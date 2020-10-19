Пьяный британский подводник пытался выгрузить ядерные ракеты

Британский офицер-подводник, командовавший комплексом ядерных ракет, явился пьяным на их выгрузку и был отстранен от службы, сообщили информированные источники.

Инцидент произошел, когда субмарина королевских ВМС Vigilant стояла в доке американской базы «Кингз-Бей» в штате Джорджия.

Британским морякам предстояло выгрузить 16 ракет Trident, каждая из которых несет три ядерные боеголовки. Сообщается, что лейтенант-коммандер Лен Лув, который должен был принять командование системой, появился на борту подлодки в нетрезвом состоянии и также принес с собой жареную курицу.

«Он был не в состоянии нести ответственность за ядерное оружие. Офицер, которого он был должен сменить, понял, что такого не должно быть. Не оставалось другого выбора, кроме оповещения вышестоящего командования», – сообщил источник РИА «Новости».

Провинившийся офицер был отправлен на базу в Шотландию, к которой приписано подлодка, в отношении него начато расследование.



Это не первый скандал вокруг субмарины Vigilant. Ее предыдущий капитан и старший помощник лишились должностей за связи со служившими на ее борту женщинами. Еще девять членов экипажа были уволены за употребление наркотиков.

Напомним, в 2018 году нескольких моряков с новейшего британского авианосца HMS Queen Elizabeth («Королева Елизавета») задержали в состоянии алкогольного опьянения в городе Джексонвилл-Бич во Флориде.