Посол ДНР рассказала, как живут беженцы из Донбасса

В Россию въехали более 3,3 млн человек из ДНР, ЛНР и Украины. При этом около 2,7 млн въезжали и размещались в России самостоятельно, этим людям пришлось столкнуться с некоторыми проблемами, рассказала посол Донецкой народной республики в Москве Ольга Макеева.

«Заявители живут у родственников, в съемном жилье, возможно, по каким-то причинам не имеют доступ к разъяснительной информации, поэтому считают нужным обратиться в посольство за помощью. Проблемы в основном связаны с оформлением, восстановлением утерянных документов, определением детей в учебные заведения, трудоустройством, выплатами социальных пособий, медициной, гуманитарной помощью», – рассказала она «Газете.Ru».

Посол отметила, что выехавших в Россию жителей Донбасса приняли более 50 регионов России. Макеева подчеркнула, что посольство ДНР выясняет, с какими сложностями сталкиваются беженцы, разъясняет те или иные процедуры, порядки, оказывает помощь людям.

Макеева также отметила, что власти ДНР ведут переговоры о признании страны с несколькими государствами.

«Есть целый ряд стран, с которыми ведутся такие переговоры. Я не могу сказать на этом этапе, какие именно, поскольку это процесс очень кропотливый и последовательный, не терпящий лишней суеты и тем более фальстарта», – сказала посол.

Она отметила, что работа над международным признанием ДНР ведется уже восемь лет и «не останавливалась ни на день». Макеева добавила, что «результатом этой глубокой дипломатической работы на сегодня стало признание Донецкой народной республики уже шестью странами».

Кроме того, внешнеполитические ведомства ДНР обсуждают вопрос взаимного открытия посольств со странами, которые уже признали суверенитет ДНР.

Дипломат отметила, что «в рамках признания устанавливаются дипломатические отношения между ДНР и КНДР и прорабатываются вопросы выбора помещений под посольства обеих стран».

Напомним, Северная Корея признала независимость ДНР 13 июля.