Посольство России в Латвии пообещало ответ в связи со сносом памятника советским воинам в Риге

В МИД Латвии направлена нота протеста в связи со сносом памятника советским воинам в рижском Парке Победы, российская сторона оставляет за собой право на ответные меры, заявили в посольстве России в Латвии.

«Расцениваем эту варварскую русофобскую выходку <…> как очередной акт вандализма на государственном уровне, вопиющий произвол и надругательство над памятью советских воинов <…>, которые победили в <…> схватке с фашизмом, отстояв право на существование Латвии и всего Европейского континента», – приводит ТАСС текст заявления.

В посольстве уточнили, что в адрес МИД Латвии была «направлена нота протеста», российская сторона «оставляет за собой право на ответные меры».

Дипломаты также отметили нарушение [Ригой] международных обязательств, призвав международные профильные структуры и правозащитное сообщество дать адекватную оценку откровенно неприемлемой ситуации с сохранением историко-мемориального наследия в этой европейской стране.

В посольстве также выразили озабоченность тем, что представители неравнодушной общественности», выступающие против подобных решений латвийского руководства, грубо задерживаются полицией, а из уст первых лиц государства в их адрес «звучат всевозможные угрозы – от выдворения из страны до уголовного преследования. В связи с этим дипломаты России потребовали от властей Латвии остановить полицейский произвол и преследование по политическим и идеологическим мотивам рядовых жителей республики, открыто высказывающих свое мнение.

Ранее посольство России в Риге начало выдавать визы тем, кто был задержан в ходе протестов у памятника освободителям Риги, чтобы они могли выехать из Латвии.

Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.

Напомним, во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. В мае парламент Латвии разрешил снести памятник. Газета ВЗГЛЯД разбирала, какими последствиями может обернуться снос монумента, ставшего святыней для русских.