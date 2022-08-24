В Курганской области вручили ключи от новых квартир переселенцам из аварийного жилья

Ключи от новых квартир 10 семьям – участникам программы по переселению из ветхого и аварийного жилья – вручили губернатор Курганской области Вадим Шумков и председатель попечительского совета публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Сергей Степашин.

В доме по адресу: ул. Броневика, 2е переселенцам из аварийного жилья предоставили квартиры с чистовой отделкой, еще 14 квартир по этому же адресу в ближайшее время также примут новоселов-участников программы переселения.

Рядом с домом – благоустроенная территория с детской игровой площадкой и зоной отдыха, парковка. Кроме основных коммуникаций, есть кабельное телевидение и интернет, а подъезды оснащены домофонами.

Поздравляя новоселов, Сергей Степашин отметил, что Курганская область находится в числе регионов-лидеров по темпам переселения из аварийного жилья.

По его словам, программа переселения граждан из аварийного жилья будет продолжена. Эта информация важна более чем для 3 тыс. жителей Курганской области, чье жилье признано аварийным после 2017 года и не вошло в текущую программу по переселению, рассчитанную до 2025 года, говорится в сообщении на сайте правительства области.

Он также отметил, что фонд поддержит инициативу губернатора Вадима Шумкова по ускорению темпов реализации программы – средства, которые регион должен был получить только в 2024–2025 годах, будут выделены в 2023 году, а значит, семьи, которые стоят в очереди на переселение из ветхого жилья, смогут раньше отметить новоселье.

«Желаю вашим семьям благополучия, в ваших квартирах и домах – тепла и уюта. Ну, а мы будем дальше продолжать работать: строить, развивать и улучшать вашу жизнь», – поздравил новоселов губернатор области Вадим Шумков.

«Сегодня очень долгожданный день. Ключи от новой квартиры – это ключи от новой жизни. Эмоции переполняют, счастье, радость. У меня трехкомнатная квартира, очень просторная, большая, хорошая. Я очень рада. Слова искренней благодарности всем, кто занимался строительством этого дома», – поделилась эмоциями обладательница новой трехкомнатной квартиры Светлана Грамотеева.

Обсуждая с правительством области реализацию программы переселения граждан из аварийного жилья, Сергей Степашин подчеркнул, несмотря на то, что есть проблема, связанная с удорожанием строительных материалов, обязательства по досрочной реализации программы (до 2023 года вместо 2025-го) будет выполнено.

Обсуждая вопросы по модернизации инженерной инфраструктуры, губернатор Курганской области Вадим Шумков рассказал об объектах, которые удалось реконструировать и построить за прошедшие три года в Кургане, Мокроусово, Половинном, Каргаполье, Лебяжье, Шатрово, Далматово. По его словам, в этом году будет введена система водоочистки в Шадринске, канализационные очистные в Варгашах. По многим масштабным объектам привлечено дополнительное финансирование.

Губернатор просил поддержать предложения области по дальнейшей модернизации и реконструкции объектов коммунальной сферы, переселения из аварийного фонда и капитального ремонта многоквартирных домов.

Всего в Курганской области с начала действия программы расселено 1488 человек из аварийного жилищного фонда площадью 24 тыс. 314 квадратных метров. До конца текущего года планируется расселить еще 150 человек из аварийного жилищного фонда площадью 3,6 тыс. квадратных метров. За 2023 год из аварийного жилищного фонда площадью 18,5 тыс. квадратных метров планируют расселить еще 1489 человек.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Средства на выполнение мероприятий программы выделяются в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», координация которого осуществляется Министерством строительства и ЖКХ РФ.