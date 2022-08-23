Основатель Pink Floyd Уотерс назвал безумием попытки отменить русскую культуру на Западе

Попытки подвергнуть русскую культуру остракизму на Западе являются «полным идиотизмом» и безумием, заявил один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, комментируя отказы по политическим причинам сотрудничать с российскими артистами и музыкантами и исполнять произведения русских авторов.

«Это полный идиотизм. И это просто показывает, как работают мозги этих людей. Какую вы получаете выгоду от запрета концертов, на которых звучит музыка Чайковского, или от того, что говорите людям, что они не могут читать Достоевского? Очевидно, что это безумие», – передает ТАСС слова музыканта.

Уотерс с сожалением отметил, что схожая ситуация сложилась в мире спорта, где российские атлеты лишены возможности участвовать в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Он рассказал, что две недели назад направил письмо президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину, указав на необоснованное отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах. Музыкант задался вопросом, почему аналогичные меры не были приняты в отношении Израиля из-за действий его властей на территории Палестины. Он также напомнил, что в чемпионате мира в Катаре будет участвовать сборная США. «Разве вы не заметили, что они вторглись в Ирак в 2003 году и убили, мы не знаем, может быть, <...> миллион человек или около того? Они убили миллион человек. И все же они собираются выступать на Кубке мира», – подчеркнул один из основателей британской рок-группы.

«У вас есть один набор правил для вас и другой набор для вашего врага. Вы решили, что Россия – ваш враг. Поэтому вы собираетесь запретить их на международном уровне, но вы решили, что Израиль – ваш союзник. Поэтому вы не собираетесь запрещать его и не собираетесь запрещать себя», – сказал Уотерс по поводу действий тех, кто вводит запреты против российских спортсменов.

Уотерс считает также, что его внесение в базу украинского сайта «Миротворец» нельзя воспринимать всерьез.

«Я вообще не очень хорошо к этому отношусь, – заявил музыкант. – Это просто пустая трата сил пропагандистов. Это их работа. Им сказали сидеть и писать эту чушь обо мне, потому что это часть их работы». Уотерс подчеркнул, что «не может воспринимать все это всерьез».

По словам Уотерса, идея прекращения выдачи виз гражданам России является абсурдной и ошибочной.

«Это явно абсурдная идея. Это полный абсурд, потому что это призыв к коллективному наказанию. <...> Коллективное наказание всегда ошибочно. Неважно, кто это: россияне или китайцы, израильтяне или кто угодно. Коллективное наказание всегда ошибочно, потому что оно говорит следующее: «Эй, россияне – это враги! Давайте накажем их всех!» – считает музыкант. Он назвал безумным такого рода мышление.

Ранее сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса внесли в базу «Миротворца».

Напомним, Уотерс призвал западные страны помнить о ключевом вкладе Советского Союза в разгром нацистской Германии. Музыкант также назвал антироссийские настроения в некоторых странах «совершеннейшим безумием». Он считает, что президент США Джо Байден совершает тяжкое преступление, поскольку продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины. Телеканал CNN вырезал из интервью с Уотерсом его слова о том, что Владимир Зеленский поддерживал Минские соглашения, когда боролся за пост президента Украины.