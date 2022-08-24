Патрушев: Убийством Дугиной террор властей Киева пытается шагнуть за пределы Украины

С помощью диверсий киевский режим попытался шагнуть за пределы украинских границ, на это указывает убийство Дарьи Дугиной, заявил секретарь Совета Безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

«Как показывает гибель Дарьи Дугиной, бандитский киевский режим вслед за многолетним террором в отношении миллионов жителей Украины и Донбасса теперь пытается шагнуть за пределы украинских границ», – передает его слова ТАСС.

Патрушев заявил, что словам президента Украины Владимира Зеленского давно нет веры, он «с первых дней избрания играет по сценарию, написанному западной империей лжи».

«Злорадная же реакция других официальных лиц Украины и их западных покровителей по поводу этого подлого убийства в очередной раз подтвердила подлинную сущность киевских властей, не скрывающих удовлетворения от совершенного преступления», – сказал секретарь Совбеза России.

Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».

По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.