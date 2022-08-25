Пьяные польские моряки утопили в Балтийском море портовый кран

Нетрезвые польские моряки во время буксировки утопили в Балтийском море портовый кран, специалисты изучают маршрут судна, чтобы понять, где на дне искать пропажу.

«Портовый кран, буксируемый из Гдыни в Щецин, затонул в Балтийском море. Экипаж судна SG-213 «Стражник 3» из Кашубской пограничной эскадры получил информацию о буксире, который потерял транспортируемый на понтоне портовый кран. Инцидент произошел между Лебой и Усткой», – сообщил пресс-секретарь морского отдела Пограничной стражи в Гданьске Анджей Южвяк.

По его словам, половина экипажа буксира находилась в нетрезвом состоянии, передает РИА «Новости». «Была проверена трезвость экипажа. Выяснилось, что трое моряков из шести находились в состоянии алкогольного опьянения», – сообщил Южвяк. Он отметил, что капитан буксира, в отличие от некоторых его подчиненных, был трезв.

Судно вместе с буксируемым понтоном вернулось в порт Гдыни.

В свою очередь пресс-секретарь морского управления Гдыни Магдалена Кежковская сообщила, что в настоящее время предпринимаются попытки определить место, где утонул кран. «Морское управление Гдыни ведет гидрографические измерения на маршруте буксира, чтобы найти груз. О происшествии уведомлена государственная комиссия по расследованию морских происшествий и другие службы», – рассказала она.

Ранее британский офицер-подводник, командовавший комплексом ядерных ракет, явился пьяным на их выгрузку и был отстранен от службы. Другой подводник Британского королевского флота, который в состоянии алкогольного опьянения убил офицера и ранил трех членов экипажа, был приговорен к 25 годам лишения свободы.

Напомним, в 2018 году нескольких моряков с новейшего британского авианосца HMS Queen Elizabeth («Королева Елизавета») задержали в состоянии алкогольного опьянения в городе Джексонвилл-Бич во Флориде.