Москвичей предупредили о резком ухудшении погоды 1 сентября

Прохладная погода ожидается в Москве 31 августа, а уже 1 сентября днем будет не выше плюс 15, дождь и промозглый северный ветер, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«С наступлением календарной осени нагрянет и осень метеорологическая. Первого сентября, в условиях накрапывающего дождя и промозглого северного ветра, под утро не выше плюс 7–12, а в дневные часы станет непривычно холодно, всего плюс 10–15, что на несколько градусов ниже климатической нормы. Лето сменится осенью всего за одни сутки», – цитирует РИА «Новости» Тишковца.

По его словам, 30 августа через московский регион начнет прорываться холодный атмосферный фронт, с кучево-дождевыми облаками, интенсивными ливнями, грозами и шквалистым усилением ветра. Ожидается понижение температуры до плюс 24–29, а уже в последний день лета, 31 августа, в тыл циклона, на фоне скоротечных дождей, хлынет первая порция прохлады, и дневные показания термометров опустятся до плюс 18–23.

По словам руководителя прогностического центра «Метео» Александра Шувалова, ожидается резкий переход от летней жары к осенней прохладе в Центральной России, температура днем 1 сентября составит 13–17 градусов.

«30 августа еще 27–29 (градусов), 31 августа – грозовые дожди, а уже 1–2 сентября днем – давно позабытые 13–17 градусов. То есть мы попадаем из огня да в полымя», – написал Шувалов в своем Telegram-канале.

Метеоролог надеется, что приход осенней погоды «обойдется без неприятных катаклизмов».

Ранее сообщалось, что температура воздуха на главной столичной метеостанции (ВДНХ) к полудню четверга достигла 30,3 градуса, превышен температурный максимум дня 34-летней давности.