Украинский военный рассказал об «эпидемии паники» в ВСУ

Боевики территориальной обороны массово бегут с линии фронта после артобстрелов, случаются настоящие «эпидемии паники», когда с позиций срываются целые подразделения, благодаря чему российские войска вклиниваются в позиции ВСУ, рассказал военнослужащий Вооруженных сил Украины.

По словам украинского военного, массированные и продолжительные удары артиллерии Вооруженных сил России действуют на военнослужащих ВСУ деморализующе, в результате после обстрела некоторые бойцы, ранее прибывшие на фронт как добровольцы, стремятся попасть в тыл под любым предлогом.

«Иногда бывают настоящие эпидемии паники – с позиций срываются целые подразделения. <...> И оголяют целые участки длиной в километры. Самое печальное, о таких бегствах сразу становится известно россиянам через воздушную разведку дронами», – передает РИА «Новости» слова военного, которого цитирует издание «Страна.ua».

Собеседник издания уточнил, что чаще всего бегству подвержены боевики территориальной обороны. Они считаются самыми ненадежными в рядах ВСУ, так как многие записывались на фронт добровольцами, думая, что боевые столкновения с российской армией будут похожи на беспорядки на Майдане во время переворота в Киеве или карательные действия ВСУ против республик Донбасса. Такие люди оказались не готовы к боям с серьезной силой, признал военный.

При этом украинское командование осознает проблему и пытается добавить в подразделения к новобранцам солдат с боевым опытом, чтобы остановить повальное бегство при артобстрелах, рассказал собеседник портала, но не уточнил, оказались ли эти меры эффективными.

Ранее подразделение ВСУ сдалось милиции ДНР после переписки в Telegram.