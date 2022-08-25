Москва побила температурный рекорд 1988 года

Посол России в Риге назвал ответ Москвы Латвии на снос памятников советским солдатам

Посольство России в Риге подготовило предложения по ответу на недружественные действия властей Латвии по сносу памятников, включая дипломатические и экономические меры, заявил посол России Михаил Ванин.

«Мы свои соображения и предложения [ответа властям Латвии] отправляем в Москву», – сказал он, отвечая на вопрос ведущего в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия-1», сообщает ТАСС.

Отвечая на вопрос, какой характер носят предложения российского посольства в Риге в ответ на снос памятников, посол добавил, что «как дипломатический, так и экономический характер».

Ранее посольство России в Риге начало выдавать визы тем, кто был задержан в ходе протестов у памятника Освободителям Риги, чтобы они могли выехать из Латвии.

Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.

Напомним, во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. В мае парламент Латвии разрешил снести памятник. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.