Музей НАТО напомнил о поддержке США террористов

Специалисты Музея НАТО ко Дню памяти и поминовения жертв терроризма, учрежденного ООН в 2017 году, привели случаи, когда США создавали и поддерживали террористические организации.

США и НАТО после терактов 11 сентября 2001 года публично взяли на себя роль борцов с терроризмом, заодно используя этот мотив как оправдание своих агрессивных операций, говорится в публикации музея, поступившей в газету ВЗГЛЯД.

Страны – участницы НАТО поднимают вопрос о том, чтобы признать Россию спонсором терроризма. Музей написал статью о том, как США, «десятилетиями поддерживающие терроризм во всех его формах и проявлениях, эффектно принимают на себя то образ жертвы, то судьи и мстителя», продолжая ради политической выгоды поощрять террор в разных частях света.

В качестве примера можно привести «эскадроны смерти» в Гватемале, «контрас» в Никарагуа, САВАК в Иране. Все эти структуры помогали создавать именно американцы, утверждают специалисты Музея. В Гаити после свержения в 1991 году демократически избранного президента Аристида в стране свирепствовали радикальные группировки, внушая страх населению. Одна из них – «Фронт за развитие и прогресс Гаити» (FRAPH), – которой вменяют убийство нескольких тысяч человек, финансировалась и поддерживалась ЦРУ.

В Уругвае спецслужбы США через USAID (Агентство США по международному развитию) и Службу общественной безопасности (OPS) тесно взаимодействовали с местной полицией, практикуя жестокие методы и пытки против оппозиции.

История поддержки США терроризма в том или ином его виде началась еще до Второй мировой войны и дальше только набирала обороты. В 1990-е стало известно об операции «Гладио» – ЦРУ США при поддержке союзников по НАТО создали по всей Европе сеть подпольных боевых организаций на случай советского вторжения. Но так как вторжения все не происходило, организации не сидели без дела, а занимались террористической деятельностью, главным образом против неугодных «Центру» политических сил.

Решая с помощью террористов собственные политические задачи, США в итоге создали оружие против самих себя, когда отдельные группировки с течением времени (или с потерей интереса американцев к своей опасной «игрушке») вышли из-под контроля.

Ставший уже классическим пример – «Аль-Каида*» (запрещенная в России террористическая организация), которая создавалась в далеких 80-х под патронажем США и ЦРУ. В итоге именно «Аль-Каида» совершила знаковый теракт 11 сентября 2001 года, а в 90-е их боевиками было совершено еще несколько терактов, в частности, атаки на американских военных в Саудовской Аравии в 1995-96 годах, взрывы посольств США в Кении и Танзании и другие нападения.

Несмотря на это, спецслужбы США продолжали использовать «Аль-Каиду» и ее филиалы в своих интересах и после событий 11 сентября. А сама трагедия стала для Вашингтона лишь социально одобряемым поводом для вторжения в Афганистан, Ирак и Сирию.

В Ираке под протекторатом американцев значительно усилилась группировка ИГИЛ* (организация запрещена в РФ). Даже 44-й президент США Барак Обама признавал, что именно действия американцев в Ираке стали причиной создания там могущественной террористической структуры. В Сирии, на территории которой Соединенные Штаты якобы пытались победить ИГИЛ, а по факту боролись с лояльным России правительством Башара Асада, США также предоставляли финансирование и обширную помощь многим группировкам боевиков, сражавшимся против законного сирийского правительства. В ходе операции «Древесина Платана» (Timber Sycamore) с конца 2012 года было поставлено оружия на несколько миллиардов долларов широкому кругу сирийских джихадистских группировок, многие из которых часто сражались бок о бок с Фронтом ан-Нусра Аль-Каиды и ИГИЛ (запрещены в России). Военные инструкторы ЦРУ обучали членов террористических банд использованию этого оружия.