершенно очевидно, что представители Украины – офис президента и посол в Ватикане Андрей Юраш – чрезмерно надавили на папский престол своими требованиями. И хотя госсекретарь Ватикана Пьетро Паролин повторял риторику западных лидеров, очень критично высказываясь в отношении Русской православной церкви, сам понтифик много раз заявлял о мире и верховенстве христианских ценностей», – рассказал руководитель центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин.
«Кроме того, посол Украины в Ватикане, вероятно, наобещал Зеленскому визит понтифика в Киев и анонсировал возможность склонить его к унижению РПЦ. Но его обещаниям не суждено сбыться», – отметил собеседник.
«Еще накануне Пасхи посол Украины выразил крайне антихристианскую позицию, когда высказался против того, чтобы во время крестного хода вместе с украинкой крест несла русская женщина. Причем русская женщина проживала в Италии и не имела никакого отношения к происходящему в Донбассе или на Украине. Это очень сильно не понравилось Ватикану, поскольку это никак не сходится с христианскими представлениями о том, что для Христа нет ни эллина, ни иудея, ни украинца, ни русского», – полагает эксперт.
«Вместе с тем на позицию Ватикана могло повлиять и убийство Дарьи Дугиной. Понтифик высказался в духе христианской любви и милосердия, назвал ее жертвой конфликта. Юраш публично возмутился этими словами. Ватикану явно не нравится то, что представители украинской власти разделяют людей по национальному признаку и используют расистские формулировки. Причем реакция на эти слова последовала даже более жесткая, чем после инцидента накануне Пасхи», – продолжил он.
«За гранью понимания Ватикана находится и реакция украинских иммигрантов, в частности, Кирилла Говоруна, который сказал, что украинцы на Западе разочарованы словами понтифика о сожалении по поводу гибели Дугиной», – добавил Лункин.
«Неудивительно, что ватиканские источники уже распространяют информацию о том, что лидер католиков не поедет в Киев. Вероятно, он не хочет ассоциироваться с риторикой и языком вражды, которые исходят от Киева, а также не желает сеять вражду между народами и между крупнейшими христианскими конфессиями», – полагает собеседник.
«Папа изначально придерживался сдержанной и умеренной позиции. Мы не слышали его резких высказываний, осуждающих русских, Россию или Русскую православную церковь. Да, он призывал к миру, но при этом старался сохранить отношения с патриархом Кириллом и РПЦ. Это подтверждает онлайн-встреча понтифика с представителями РПЦ, прошедшая в марте этого года», – рассказал религиовед.
«И несмотря на то, что госсекретарь Ватикана говорил много всего осуждающего в адрес России, понтифик по-прежнему заинтересован в диалоге», – добавил он.
«Вполне очевидно, что Франциск очень надеялся на поездку в Москву, а также на встречу с патриархом в Казахстане. Но уже ясно, что этого в ближайшее время не произойдет», – отметил эксперт.
«Кроме того, можно с уверенностью говорить, что позиция, которую заняли Зеленский и Юраш, открыли глаза окружению папы. В Ватикане поняли, куда может Европу привести украинский национализм», – заключил Лункин.
Накануне стало известно о том, что давление украинского президента Владимира Зеленского на Папу Римского Франциска в вопросе поддержки Киева вызывает недовольство понтифика. Об этом сообщил специалист по Ватикану Марко Полити изданию IL Fatto Quotidiano.
Издание напоминает, что не так давно Зеленский запросил помощи религиозных лидеров для распространения негативной информации о России.
«Этот твит прекрасно показывает, что Франциск и киевская политика находятся по разные стороны. Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать, а также тот факт, что украинские власти подвергли цензуре телевизионную трансляцию папского крестного хода, потому что в нем выражалась идея мира между украинцами и россиянами», – отмечает Марко Полити.
Журналист указал, что президент Украины продолжает давить на Франциска, пытаясь добиться его визита в Киев, но понтифик не хочет посещать украинскую столицу, не побывав в Москве.
Религиозный лидер также не разделяет политической линии Зеленского и не готов быть «прислужником Запада», полностью поддержав евроатлантическую позицию по ситуации на Украине. Как утверждает эксперт, в Ватикане сложилось мнение, что «Зеленский хочет втянуть понтифика в нарратив», согласно которому Киев выставляют невинной жертвой, а образ России демонизируют.
Специалист пояснил, что Франциск не разделяет эту позицию, потому что она не учитывает предшествующие события, которые привели к нынешней ситуации на территории бывшей советской республики. Так, НАТО и ЕС не хотят анализировать последствия расширения НАТО на Восток и здраво оценивать риски возможной ядерной войны, подчеркнул эксперт.
Отметим, что Франциск принес соболезнования по поводу гибели Дарьи Дугиной, назвав ее «невинной жертвой». «Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну», – сказал он.
В ответ посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш позволил себе очередную критику в адрес Франциска, назвав «разочаровывающими» его сочувствие Дугиной. Он также назвал отца погибшей Александра Дугина «первым из идеологов российского империализма».
Напомним, Франциск выразил надежду посетить Москву и Киев. В Кремле заявили об отсутствии предметных контактов по визиту понтифика в Москву. Позднее появилась информация, что визит может состояться в августе.
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МИД Украины вызвал представителя папы Римского из-за слов понтифика о Дугиной
Апостольского нунция на Украине архиепископа Висвалдаса Кулбокаса вызвали в украинский МИД, чтобы выразить разочарование словами папы Римского Франциска об убийстве Дарьи Дугиной, сообщило украинское ведомство.
«Мы внимательно ознакомились с полной цитатой Папы Франциска и, во-первых, приняли решение пригласить в министерство иностранных дел апостольского нунция для выражения разочарования Украины этими словами», – приводит Life со ссылкой на украинские СМИ слова руководителя МИДа Дмитрия Кулебы.
Как заявил Кулеба, такое приглашение является беспрецедентным и «говорит само за себя». «Во-вторых, скажу прямо, что украинское сердце разрывается от слов папы. Это было несправедливо», – заявил глава МИД Украины.
В сообщении на сайте МИДа говорится, что на Украине «глубоко разочарованы словами понтифика». По мнению Киева, тот «несправедливо приравнивает агрессора к жертве». Украина также «не понимает», почему папа Римский «в контексте российско-украинской войны» упомянул «смерть российской гражданки на территории России, к которой Украина не имеет никакого отношения». Папу Римского упрекнули в том, что он «ни разу не уделил особого внимания конкретным жертвам войны». Киев призвал понтифика «избегать несправедливых высказываний, вызывающих разочарование в украинском обществе».
Председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов, который поддерживает контакт с папой Римским, считает, что понтифик не поддается попыткам президента Украины Владимира Зеленского и «коллективного Запада» манипулировать им, передает РИА «Новости».
«Зеленский пытается манипулировать папой, но папа в данном случае показывает свою жесткость, что он проповедует Евангелие. И в этом его ценность, что он не встает ни на чью сторону и дает возможность для объединяющего диалога», – сказал он, отметив, что «папа мог бы стать третейским судьей и модератором диалога».
Напомним, папа Франциск принес соболезнования по поводу гибели Дарьи Дугиной, назвав ее «невинной жертвой». «Думаю о бедной девушке, подорванной на бомбе, заложенной под сиденье автомобиля в Москве. Невинные платят за войну», – сказал он. В ответ посол Украины при Святом престоле Андрей Юраш позволил себе очередную критику в адрес Франциска, назвав «разочаровывающими» его сочувствие Дугиной. Он также назвал отца погибшей Александра Дугина «первым из идеологов российского империализма».
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Херсон и Мелитополь обесточены
Херсон и некоторые населенные пункты области оказались обесточенными, причины выясняются, сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«Электричества нет. В Херсоне и некоторых населенных пунктах. Причины выясняем», – передает РИА «Новости» его слова.
Представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов также рассказал, что Мелитополь в Запорожской области остался без электроснабжения. «Весь Мелитополь без электричества», – написал он в своем Telegram-канале, не уточнив причины произошедшего.
Ранее стало известно, что украинские войска предприняли новую попытку ракетной атаки на Антоновский мост через Днепр под Херсоном.
В ДНР сообщили о продвижении в сторону Авдеевки и Угледара
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Союзные войска продолжили движение в районах Угледара, Марьинки и Авдеевки, сообщил первый заместитель министра информации Донецкой народной республики Даниил Безсонов.
«Есть продвижение на некоторых направлениях, это в том числе в районе Угледара, там очень серьезная работа идет. Авиация сегодня очень серьезно там отрабатывала. Также есть продвижение в районе населенного пункта Марьинка, и в целом в районе Авдеевки есть продвижение, то есть у нас ежедневно вот есть успехи», – сказал Безсонов в эфире «России 1», передает ТАСС.
По словам замминистра, донецкое направление стало «самым горячим», кроме того, украинские военные продолжают обстреливать столицу республики Донецк.
Ранее официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщал, что в районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты ВСУ. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих.
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ФСБ задержала планировавшего теракт на Балтфлоте сторонника «Азова»
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В Калининграде задержан сторонник «Азова» (запрещенная в РФ организация), который хотел устроить теракт на объектах Балтийского флота и аэропорта Храброво, сообщает ЦОС ФСБ.
«В городе Калининграде выявлен и задержан местный житель, гражданин РФ, 1967 года рождения, приверженец... организации «Азов», вынашивавший намерения по совершению диверсионно-террористических акций в отношении объектов Балтийского флота ВМФ РФ и военнослужащих, а также аэропорта Храброво, – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
По данным ФСБ, по указанию находящихся на Украине координаторов «Азова» он планировал совершить диверсию и сбежать.
Отмечается, что по месту проживания в оборудованном тайнике обнаружено самодельное взрывное устройство мощностью около 5 килограммов в тротиловом эквиваленте, переписка с активными участниками «Азова», агитационная литература и символика запрещенной организации.
«Задержанный дал признательные показания... Возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30 ч. 1 ст. 205 («приготовление к террористическому акту»), ч. 1 ст. 223.1 («незаконное изготовление оружия») УК РФ», – говорится в сообщении.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Guardian назвала пять возможных сценариев развития ситуации на Украине
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Британская газета Guardian назвала пять возможных сценариев развития ситуации на Украине, самым вероятным из них является недостаточность у Киева средств для эффективного контрнаступления.
Согласно одному из вариантов развития, конфликт на Украине, вероятно, продлится как минимум год, при этом «по существу зайдет в тупик», а его интенсивность будет снижаться. При втором сценарии у Украины закончатся средства для эффективного контрнаступления, а партизанские рейды будут самым «оптимистичным способом» противостоять России, передает РИА «Новости».
Третий возможный сценарий, по мнению издания, предполагает, что Россия, несмотря на желание продвигаться вперед, вероятно, переключит внимание на удержание уже взятых под свой контроль территорий, особенно с приближением холодов.
Согласно четвертому сценарию развития конфликта, приход зимы ускорит новый кризис с беженцами и создаст возможность для той стороны, которая сможет лучше к нему подготовиться. Так, издание со ссылкой на представителя гуманитарной организации сообщает, что зимой ожидается новая волна миграции, и, вероятно, «до 2 млн человек перейдут границу в Польшу». При этом весной, по мнению газеты, может ожидаться новый виток военного противостояния после затишья.
Пятый представленный изданием сценарий предполагает, что Запад должен решить, хочет ли он, чтобы Украина одержала победу или «просто удержалась». Из материала следует, что без западной помощи Украина бы потерпела поражение, однако отмечается, что до сих пор Запад не предоставил Киеву достаточно вооружения, которое позволило бы ему «отбросить» силы России.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
В России оценили жалобы Берлина на «абсолютный дефицит» вооружений
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«Германия слабо оснащена в военном плане. Поэтому немцам будет непросто и дальше поддерживать Украину в силу их зависимости от американского ВПК», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее глава МИД ФРГ Анналена Бербок признала, что бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом» вооружений, из-за которого поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани».
«Если посмотреть на материально-техническую базу бундесвера, то можно заметить, что на протяжении длительного периода там не предавалось большого значения оснащению немецкой армии. Даже участие в миротворческих миссиях сводилось в основном к невоенной составляющей», – сказал гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов.
«Когда Берлин стала поставлять вооружение на Украину, проблемы обозначились еще более ярко. И неслучайно уже весной канцлер объявил о масштабных планах перевооружения армии. И даже пообещали выделить на это дополнительно 100 млрд евро», – заметил собеседник.
Эксперт также усомнился в том, что Германии удастся в короткие сроки осуществить задуманное. «Такого рода задачи не могут быть решены быстро. Для создания новых производственных возможностей потребуется время. Даже в 2023 году ситуация не позволит немцам в полной мере преодолеть все ограничения. Конечно, какие-то поставки Украине будут продолжаться, но это долгосрочная проблема, которая требует системных решений», – пояснил он.
«Конечно, военная помощь Украине оказывается не в тех масштабах, которые могли бы серьезно влиять на общественное мнение в Германии. Вместе с тем, учитывая тот объем проблем, с которыми сталкивается в последнее время страна, все больше людей будут призывать правительство больше внимания уделять вопросам внутренней политики», – рассуждает политолог.
«И на фоне этих событий становится понятно, что страны Европы в военном плане все больше зависят от Вашингтона. Именно американский оборонный комплекс выигрывает от конфликта больше других», – заключил Кортунов.
Ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что бундесвер столкнулся с «абсолютным дефицитом», из-за которого поставки оружия Украине «находятся на тонкой грани». По ее словам, по этой «тонкой грани» Германия шла «неделями и месяцами». Берлин «хочет поддержать» Киев «в военном отношении всем, что есть» у Германии, но сама Германия испытывает «абсолютный дефицит собственных запасов», передает ТАСС.
В связи с этим Германия создала специальный фонд для вооруженных сил в размере 100 млрд евро, а «военная промышленность должна специально производить материалы для Украины». Однако, как указывал канцлер Германии Олаф Шольц, речь идет не только о «следующих нескольких месяцах, но и с перспективой на следующие несколько лет». Бербок отметила, что ФРГ продолжит военную поддержку Украины.
Она не исключила, что конфликт на Украине продолжится в 2023 году. По ее словам, требуются быстрые дополнительные поставки вооружений Киеву осенью и зимой, необходимо «оказывать краткосрочную поддержку, а также планировать на среднесрочную перспективу». «И именно поэтому Шольц объявил о дальнейших поставках на 2023 год», – сказала она.
Напомним, Украина в июле не получила военных обещаний от крупнейших стран Европы. Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт заявила, что вооружения, которые бундесвер может передать Украине в рамках оказания военной помощи, заканчиваются. Шольц указывал, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера.
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Подтверждено нахождение телефона подозреваемой в убийстве Дугиной за границей
Мобильный телефон подозреваемой в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинской гражданки Натальи Вовк находится за рубежом, соответствующее оповещение появляется при попытке дозвониться на ее номер.
При звонке на номер Вовк автоинформатор говорит на английском, что абонент не может принять звонок, передает РИА «Новости».
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
Куратор «украинского вопроса» в РПЦ покинул пост
Синод освободил от должности замглавы синодального отдела внешних церковных связей протоиерея Николая Балашова по его прошению, он курировал «украинский вопрос», заявили в Русской православной церкви (РПЦ).
«Священный Синод удовлетворил прошение протоиерея Николая Балашова об освобождении от должности заместителя председателя Отдела внешних церковных связей, выразив ему благодарность за понесенные труды, и благословил ему продолжить деятельность в сфере внешних церковных связей в качестве советника патриарха Московского и всея Руси», – передает «Интерфакс» со ссылкой на документ Синода РПЦ.
Секретарь отдела внешних церковных связей по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук назначен исполняющим обязанности заместителя председателя отдела.
Кроме того, Синод назначил заместителем председателя того же отдела протоиерея Николая Лищенюка с временным сохранением за ним должности настоятеля подворья РПЦ в Карловых Варах, представителя РПЦ при православной церкви Чешских земель и Словакии.
Для усиления координации участия зарубежных учреждений РПЦ во внешней церковной деятельности Синод постановил упразднить управление Московской патриархии по зарубежным учреждениям и передать его функции в ведение отдела внешних церковных связей.
Ранее священный Синод Русской православной церкви сообщил, что свой пост с 7 июня покинул митрополит Волокаменский Иларион, который руководил отделом внешних церковных связей РПЦ. Он был назначен главой Будапештско-Венгерской епархии
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Депутат: Большинство стран ООН перестали прогибаться под американцев
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«Западу становится все сложнее представлять Россию как «хищного агрессора», ни с того ни с сего напавшего на соседнюю страну. Политический класс – это люди, как правило, с высшим образованием. Они разобрались в ситуации и поняли, что просто так ничего не бывает», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. Ранее антироссийское заявление по Украине получило поддержку менее трети стран – членов ООН.
«В марте при обсуждениии в ООН аналогичной резолюции у руководства многих стран поначалу не было достоверной информации о событиях на Украине. Поэтому нормальной реакцией для них было сразу выступить за дипломатическое разрешение конфликта. И в Африке, и в Латинской Америке «картинку» о происходящем черпали исключительно из западных телеканалов, поэтому даже многие дипломаты и государственные деятели не знали, к примеру, что творилось в Донбассе последние восемь лет», – поясняет зампред комитета Госдумы по информационной политике, профессор Финансового университета при правительстве Олег Матвейчев.
«Государственные деятели разных стран, которых США поначалу держали за болванов, стали задавать вопросы. Они просто устали от потока телевизионных сказок про «злого Путина» и начали вспоминать, что президент России еще в декабре предлагал Вашингтону создать общую широкую систему безопасности, направлял письма блоку НАТО с миротворческими инициативами, публично предупреждал о красных линиях. Более того, в мире наконец стали узнавать, что в Донбассе после 2014 года украинские войска убивали людей, что жертвами стали тысячи мирных жителей Донбасса, в том числе дети. Тогда в столицах других, далеких стран начали задумываться о причинах происходящего. Обнаружилось, что задачей спецоперации стала защита мирного населения Юго-Востока Украины», – указал Матвейчев.
На итогах нынешнего голосования в ООН сказался и расклад сил в экономической войне. Чем ближе зима, тем сильнее наши позиции и слабее – европейцев, уверен эксперт, ведь время работает в пользу Москвы. «Запад обещал, что экономика России будет растерзана и ей придет конец, что слон затопчет мышь. Но мышь оказалась как минимум медведем, и розовые очки спали с глаз Запада. Промышленного падения, как показывает статистика, в России не произошло, даже наблюдается его рост. А экономический спад, если и будет, то окажется меньше, чем в тех же самых европейских странах. То же самое с инфляцией», – указал профессор.
Еще одним фактором, повлиявшим на итоги голосования в ООН, стала позиция Китая, к которой прислушиваются в Африке, Латинской Америке и многих других странах. А представитель Пекина проигнорировал антироссийскую резолюцию.
«Не секрет, что некоторые страны, полгода назад голосовавшие в ООН против России, рассчитывали получить за это потом от США разного рода плюшки. Похоже, что в итоге они так ничего и не дождались. Поэтому сейчас они задаются вопросом, зачем им опять прогибаться под американцев», – добавил Матвейчев.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в четверг менее трети стран ООН поддержали резолюцию, содержавшую призыв прекратить специальную военную операцию (СВО) и вывести с Украины российские войска. Под заявлением подписались страны ЕС, США, Великобритания, Грузия, Турция, Швейцария, несколько стран Азии и Латинской Америки. Всего за резолюцию выступило 54 из 193 стран. Для сравнения: в марте за резолюцию с осуждением спецоперации проголосовала 141 страна из 193 государств-членов, 35 воздержались, пять проголосовали против, а 12 вообще не голосовали. Таким образом, за полгода уровень поддержки антироссийской позиции сократился почти втрое.
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Украинские войска выпустили 10 ракет HIMARS по Стаханову
Город Стаханов в ЛНР подвергся обстрелу со стороны украинских войск, по городу выпустили 10 ракет из РСЗО HIMARS, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
СЦКК сообщил, что «со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел» в 04.30 мск «с применением РСЗО HIMARS (10 ракет)». Информация о пострадавших и повреждениях уточняется, передает ТАСС.
Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников просил у США ракеты ATACMS для РСЗО HIMARS, дальность которых составляет 300 км. Пока поставки США на Украину ограничиваются управляемыми реактивными снарядами дальностью 80 км – более дешевыми и имеющимися в большем количестве. США считают, что украинским военным достаточно ракет средней дальности для РСЗО HIMARS, ракеты ATACMS намного большей дальности им не требуются.
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Польша указала на дестабилизацию ЕС из-за ситуации на Украине
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Конфликт на Украине полностью дестабилизировал весь ЕС, заявил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий, предложив заморозить цены квот на выбросы углекислого газа.
В понедельник состоится визит главы польского правительства в Париж. Моравецкий сообщил, что «хочет предложить президенту Макрону заморозить хотя бы на какое-то время или хотя бы свести до допустимого уровня в 25–30 евро» цены квот «за право эмиссии тонны СО2», передает ТАСС со ссылкой на Польское телевидение.
«Посмотрим, какой будет реакция наших французских партнеров», – сказал Моравецкий, добавив, что Польша стремится работать с Францией «над изменением энергетической системы так, чтобы европейская промышленность не уходила из Европы». По его совам, во многих странах ЕС жители протестуют из-за высоких цен на энергию.
Напомним, действующие власти Польши вступили в конфликт с руководством ЕС, так как Брюссель отказывается направлять средства на восстановление польской экономики – по его мнению, Варшава нарушает общеевропейские нормы. Моравецкий сравнил Францию и Германию с олигархами.
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