Основатель Pink Floyd Уотерс назвал безумием попытки отменить русскую культуру на Западе

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23 августа, вторник | Последнее обновление — 14:48 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Минобороны объявило о наступлении союзных войск в Николаевской области
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В центре России убили русскую женщину за то, что она русская. За то, что она была умной, тонкой, талантливой, за то, что могла родить и воспитать красивых и умных русских детей.
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79 лет назад завершилась одна из крупнейших битв Великой Отечественной войны. На кону стояло будущее не только Советского Союза, но и всей Европы. К сожалению, не все уроки истории были усвоены должным образом.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Основатель Pink Floyd Уотерс назвал безумием попытки отменить русскую культуру на Западе
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Попытки подвергнуть русскую культуру остракизму на Западе являются «полным идиотизмом» и безумием, заявил один из основателей британской рок-группы Pink Floyd Роджер Уотерс, комментируя отказы по политическим причинам сотрудничать с российскими артистами и музыкантами и исполнять произведения русских авторов.
«Это полный идиотизм. И это просто показывает, как работают мозги этих людей. Какую вы получаете выгоду от запрета концертов, на которых звучит музыка Чайковского, или от того, что говорите людям, что они не могут читать Достоевского? Очевидно, что это безумие», – передает ТАСС слова музыканта.
Уотерс с сожалением отметил, что схожая ситуация сложилась в мире спорта, где российские атлеты лишены возможности участвовать в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Он рассказал, что две недели назад направил письмо президенту Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александеру Чеферину, указав на необоснованное отстранение российских клубов и сборных от участия в турнирах. Музыкант задался вопросом, почему аналогичные меры не были приняты в отношении Израиля из-за действий его властей на территории Палестины. Он также напомнил, что в чемпионате мира в Катаре будет участвовать сборная США. «Разве вы не заметили, что они вторглись в Ирак в 2003 году и убили, мы не знаем, может быть, <...> миллион человек или около того? Они убили миллион человек. И все же они собираются выступать на Кубке мира», – подчеркнул один из основателей британской рок-группы.
«У вас есть один набор правил для вас и другой набор для вашего врага. Вы решили, что Россия – ваш враг. Поэтому вы собираетесь запретить их на международном уровне, но вы решили, что Израиль – ваш союзник. Поэтому вы не собираетесь запрещать его и не собираетесь запрещать себя», – сказал Уотерс по поводу действий тех, кто вводит запреты против российских спортсменов.
Уотерс считает также, что его внесение в базу украинского сайта «Миротворец» нельзя воспринимать всерьез.
«Я вообще не очень хорошо к этому отношусь, – заявил музыкант. – Это просто пустая трата сил пропагандистов. Это их работа. Им сказали сидеть и писать эту чушь обо мне, потому что это часть их работы». Уотерс подчеркнул, что «не может воспринимать все это всерьез».
По словам Уотерса, идея прекращения выдачи виз гражданам России является абсурдной и ошибочной.
«Это явно абсурдная идея. Это полный абсурд, потому что это призыв к коллективному наказанию. <...> Коллективное наказание всегда ошибочно. Неважно, кто это: россияне или китайцы, израильтяне или кто угодно. Коллективное наказание всегда ошибочно, потому что оно говорит следующее: «Эй, россияне – это враги! Давайте накажем их всех!» – считает музыкант. Он назвал безумным такого рода мышление.
Ранее сооснователя Pink Floyd Роджера Уотерса внесли в базу «Миротворца».
Напомним, Уотерс призвал западные страны помнить о ключевом вкладе Советского Союза в разгром нацистской Германии. Музыкант также назвал антироссийские настроения в некоторых странах «совершеннейшим безумием». Он считает, что президент США Джо Байден совершает тяжкое преступление, поскольку продолжает подливать масла в огонь в ситуации вокруг Украины. Телеканал CNN вырезал из интервью с Уотерсом его слова о том, что Владимир Зеленский поддерживал Минские соглашения, когда боролся за пост президента Украины.
ФСБ опубликовала видео с подозреваемой в убийстве Дугиной
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Федеральная служба безопасности России (ФСБ) опубликовала видеозапись с подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной украинской гражданкой Натальей Вовк.
На предоставленной спецслужбой видеозаписи запечатлено, как Вовк въехала на территорию России, заселилась в один дом с жертвой, а также покинула страну и уехала в Эстонию, передает РИА «Новости».
ФСБ сообщала, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой в связи с гибелью их дочери Дарьи Дугиной. Глава государства назвал убийство девушки подлым и жестоким преступлением.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России», и добавил, что близкие погибшей жаждут не мести, возмездия, но «нашей победы».
«На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста! Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг», – сказал он.
Американский полковник заявил об уверенности ЦРУ в поражении Украины
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Американские спецслужбы прекрасно осведомлены, что украинская армия обескровлена, но вбрасывают в СМИ противоположное мнение, заявил бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Он назвал иллюзией материалы о «скорой победе Киева», которые регулярно выходят в американских СМИ. «В ЦРУ знают, что Украина проиграет. Они понимают, что ее власти пожертвовали лучшими подразделениями и не смогут предпринять контрнаступление, им в принципе никогда этого не удавалось с самого начала спецоперации. Все, что пишут в СМИ о победе Украины, – это иллюзия, которой не существует в реальности», – передает слова офицера РИА «Новости».
Макгрегор также подчеркнул, что у Киева практически закончился запас ракет для американских РСЗО HIMARS, а европейские партнеры в июле начали сворачивать кампании по предоставлению военной помощи Украине. «Все те люди в США, которые фактически разрушили Украину, сейчас отчаянно пытаются спасти положение дел, а, по их мнению, сделать это можно, только говоря ложь о реальной обстановке в стране и надеясь на помощь Вашингтона и его партнеров», – заключил он.
Ранее британские СМИ сообщали, что если Украина в ближайшие три месяца не добьется успехов при контрнаступлении в Донбассе и Херсонской области, тогда Запад ослабит поддержку. Как считают западные аналитики, у Киева остается немного времени, чтобы переломить ситуацию на поле боя. По мнению издания, «широкое недовольство избирателей» окажется большой проблемой для европейских стран, и это заставит их пересмотреть позицию по поддержке Украины и санкциям.
Арестович прокомментировал совместное фото с Дугиным
Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович прокомментировал совместное фото с общественным деятелем Александром Дугиным в Москве.
По словам Арестовича, на том мероприятии и рядом с Дугиным он находился, «как сотрудник украинского Главного управления разведки», сообщил «Московский комсомолец».
Ранее в соцсетях были продемонстрированы фото 2005 года, где вместе за одним столом сидят Александр Дугин, лидер партии «Братство*» Дмитрий Корчинский и его на тот момент заместитель Алексей Арестович.
Москва ответила Британии на заявление о праве России на участие в G20
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Посольство РФ в Лондоне отреагировало на антироссийское заявление Форин оффиса, ставящее под сомнение «моральное право» России на участие в «Группе двадцати» (G20), призвав власти Британии прекратить расшатывать основы полицентричного миропорядка.
«Обратили внимание на очередное антироссийское заявление Форин оффиса, ставящее под сомнение «моральное право» России на участие в «Группе двадцати». Расцениваем этот призыв как признак явного отчаяния Лондона на фоне зашедших в тупик усилий британской внешней политики по навязыванию международному сообществу мнения об «изоляции» нашей страны на глобальной авансцене», – заявил ТАСС представитель посольства.
«Нам представляется странным слушать нравоучения о «моральных правах» от страны, колониальные преступления которой, совершенные почти во всех уголках бывшей «империи, над которой никогда не заходило солнце», до сих пор являются предметом пристального изучения и обсуждения во всем мире. Если уж говорить о морали, то возникает закономерный вопрос, по какому праву Великобритания занимает свое место в «двадцатке» рядом с некоторыми странами, которые в прошлом сами пострадали от развязанных Лондоном хищнических, агрессивных и кровопролитных войн, обмана и разграбления их народов, массового вывоза их национальных богатств и культурных достопримечательностей», – добавил он.
«Считаем подобные заявления особенно лицемерными после того, как Великобритания вместе с союзниками по НАТО дискредитировала себя активным участием в незаконных и агрессивных военных кампаниях в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии, а также в других странах Ближнего Востока и Африки. Хотели бы также напомнить о недавних расследованиях Би-би-си о военных преступлениях, совершенных британскими военнослужащими в Афганистане», – заметили в диппредставительстве.
В посольстве «хорошо понимают мотивы, толкающие «коллективный Запад», включая Великобританию, к тщетным попыткам восстановить прежнюю, столь комфортную монополию в международных делах и в этих целях – сводить счеты с теми независимыми государствами, которые проводят суверенную политику, основанную на национальных интересах». «В этой связи приходится напомнить Форин оффису, что на западные страны сегодня приходится лишь около 12% населения земного шара», – добавил российский дипломат.
«Призываем Лондон прекратить расшатывать основы успешно сформировавшегося и укрепляющегося полицентричного миропорядка, одним из компонентов которого является деятельность «двадцатки», и демонстрировать ответственный и уважительный подход к другим странам и народам», – сказал представитель посольства.
Напомним, 19 августа представитель британского внешнеполитического ведомства заявила, что у России якобы «нет морального права» присутствовать на G20, пока продолжается специальная военная операция на Украине. Читатели припомнили Британии более серьезные проступки королевства и призвали перестать считать себя «мерилом нравственности».
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Как подчеркнул глава государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.
Исполнительницу убийства Дугиной решили объявить в международный розыск
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Гражданка Украины Наталья Вовк, которая является исполнительницей убийства в Подмосковье политолога и журналиста Дарьи Дугиной, будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России, сообщили в правоохранительных органах.
«Гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, скрывшаяся в Эстонии после исполнения убийства Дарьи Дугиной, будет объявлена в розыск с целью выдачи», – рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
Ранее ФСБ сообщила, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии.
Уточняется, что для организации убийства Дугиной и получения информации о ее образе жизни Вовк с дочерью арендовали квартиру в Москве в доме, где жила журналистка.
За Дугиной они наблюдали из автомобиля Mini Cooper. При этом при въезде в Россию использовались номера Донецкой народной республики – Е982ХН DPR, в Москве – казахстанские номера 172AJD02, а при выезде – украинские AH7771IP.
Напомним, вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной. Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.
Отец подозреваемой в убийстве Дугиной раскрыл место службы дочери
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Отец Натальи Вовк, подозреваемой в убийстве российской журналистки и политолога Дарьи Дугиной, выступил с утверждением, что его дочь служила в вооруженных силах Украины (ВСУ), а не в украинском националистическом батальоне «Азов» (запрещен в России и признан террористической организацией)*.
«Она служила не в «Азове» (украинский националистический батальон, запрещен в России и признан террористической организацией)*, в ВСУ вроде служила. Потом она рассчиталась, ушла», – сказал отец подозреваемой РИА «Новости».
Он пояснил, что его дочь уволилась из армии по состоянию здоровья. «Говорила, что их на полигон возили. Но не знаю, они там стреляли или не стреляли», – добавил он. При этом отец подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной утверждает, что в боях в Донбассе его дочь участия якобы не принимала.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
Минобороны объявило о наступлении союзных войск в Николаевской области
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В результате наступательных действий на Херсонско-Николаевском направлении в районе Александровки союзные войска уничтожили подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ и вышли к административной границе Николаевской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Взято под контроль 36 кв. километров территории Херсонской области.
Освобожден населенный пункт Комсомольское, продвижение в глубину обороны противника на этом направлении составило три километра. Установлен контроль над территорией Николаевской области площадью 12 кв. километров», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«Кроме того, в районе Андреевки нанесены значительные потери 35-й бригаде морской пехоты и 46-й аэромобильной бригаде ВСУ. Противник выбит из поселка Благодатовка и близлежащих населенных пунктов», – отметил Конашенков.
«Успешно развивается наступление на Донецком направлении.
Завершается освобождение населенного пункта Марьинка, более 75% которого уже находится под контролем союзных войск.
Продолжаются действия по окружению группировки ВСУ в районе Авдеевки.
В районе населенного пункта Кодема блокирован с трех сторон и осуществляется планомерное уничтожение элитного подразделения ВСУ – 214-го батальона «ОПФОР».
В районе Артемовска союзные силы в результате успешных наступательных действий вплотную продвинулись к населенному пункту Зайцево, являющимся важным узлом обороны города», – перечислил представитель Минобороны.
Вооруженные силы Российской Федерации продолжают специальную военную операцию на Украине.
Высокоточным оружием ВКС России в районах населенных пунктов Славянск и Константиновка Донецкой народной республики (ДНР) поражены пункты временный дислокации 81-й аэромобильной и 95-й десантно-штурмовой бригад. Уничтожено до 200 националистов и 18 единиц военной техники.
В результате больших потерь в районе населенного пункта Новомихайловка утратил боеспособность 2-й механизированный батальон 66-й механизированной бригады ВСУ. Военнослужащие подразделения оставили занимаемые позиции и убыли в неизвестном направлении», – подытожили в оборонном ведомстве.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражены: 12 пунктов управления ВСУ в районах населенных пунктов Яковлевка, Соледар, Подгорное, Артемовск, Кодема, Георгиевка, Романовка, Доброволье, Водяное и Павловка ДНР, Дорожнянка и Каменское Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 164 районах.
Уничтожены: семь складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населённых пунктов Березнеговатое Николаевской области и Соледар ДНР, а также четыре хранилища топлива для военной техники в районах населенных пунктов Харьков и Чугуев Харьковской области, Марково и Подгорное ДНР», – сообщил Конашенков.
«Кроме того, уничтожены: самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса «Бук-М1» в районе населенного пункта Горняк ДНР, радиолокационная станция обнаружения маловысотных целей в районе населенного пункта Дымовское Николаевской области, а также радиолокационный комплекс контрбатарейной борьбы производства США в районе населенного пункта Рогань Харьковской области.
В ходе контрбатарейной борьбы подавлены: три украинских взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Раздоловка и Опытное, четыре взвода гаубиц Д-30 на огневых позициях в районах населенных пунктов Петровское, Красногоровка, Первомайское и Дзержинск ДНР, а также две американские гаубицы М777 в районе Марганца Днепропетровской области.
Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты: самолет СУ-27 в районе Барвенково Харьковской области, а также шесть беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Малые Проходы, Капитоловка, Кочубеевка, Балаклея Харьковской области и Широкий в ДНР», – отчитались в Минобороны.
Кроме того, перехвачены 15 украинских реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Вернополье Харьковской области, Антоновка, Дарьевка и Чернобаевка Херсонской области.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 268 самолетов, 148 вертолетов, 1796 беспилотных летательных аппаратов, 369 зенитных ракетных комплексов, 4377 танков и других боевых бронированных машин, 818 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3335 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5024 единицы специальной военной автомобильной техники», – подвели итог в Минобороны.
Накануне в Минобороны сообщили, что огневыми ударами на территории ДНР уничтожено до 100 украинских националистов и два танка.
Газета ВЗГЛЯД в начале августа отмечала, что перед взятием Днепропетровска Россия освободит Кривой Рог.
Политолог: Россия должна потребовать выдворить посла Украины в Казахстане
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«Казахстанское руководство должно отреагировать и направить ноту протеста послу Украины, ведь Казахстан – член ЕАЭС и дружественная России страна. Но разжигать публичный скандал не нужно», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Лепехин. Ранее МИД России отреагировал на призывы украинского посла в Нур-Султане Врублевского к уничтожению русских.
«Само собой, что Россия должна потребовать выдворить посла Украины в Казахстане. Но Казахстан трогать не нужно. Заявление сделал представитель Украины. В отношении тех стран, с которыми Россия работает в дружественном режиме, следует воздержаться от публичных заявлений и действовать по дипломатическим каналам. Например, указать МИДу Казахстана на то, что они оставили без ответа выходку украинского посла, и написать соответствующее заявление президенту Касым-Жомарту Токаеву по своим каналам», – считает гендиректор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин.
«Русофобские высказывания украинского посла в Нур-Султане не должны оставаться без каких-либо последствий с нашей стороны – как в принципе и любые инсинуации нацистского свойства. Понятно, что казахстанское руководство на самом деле должно отреагировать и направить ноту протеста послу, поскольку Казахстан – член Евразийского экономического союза и дружественная страна по отношению к России», – подчеркнул собеседник. –
«Но разжигать публично это не нужно, чтобы не поддаваться на провокацию украинских дипломатов. Если сейчас начнем нагибать Казахстан, значит, провокация украинского посла удалась».
По мнению Лепехина, в России возникла потребность в создании специальных структур, которые бы анализировали информационное и политическое поле на предмет русофобских и нацистских высказываний для выработки соответствующих мер реагирования. «Украинские дипломаты специально разжигают русофобию разного рода провокациями и инсинуациями, пользуясь любыми случаями для того, чтобы сказать в адрес России что-нибудь оскорбительное или лживое. По каждому такому публичному украинскому деятелю необходимо работать нашим специалистам в области сканирования информации. Тут же давать рекомендации для разработки мер реагирования, – считает политолог. – Все информационное и политическое пространство нужно тщательно отслеживать, чтобы на каждый шаг русофобов на Украине, в Эстонии или Латвии реагировать самым жестким образом».
В понедельник официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале опубликовала видео, в котором посол Украины в Казахстане Петр Врублевский заявляет, что чем больше погибнет русских сейчас, «тем меньше придется убивать нашим детям».
Следственный комитет России даст оценку высказываниям Врублевского, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе СК РФ.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о деградации украинской дипломатии.
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В Совфеде возмутились комментарием Госдепа США об убийстве Дарьи Дугиной
Госдеп США «разразился вымученным комментарием» после разоблачения украинской убийцы Дарьи Дугиной, поощрив украинцев на теракты против россиян и став соучастником, выразил мнение вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев.
«Спустя двое суток после убийства Дарьи Дугиной и спустя сутки после разоблачения ее украинской убийцы Госдеп США разразился вымученным комментарием: дескать, осуждаем атаки на гражданских лиц, но не только в Москве, а (внимание!) в Киеве, Буче, Харькове, Краматорске и Мариуполе (Донецка и Луганска, разумеется, нет – там же ВСУ работает), «Украина все отрицает», а «россияне должны сделать определенные выводы (????)» – написал он в своем Telegram-канале.
Косачев назвал комментарий Госдепа образцом словесной казуистики, политического двуличия и человеческого цинизма, отметив, что по сути такое заявление является своего рода индульгенцией на теракты украинцев против россиян.
«И потому США, прикрывающие убийц, неминуемо становятся их соучастниками. Чего уж тут ожидать от давно утратившей совесть и суверенитет Эстонии», – заключил он.
Накануне руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Штаты безоговорочно осуждают убийства мирных граждан, где бы они ни происходили, однако допустил двусмысленную формулировку. Так, на просьбу уточнить, значат ли его слова то, что в Вашингтоне верят заявлениям Украины о том, что Киев не причастен к убийству, Прайс сказал: «Я не сомневаюсь, что российская сторона расследует это. Я также не сомневаюсь, что россияне сделают определенные выводы».
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи, а также наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
Российские силовики подтвердили возможность вовлечения дочери Вовк в убийство Дугиной
Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк могла использовать собственную дочь для прикрытия преступления, заявили в силовых структурах России.
«Вовк могла использовать свою дочь для прикрытия преступления. Прорабатывается версия, что она могла при помощи ребенка подложить взрывное устройство в машину Дугиной», – сказал собеседник ТАСС.
Ранее украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что Вовк могла привлечь к исполнению убийства собственную несовершеннолетнюю дочь.
ФСБ сообщала, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой в связи с гибелью их дочери Дарьи Дугиной. Глава государства назвал убийство девушки подлым и жестоким преступлением.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
Кох сравнил убийство дочери Дугина с убийством Немцова
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Проживающий в Германии бывший вице-премьер России Альфред Кох сравнил убийство российской журналистки Дарьи Дугиной с убийством политика Бориса Немцова.
«…Вчера убили тридцатилетнюю женщину. Она не имела никакой власти. Она не занимала никаких должностей. Она не командовала армией. У нее в подчинении не было никаких министерств. Она даже не руководила никаким более-менее популярным медиа. Она просто говорила. […] И за это ее убили», – написал Кох на своей странице в соцсети Facebook** (продукт компании Meta*, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).
«Я всегда считал, что демократия – это когда людей не убивают за слова. Как минимум. А диктатура – когда убивают. Вот как, например, убили Борю Немцова. Он не имел никакой власти. Он не занимал никаких должностей. Он не командовал армией. У него не было в подчинении никаких министерств. Он даже не руководил никаким более-менее популярным медиа. Он просто говорил. И за это его убили», – заявил бывший политик.
«Расскажи мне, Илья [Пономарев], почему я должен радоваться смерти Дарьи Дугиной, если я скорблю по Борису? Только лишь потому, что она говорила то, что мне не нравится, а Немцов говорил то, с чем я согласен? И все?» – выразил возмущение Кох. – «То есть убивать человека за слова – можно? Достаточно того, чтобы они тебе не нравились? Тогда в чем проблема с убийством Немцова?»
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
Эрдоган назвал причину беспокойства Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский очень обеспокоен тем, что люди вокруг него часто его обманывают, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время посещения виноградников в Манисе.
На вопрос одного из фермеров о том, как у Зеленского дела, Эрдоган ответил: «Он очень обеспокоен. Вокруг него есть люди, которые его много обманывают», – пишет РБК.
17 и 18 августа во Львове проходил трехсторонний саммит. Сначала в город прилетел генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, а затем прибыл Эрдоган. Там они провели встречу с Зеленским – сначала по отдельности, а затем посидели на троих в течение 40 минут. Согласно официальным заявлениям, стороны обсуждали множество вопросов – начиная от мирных переговоров Москвы и Киева и заканчивая ситуацией с Запорожской АЭС.
Эрдоган заявил, что в ходе переговоров во Львове предложил Владимиру Зеленскому провести в Турции его встречу с российским лидером Владимиром Путиным.
Высказывания Пономарева об убийстве Дугиной попросили проверить на терроризм
Обращения с просьбой дать правовую оценку заявлению бывшего российского политика Ильи Пономарева о причастности к убийству Дарьи Дугиной некой «Национальной республиканской армии» направил в Генпрокуратуру и Следственный комитет председатель Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.
Пономарев в своем видео также зачитал так называемый манифест, содержащий призывы к насильственным и террористическим действиям.
«Бежавший на Украину после обвинений в мошенничестве Пономарев в последние месяцы сделал немало антироссийских заявлений, стремясь выслужиться перед новыми хозяевами. Вместе с тем совершенное накануне убийство политолога Дарьи Дугиной заставляет нас сегодня повнимательнее отнестись к его словам», – приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
«Выступление Пономарева может иметь своей целью как попытку запугать наших граждан, создав иллюзию якобы существующего «партизанского» сопротивления, так и попытку прикрыть террористические действия украинских спецслужб на территории России», – отметил глава Комитета Госдумы, добавив, что причастность украинских диверсантов к убийству Дугиной уже установлена ФСБ.
«Полагаем, что указанные материалы содержат признаки преступлений, предусмотренных статьями 205.2 (Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), 280.3 (Публичные действия, направленные на дискредитацию Вооруженных Сил РФ), 280.4 (Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства) и иных тяжких и особо тяжких преступлений в соответствии с УК РФ», – продолжил Пискарев.
«Изложенные в публикациях сведения должны быть тщательно проверены компетентными органами, а доступ к Telegram-каналам их распространяющим ограничен. В отношении Пономарева, признавшегося в соучастии в преступлениях, и его сообщников также должны быть приняты решения в соответствии с российским уголовно-процессуальным законодательством», – резюмировал он.
Напомним, бывший депутат Илья Пономарев запросил украинское гражданство еще в 2019 году.
ФСБ сообщала, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой в связи с гибелью их дочери Дарьи Дугиной. Глава государства назвал убийство девушки подлым и жестоким преступлением.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России», и добавил, что близкие погибшей жаждут не мести, возмездия, но «нашей победы».
Болгария решила договориться с Газпромом о восстановлении поставок газа
Болгария в обязательном порядке проведет переговоры с компанией «Газпром экспорт» о поставке газа, заявил на брифинге по итогам заседания кризисного штаба, который решает проблемы в энергетике, министр энергетики технического правительства страны Росен Христов.
«Болгарский бизнес не сможет справиться с высокой ценой на газ, что на практике делает неизбежными переговоры с «Газпром экспорт» о возобновлении поставок газа в рамках действующего договора», – сообщил Христов, предположив, что достижение договоренности будет сложным. Переговоры о дополнительных поставках газа пройдут и с газовиками Азербайджана, сообщает ТАСС.
В апреле Газпром приостановил поставки российского газа в ряд стран, включая Болгарию, контрагенты которых не произвели оплату за энергоресурсы в установленные сроки и отказались осуществлять платежи в рублях.
В июне болгарский парламент впервые в своей истории вынес вотум недоверия правительству. Теперь уже бывший глава правительства Болгарии Кирил Петков обвинил в своей отставке посла России Элеонору Митрофанову.
Отец Дугиной впервые высказался о смерти дочери
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Общественный деятель Александр Дугин заявил, что его дочь Дарью убили «враги России», письмо Дугина опубликовал его друг, предприниматель и политический деятель Константин Малофеев.
«Как вы все знаете, в результате теракта, осуществленного нацистским украинским режимом, 20 августа при возвращении с подмосковного фестиваля «Традиция» на моих глазах была зверски убита взрывом моя дочь Дарья Дугина. Она была прекрасной православной девушкой, патриоткой, военкором, экспертом центральных каналов, философом. Ее выступления и репортажи всегда были глубоки, обоснованы и сдержанны. Она никогда не призывала к насилию и войне. Она была восходящей звездой в начале своего пути. Враги России ее подло, исподтишка убили…» – приводит письмо Дугина Малафеев в своем Telegram.
«Но нас, наш народ не сломить даже такими невыносимыми ударами. Они хотели подавить нашу волю кровавым террором против самых лучших и самых уязвимых из нас. Но они своего не добьются», – добавил Дугин.
«Наши сердца жаждут не просто мести или возмездия. Это слишком мелко, не по-русски. Нам нужна только наша Победа. На ее алтарь положила свою девичью жизнь моя дочь. Так победите, пожалуйста! Мы хотели воспитать ее умницей и героем. Пусть и сейчас она вдохновляет сынов нашей Отчизны на подвиг», – продолжил общественник.
Прощание с Дугиной состоится 23 августа в Телецентре «Останкино» в 10 часов утра.
Напомним, вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной. Отец погибшей, политолог Александр Дугин в свою очередь рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины.
Ранее ФСБ сообщила, что убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
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