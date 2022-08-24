Москвичам пообещали недолгое улучшение ситуации со смогом

Южный ветер в четверг и пятницу улучшит ситуацию с гарью от лесных пожаров, но в выходные снова развернется на восточный и юго-восточный и вернет дым и запах гари в Москву, сообщил ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

«В нижних слоях атмосферы начинают преобладать южные ветры, и видно, что сегодня ситуация гораздо лучше. Подтверждается это спутниковыми снимками, на которых видно, как дым от пожаров в Рязанской области уходит вдоль восточных границ Московской области. В ближайшие два дня, то есть в четверг и пятницу, ветер будет в этой части нашей страны тоже южный, так что вероятность того, что в эти два дня дым от пожаров придет в столицу, невелика», – приводит РИА «Новости» слова Леуса.

Синоптик отметил, что в будущем ситуация может измениться.

«А вот если мы будем заглядывать дальше в будущее погоды, то есть в предстоящие выходные, то ветер вновь в приземном слое разворачивается на восточный и юго-восточные румбы, становится более сильным. Если к этому времени с пожарами не справятся, вполне вероятно, что в выходные запах гари и дым от лесных пожаров в столичный регион снова вернется», – пояснил специалист.

Тем временем в Москве сохраняется легкая дымка от лесных пожаров в соседних областях, но запах гари во многих районах уже не ощущается, относительно чистый воздух на северо-западе и западе Москвы, в центре еще ощущаются остаточные явления. На северо-востоке и юго-западе запах гари все еще ощущается. На востоке и юге столицы смог и запах отсутствуют полностью.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что смог в российской столице прекратится после ликвидации пожаров в Рязанской области.

Напомним, президент Владимир Путин на совещании о ликвидации природных пожаров поручил принять все меры по устранению таковых в Рязанской области и минимизации их последствий.