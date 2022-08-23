Губернатор Севастополя заявил о работе ПВО у мыса Херсонес

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23 августа, вторник | Последнее обновление — 21:37 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Риге демонтировали все скульптуры солдат памятника советским воинам-освободителям
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Акции астрологов и гадалок особенно растут в смутные и пугающие времена. Представление (сколь угодно иллюзорное) что они знают, что ожидает их за поворотом, помогает людям как-то облегчить мучительное беспокойство.
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В центре России убили русскую женщину за то, что она русская. За то, что она была умной, тонкой, талантливой, за то, что могла родить и воспитать красивых и умных русских детей.
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Чтобы действительно вывести Европу из-под доминирования США, над этим надо работать так же технологично, как это делали американцы с момента окончания Второй мировой войны.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Губернатор Севастополя заявил о работе ПВО у мыса Херсонес
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Системы ПВО работают в районе мыса Херсонес в Севастополе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Над морем в районе мыса Херсонес ПВО продолжает сбивать беспилотники. Поводов для беспокойства нет», – написал он в своем Telegram-канале.
Ранее он заявил, что система противовоздушной обороны во вторник днем сработала в районе Севастополя, над морем сбит украинский беспилотник.
Напомним, последние несколько дней Крым и Севастополь отражают нападения вражеских малых беспилотников. Власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, мыса Тарханкут, Керчи. В понедельник на подлете к Севастополю ПВО сбила беспилотный летательный аппарат.
Минобороны объявило о наступлении союзных войск в Николаевской области
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В результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Взято под контроль 36 кв. километров территории Херсонской области.
Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. километров», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Кроме того, в районе Андреевки нанесены значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ. Противник выбит из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов», – отметил Конашенков.
«Успешно развивается наступление на Донецком направлении.
Завершается освобождение населенного пункта Марьинка, более 75% которого уже находится под контролем союзных войск.
Продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки.
В районе населенного пункта Кодема блокирован с трех сторон и осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ – 214-го батальона «ОПФОР».
В районе Артемовска союзные силы в результате успешных наступательных действий вплотную продвинулись к населенному пункту Зайцево, являющимся важным узлом обороны города», – перечислил представитель Минобороны.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Славянск и Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) поражены пункты временный дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Уничтожено до 200 националистов и 18 единиц военной техники.
В результате больших потерь в районе населенного пункта Новомихайловка утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 66-й механизированной бригады ВСУ. Военнослужащие подразделения оставили занимаемые позиции и убыли в неизвестном направлении», – подытожили в оборонном ведомстве.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены: 12 пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Подгорное, Артемовск, Кодема, Георгиевка, Романовка, Доброволье, Водяное и Павловка ДНР, Дорожнянка и Каменское Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 164 районах.
Уничтожены: семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Березнеговатое Николаевской области и Соледар ДНР, а также четыре хранилища топлива для военной техники в районах населенных пунктов Харьков и Чугуев Харьковской области, Марково и Подгорное ДНР», – сообщил Конашенков.
«Кроме того, уничтожены: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Горняк ДНР, радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей в районе населенного пункта Дымовское Николаевской области, а также радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Рогань Харьковской области.
В ходе контрбатарейной борьбы подавлены: три украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Раздоловка и Опытное, четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Петровское, Красногоровка, Первомайское и Дзержинск ДНР, а также две американские гаубицы М777 в районе Марганца Днепропетровской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет СУ-27 в районе Барвенково Харьковской области, а также шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малые Проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Балаклея Харьковской области и Широкий в ДНР», – отчитались в Минобороны.
Кроме того, перехвачены 15 украинских реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Вернополье Харьковской области, Антоновка, Дарьевка и Чернобаевка Херсонской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники», – подвели итог в Минобороны.
Накануне в Минобороны сообщили, что огневыми ударами на территории ДНР уничтожено до 100 украинских националистов и два танка.
Газета ВЗГЛЯД в начале августа отмечала, что перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог.
В отеле Вены опознали убийцу Дарьи Дугиной
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Сотрудники венского отеля Ibis Wien Hauptbahnhof рассказали, что женщина, похожая на подозреваемую в убийстве Наталью Вовк, останавливалась на ночь, но бывшего или нынешнего постояльца под таким именем в системе не нашли.
Ранее появилась информация, что Вовк, подозреваемая в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, из Эстонии направилась в Австрию, где останавливалась в отеле Ibis Wien Hauptbahnhof.
Сотрудники ресепшн отеля сначала не откликнулись на просьбу РИА «Новости» подтвердить или опровергнуть информацию о возможном ночлеге Вовк в этой гостинице, сославшись на то, что не имеют права разглашать такую информацию. Однако вскоре проявили личный интерес к резонансной истории и пошли навстречу.
«Нет, женщина по имени Наталья Вовк не останавливалась. Шабан? Нет, тоже нет. Но она наверняка была под другим именем», – сказала сотрудница отеля.
Несколько работников гостиницы, посмотрев на фотографию Вовк, подтвердили, что видели похожую женщину.
«Да, мы видели похожую женщину, но она была без ребенка», – сказали они.
Еще одна работница отеля выразила уверенность, что ровно такая же машина, как у Вовк – Mini Cooper, – была на парковке отеля, однако машины там уже не обнаружилось.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
Москва ответила Британии на заявление о праве России на участие в G20
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Посольство РФ в Лондоне отреагировало на антироссийское заявление Форин оффиса, ставящее под сомнение «моральное право» России на участие в «Группе двадцати» (G20), призвав власти Британии прекратить расшатывать основы полицентричного миропорядка.
«Обратили внимание на очередное антироссийское заявление Форин оффиса, ставящее под сомнение «моральное право» России на участие в «Группе двадцати». Расцениваем этот призыв как признак явного отчаяния Лондона на фоне зашедших в тупик усилий британской внешней политики по навязыванию международному сообществу мнения об «изоляции» нашей страны на глобальной авансцене», – заявил ТАСС представитель посольства.
«Нам представляется странным слушать нравоучения о «моральных правах» от страны, колониальные преступления которой, совершенные почти во всех уголках бывшей «империи, над которой никогда не заходило солнце», до сих пор являются предметом пристального изучения и обсуждения во всем мире. Если уж говорить о морали, то возникает закономерный вопрос, по какому праву Великобритания занимает свое место в «двадцатке» рядом с некоторыми странами, которые в прошлом сами пострадали от развязанных Лондоном хищнических, агрессивных и кровопролитных войн, обмана и разграбления их народов, массового вывоза их национальных богатств и культурных достопримечательностей», – добавил он.
«Считаем подобные заявления особенно лицемерными после того, как Великобритания вместе с союзниками по НАТО дискредитировала себя активным участием в незаконных и агрессивных военных кампаниях в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии, а также в других странах Ближнего Востока и Африки. Хотели бы также напомнить о недавних расследованиях Би-би-си о военных преступлениях, совершенных британскими военнослужащими в Афганистане», – заметили в диппредставительстве.
В посольстве «хорошо понимают мотивы, толкающие «коллективный Запад», включая Великобританию, к тщетным попыткам восстановить прежнюю, столь комфортную монополию в международных делах и в этих целях – сводить счеты с теми независимыми государствами, которые проводят суверенную политику, основанную на национальных интересах». «В этой связи приходится напомнить Форин оффису, что на западные страны сегодня приходится лишь около 12% населения земного шара», – добавил российский дипломат.
«Призываем Лондон прекратить расшатывать основы успешно сформировавшегося и укрепляющегося полицентричного миропорядка, одним из компонентов которого является деятельность «двадцатки», и демонстрировать ответственный и уважительный подход к другим странам и народам», – сказал представитель посольства.
Напомним, 19 августа представитель британского внешнеполитического ведомства заявила, что у России якобы «нет морального права» присутствовать на G20, пока продолжается специальная военная операция на Украине. Читатели припомнили Британии более серьезные проступки королевства и призвали перестать считать себя «мерилом нравственности».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как подчеркнул глава государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Американский полковник заявил об уверенности ЦРУ в поражении Украины
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Американские спецслужбы прекрасно осведомлены, что украинская армия обескровлена, но вбрасывают в СМИ противоположное мнение, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он назвал иллюзией материалы о «скорой победе Киева», которые регулярно выходят в американских СМИ. «В ЦРУ знают, что Украина проиграет. Они понимают, что ее власти пожертвовали лучшими подразделениями и не смогут предпринять контрнаступление, им в принципе никогда этого не удавалось с самого начала спецоперации. Все, что пишут в СМИ о победе Украины, – это иллюзия, которой не существует в реальности», – передает слова офицера РИА «Новости».
Макгрегор также подчеркнул, что у Киева практически закончился запас ракет для американских РСЗО HIMARS, а европейские партнеры в июле начали сворачивать кампании по предоставлению военной помощи Украине. «Все те люди в США, которые фактически разрушили Украину, сейчас отчаянно пытаются спасти положение дел, а, по их мнению, сделать это можно, только говоря ложь о реальной обстановке в стране и надеясь на помощь Вашингтона и его партнеров», – заключил он.
Ранее британские СМИ сообщали, что если Украина в ближайшие три месяца не добьется успехов при контрнаступлении в Донбассе и Херсонской области, тогда Запад ослабит поддержку. Как считают западные аналитики, у Киева остается немного времени, чтобы переломить ситуацию на поле боя. По мнению издания, «широкое недовольство избирателей» окажется большой проблемой для европейских стран, и это заставит их пересмотреть позицию по поддержке Украины и санкциям.
Арестович прокомментировал совместное фото с Дугиным
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал совместное фото с общественным деятелем Александром Дугиным в Москве.
По словам Арестовича, на том мероприятии и рядом с Дугиным он находился, «как сотрудник украинского Главного управления разведки», сообщил «Московский комсомолец».
Ранее в соцсетях были продемонстрированы фото 2005 года, где вместе за одним столом сидят Александр Дугин, лидер партии «Братство*» Дмитрий Корчинский и его на тот момент заместитель Алексей Арестович.
Отец подозреваемой в убийстве Дугиной раскрыл место службы дочери
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Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, выступил с утверждением, что его дочь служила в вооруженных силах Украины (ВСУ), а не в украинском националистическом батальоне «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией)*.
«Она служила не в «Азове» (украинский националистический батальон, запрещен в России и признан террористической организацией)*, в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла», – сказал отец подозреваемой РИА «Новости».
Он пояснил, что его дочь уволилась из армии по состоянию здоровья. «Говорила, что их на полигон возили. Но не знаю, они там стреляли или не стреляли», – добавил он. При этом отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной утверждает, что в боях в Донбассе его дочь участия якобы не принимала.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
Эксперт: После взятия Николаева для России откроется дорога на Одессу
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«Россия фактически заняла плацдарм на правом берегу Ингульца. Теперь у наших войск есть возможность развивать наступление на Николаев», – сказала газете ВЗГЛЯД политолог Лариса Шеслер. Ранее Министерство обороны России объявило о начале наступления в Николаевской области.
«Николаев – очень важная точка на линии боевых действий. Там сейчас сосредоточены большие силы украинской армии. Населенные пункты Александровка и Благодатное, которые уже заняли российские войска, находятся севернее Николаева, недалеко от Снигиревки, которую ВС России контролируют с конца марта. Вообще, Снигиревский район постоянно подвергается обстрелам со стороны ВСУ», – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, бывший депутат Николаевского облсовета Лариса Шеслер.
«Николаев важен и потому, что именно оттуда уже неоднократно совершались атаки на Херсон, Антоновский мост и Энергодар. Более того, Украину надо в срочном порядке отрезать от морских портов. И взятие под контроль Николаева поможет нам в этом», – рассуждает эксперт.
Политолог также указала на удачное расположение союзных войск после взятия под контроль 12 квадратных километров территории Николаевской области. «Союзные войска заняли плацдарм на правом берегу реки Ингулец. И теперь оттуда можно уверенно развивать наступление в сторону Николаева. Более того, после Благодатного нет крупных населенных пунктов», – пояснила она.
«После взятия Николаева для России откроется дорога на Одессу. Кроме того, этот город находится на полосе между Мариуполем и Приднестровьем. И контроль над ним позволит также обезопасить всю группировку Крыма от постоянных обстрелов», – заключила Шеслер.
Во вторник Минобороны объявило о наступлении союзных войск в Николаевской области. Как сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области.
«Взято под контроль 36 квадратных километров территории Херсонской области. Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. километров», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
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В Совфеде возмутились комментарием Госдепа США об убийстве Дарьи Дугиной
Госдеп США «разразился вымученным комментарием» после разоблачения украинской убийцы Дарьи Дугиной, поощрив украинцев на теракты против россиян и став соучастником, выразил мнение вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Спустя двое суток после убийства Дарьи Дугиной и спустя сутки после разоблачения ее украинской убийцы Госдеп США разразился вымученным комментарием: дескать, осуждаем атаки на гражданских лиц, но не только в Москве, а (внимание!) в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске и Мариуполе (Донецка и Луганска, разумеется, нет – там же ВСУ работает), «Украина все отрицает», а «россияне должны сделать определенные выводы (????)» – написал он в своем Telegram-канале.
Косачев назвал комментарий Госдепа образцом словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма, отметив, что по сути такое заявление является своего рода индульгенцией на теракты украинцев против россиян.
«И потому США, прикрывающие убийц, неминуемо становятся их соучастниками. Чего уж тут ожидать от давно утратившей совесть и суверенитет Эстонии», – заключил он.
Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты безоговорочно осуждают убийства мирных граждан, где бы они ни происходили, однако допустил двусмысленную формулировку. Так, на просьбу уточнить, значат ли его слова то, что в Вашингтоне верят заявлениям Украины о том, что Киев не причастен к убийству, Прайс сказал: «Я не сомневаюсь, что российская сторона расследует это. Я также не сомневаюсь, что россияне сделают определенные выводы».
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи, а также наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
Политолог: Россия должна потребовать выдворить посла Украины в Казахстане
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«Казахстанское руководство должно отреагировать и направить ноту протеста послу Украины, ведь Казахстан – член ЕАЭС и дружественная России страна. Но разжигать публичный скандал не нужно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин. Ранее МИД России отреагировал на призывы украинского посла в Нур-Султане Врублевского к уничтожению русских.
«Само собой, что Россия должна потребовать выдворить посла Украины в Казахстане. Но Казахстан трогать не нужно. Заявление сделал представитель Украины. В отношении тех стран, с которыми Россия работает в дружественном режиме, следует воздержаться от публичных заявлений и действовать по дипломатическим каналам. Например, указать МИДу Казахстана на то, что они оставили без ответа выходку украинского посла, и написать соответствующее заявление президенту Касым-Жомарту Токаеву по своим каналам», – считает гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
«Русофобские высказывания украинского посла в Нур-Султане не должны оставаться без каких-либо последствий с нашей стороны – как в принципе и любые инсинуации нацистского свойства. Понятно, что казахстанское руководство на самом деле должно отреагировать и направить ноту протеста послу, поскольку Казахстан – член Евразийского экономического союза и дружественная страна по отношению к России», – подчеркнул собеседник. –
«Но разжигать публично это не нужно, чтобы не поддаваться на провокацию украинских дипломатов. Если сейчас начнем нагибать Казахстан, значит, провокация украинского посла удалась».
По мнению Лепехина, в России возникла потребность в создании специальных структур, которые бы анализировали информационное и политическое поле на предмет русофобских и нацистских высказываний для выработки соответствующих мер реагирования. «Украинские дипломаты специально разжигают русофобию разного рода провокациями и инсинуациями, пользуясь любыми случаями для того, чтобы сказать в адрес России что-нибудь оскорбительное или лживое. По каждому такому публичному украинскому деятелю необходимо работать нашим специалистам в области сканирования информации. Тут же давать рекомендации для разработки мер реагирования, – считает политолог. – Все информационное и политическое пространство нужно тщательно отслеживать, чтобы на каждый шаг русофобов на Украине, в Эстонии или Латвии реагировать самым жестким образом».
В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявляет, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям».
Следственный комитет России даст оценку высказываниям Врублевского, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе СК РФ.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о деградации украинской дипломатии.
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Зеленский пообещал нанести «мощные удары» по территории России
Президент Украины Владимир Зеленский пригрозил «мощными ударами», если Россия «обстреляет украинские города».
ВСУ ответят «мощными ударами по российской территории», если российские военные обстреляют украинские города в праздничные для Украины дни 23 и 24 августа, передает ФАН его заявление.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что к заявлениям президента Украины Владимира Зеленского о «последней черте», после которой Киев «откажется от переговоров с Россией», нужно относиться с определенным скепсисом, поскольку это далеко не первый раз, когда он говорит об этом.
Кох сравнил убийство дочери Дугина с убийством Немцова
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Проживающий в Германии бывший вице-премьер России Альфред Кох сравнил убийство российской журналистки Дарьи Дугиной с убийством политика Бориса Немцова.
«…Вчера убили тридцатилетнюю женщину. Она не имела никакой власти. Она не занимала никаких должностей. Она не командовала армией. У нее в подчинении не было никаких министерств. Она даже не руководила никаким более-менее популярным медиа. Она просто говорила. […] И за это ее убили», – написал Кох на своей странице в соцсети Facebook** (продукт компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Я всегда считал, что демократия – это когда людей не убивают за слова. Как минимум. А диктатура – когда убивают. Вот как, например, убили Борю Немцова. Он не имел никакой власти. Он не занимал никаких должностей. Он не командовал армией. У него не было в подчинении никаких министерств. Он даже не руководил никаким более-менее популярным медиа. Он просто говорил. И за это его убили», – заявил бывший политик.
«Расскажи мне, Илья [Пономарев], почему я должен радоваться смерти Дарьи Дугиной, если я скорблю по Борису? Только лишь потому, что она говорила то, что мне не нравится, а Немцов говорил то, с чем я согласен? И все?» – выразил возмущение Кох. – «То есть убивать человека за слова – можно? Достаточно того, чтобы они тебе не нравились? Тогда в чем проблема с убийством Немцова?»
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
Стало известно о ссоре Польши и Венгрии из-за России
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Польша и Венгрия поссорились из-за разногласий по поводу российской спецоперации на Украине, пишет корреспондент Foreign Policy Аманда Коакли.
По ее словам, премьер-министры стран Матеуш Моравецкий и Виктор Орбан занимают диаметрально противоположные позиции при оценке конфликта. Как рассказал эксперт Германского фонда Маршалла Даниэль Хегедюс, «поляки перестали доверять венгерским партнерам».
«Нелиберальный союз в Центральной Европе между Венгрией и Польшей приближается к закату из-за разницы в отношении к российской спецоперации. Хотя Варшава стала одним из главных сторонников Украины, призвав ужесточить санкции против Москвы и увеличив военную помощь, Будапешт уклонился от каких-либо значимых мер и вместо этого сосредоточился на сохранении хороших отношений с президентом России Владимиром Путиным», – передает РИА «Новости» слова Коакли.
Автор публикации считает, что ухудшение отношений между Будапештом и Варшавой может навредить странам, которые относятся с пренебрежением к правилам ЕС.
«Этот разрыв побудил премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого заявить, что пути двух национальных консервативных правительств – давних попутчиков в их противостоянии иммигрантам, Брюсселю и верховенству закона – разошлись», – говорится в статье.
Коакли назвала среди потенциальных союзников Орбана президента Сербии Александра Вучича и партию «Братья Италии», которые могут одержать победу на итальянских выборах в сентябре.
Ранее Венгрия и Польша проголосовали против плана ЕС сократить потребление газа.
В Чехии обвинили США в провоцировании России на спецоперацию на Украине
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Соединенные Штаты проигнорировали слова президента России Владимира Путина о расширении НАТО, чем во многом спровоцировали Москву на начало спецоперации на Украине, заявил бывший глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван в эфире Radio Universum.
Дипломат признался, что его удивило отсутствие реакции Вашингтона на выступление российского лидера на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.
«Это положило начало, поскольку американцы проигнорировали его предупреждение, а через год Путин повторил все сказанное на Мюнхенской конференции почти теми же словами. К моему удивлению, американцы не только его проигнорировали, но и вскоре после этого пообещали Грузии и Украине членство в альянсе. На мой взгляд, они тем самым подлили масла в огонь, лишний раз спровоцировали Россию», – передает РИА «Новости» слова Кавана.
Экс-глава чешского МИД напомнил, что президент США Джо Байден еще в декабре прошлого года пообещал принять Украину в альянс. При этом генсек НАТО Йенс Столтенберг в начале года отверг этот сценарий.
«К сожалению, он сказал об этом уже после начала спецоперации России. Если бы он сказал это раньше... С моей точки зрения, это была последняя возможность предотвратить ее начало», – считает дипломат.
Каван также указал на приверженность Соединенных Штатов политике двойных стандартов, приведя в пример Карибский кризис 1962 года, когда Белый дом резко отреагировал на размещение советского ракетного оружия на Кубе.
«Путин несколько раз предупреждал на международных платформах, что если речь всерьез пойдет о том, чтобы разместить на Украине базы Североатлантического альянса, он будет расценивать это как угрозу России как таковой», – уточнил собеседник.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на Западе не смогли создать условий, чтобы преодолеть недопонимание между Россией и НАТО после окончания холодной войны.
Шольц: Запад никогда не признает расширение территории России
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Запад продолжит курс жестких санкций в отношении России, будет оказывать Киеву военную помощь и никогда не признает присоединения к ней украинских территорий, заявил канцлер Германии Олаф Шольц на втором саммите так называемой «Крымской платформы».
«Мы будем придерживаться доселе невиданных по масштабам санкций против России. Мы будем поддерживать Украину в финансовом плане и впредь поставлять оружие», – передает ТАСС его слова.
Шольц добавил, что «был запущен новый пакет военной помощи, включающий новые поставки систем ПВО, РПГ, средств борьбы с БПЛА и других вооружений».
«Наш посыл: любой референдум или другие попытки отделить части Украины никогда не будут признаны. Все такие меры также не будут допускать переговорного решения», – заверил канцлер.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер выразил мнение, что Россия якобы должна «вернуться к границам до начала войны», при этом уступив 15-20% территорий Украины, которые сейчас находятся под контролем Москвы.
Президент Украины Владимир Зеленский после контактов во Львове с президентом Турции Тайипом Эрдоганом и генсеком ООН Антониу Гутерришем заявил, что переговоры с Россией возможны только после вывода российских сил с контролируемых Россией территорий.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Жителей востока Германии возмутила антироссийская политика Берлина
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Немецкий город Шведт захлестнула волна гнева из-за поспешного эмбарго на нефть из России, сообщил корреспондент Financial Times Гай Шазан.
Автор статьи отметил, что в городе Шведт расположен крупный нефтеперерабатывающий завод, который зависит от российских поставок по трубопроводу «Дружба». По его словам, горожане опасаются закрытия НПЗ из-за решения властей. Мэр Шведта Аннекатрин Хоппе назвала это «поистине кошмарным сценарием», пояснив, что он приведет к безработице и проблемам с энергоснабжением.
«Шведт захлестнула волна гнева после того, как Германия согласилась на эмбарго. Некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с «Дружбой», но выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти», – передает РИА «Новости» слова Шазана.
Как рассказал изданию проживающий в этом населенном пункте депутат Бундестага Йенс Кеппе, горожане считают, что они стали «разменной монетой в чужой игре». «Санкции, которые в итоге вредят тебе больше, бессмысленны. Эмбарго на нефть не навредит России – они просто начнут продавать ее кому-то другому», – заявила Урсула Патц.
Ранее американское издание The National Interest сообщило, что западные санкции не смогли развалить российскую экономику, с экономической точки зрения Россия «ни на грамм не пострадала», тем временем страны Европы столкнулись с двойной проблемой нехватки топлива и ростом цен на энергоносители.
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