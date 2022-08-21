|
|
В страны Балтии прибыли три десантных корабля ВМС США
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Три десантных корабля и ракетный эсминец военно-морских сил США прибыли в Литву, Латвию и Эстонию, сообщила пресс-служба ВМС США в Европе и Африке.
«В литовскую Клайпеду прибыл десантный корабль класса "Оса" USS Kearsarge (LHD 3), десантный корабль-док типа "Сан-Антонио" USS Arlington (LPD 24) и десантный корабль-док класса Whidbey Island USS Gunston Hall (LSD 44) вошли порт в латвийской Риге, а ракетный эсминец класса Arleigh Burke USS Paul Ignatius (DDG 117) прибыл в Таллинн, Эстония», – приводит сообщение РИА «Новости».
Как отмечает пресс-служба, присутствие кораблей и 22-го экспедиционного отряда морской пехоты в странах Балтии «демонстрирует приверженность США региональным союзникам и партнерам», а также подчеркивает «способность ВМС США в Европе и Африке обеспечивать гибкие и динамичные возможности где и когда это необходимо».
Сообщается также, что десантные корабли прибыли в порты стран Балтии после двухнедельных двусторонних учений вместе с вооруженными силами Финляндии вблизи финского архипелага и в районе Ханко.
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин распорядился, чтобы авианосец ВМС «Рональд Рейган» и его корабли сопровождения оставались у Тайваня.
В США допустили участие американских войск в конфликте на Украине
|
|
Сложившаяся вокруг российской спецоперации на Украине ситуация может обернуться вмешательством в конфликт Соединенных Штатов, выразил мнение профессор политологии Чикагского университета Джон Миршаймер в статье для журнала Foreign Affairs.
В публикации Миршаймер описывает несколько вариантов сценария вмешательства США в конфликт на Украине, передает РИА «Новости».
Так, по мнению автора, в случае, если ситуация не разрешится в течение года, официальный Вашингтон может задуматься о введении небольших контингентов сухопутных войск для помощи Украине.
Более вероятен сценарий вмешательства США, если украинская армия начнет разваливаться, а Россия одержит крупную победу. В этом случае, учитывая намерение администрации президента США Джо Байдена не допустить такого исхода, Соединенные Штаты могли бы попытаться переломить ситуацию, приняв непосредственное участие в боевых действиях.
Окончательный сценарий американского вмешательства предполагает непреднамеренную эскалацию: Вашингтон, сам того не желая, оказывается втянутым в военный конфликт непредвиденным событием, которое развивается по восходящей спирали, резюмирует Миршаймер.
Ранее сухопутные войска США объявили об осеннем развертывании штаба бригады 101-й дивизии из Форт-Кэмпбелл в Европе в ответ на российскую специальную военную операцию на Украине.
Госдеп испугали последствия объявления России «спонсором терроризма»
|
|
Госдепартамент Соединенных Штатов тайно предупредил Конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание России «страной – спонсором терроризма», сообщило американское издание Politico.
«Многочисленные источники, знакомые с ходом бесед, сообщили, что чиновники ведомства в последние дни изложили офисам Конгресса серьезные проблемы с законодательной инициативой», – приводит выдержку из текста статьи РИА «Новости».
В частности, по имеющимся у издания данным, если Соединенные Штаты пойдут на такой шаг, то под угрозой окажутся многосторонние соглашения в Стамбуле о снятии ограничений на поставку российских продуктов и о вывозе украинского зерна. «Нет гарантий, что Россия будет придерживаться договоренности после такой прямой атаки США», – передает издание суть разговоров. Кроме того, сложнее станет и поддерживать работу в контексте ядерных материалов, говорится в статье.
Полномочия по наименованию стран «спонсором терроризма» принадлежат Госдепу США, однако Сенат ранее принял резолюцию, призывающую принять такое решение, а в Палату представителей Конгресса США внесли соответствующий законопроект.
Ранее директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев в ответ на обсуждаемую в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной – спонсором терроризма» сообщил, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.
В МИД оценили перспективу возможного столкновения с США и НАТО
|
|
Прямое столкновение с США и НАТО не в интересах Москвы, Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, сообщил заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев.
«Подчеркну, что наши вооруженные силы оснащены современным и высокоточным обычным (не ядерным) вооружением, которое позволяет в полной мере реализовывать цели и задачи, поставленные президентом России в целях СВО на Украине. Россия как ядерная держава продолжит действовать максимально ответственно, прямое столкновение с США и НАТО не в наших интересах», – сказал Нечаев на брифинге, сообщает РИА «Новости».
Он добавил, что «Россия никогда не бряцала оружием, тем более ядерным. Но события на Украине, куда американцы и их союзники влезли по уши, снабжая режим в Киеве различными вооружениями, в том числе тяжелыми и ударными, наглядно показывают, что столкновение с коллективным Западом вполне реально».
По словам Нечаева, правящие в США, Великобритании и Евросоюзе либерал-глобалистские круги допускают разговоры о понижении порога применения ядерного оружия, подчеркнув, что подобные угрозы озвучивает не Россия.
Ранее Нечаев заявил, что использование Россией сил ядерного реагирования, согласно военной доктрине страны, возможно исключительно как ответная мера на агрессию или при угрозе существования государства.
The Hill: Россия знает о бреши в ядерном щите США
|
|
России известно о бреши в ядерной доктрине США, пишет американское издание The Hill, отмечая, что Соединенные Штаты находятся в незавидном положении.
Соединенные Штаты, как утверждается в публикации, располагают ядерными бомбами свободного падения, однако Москва в курсе, что они слабо защищены при хранении на складах и при доставке к цели самолетами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство. Более того, почти всегда существует продолжительный период времени между приказом о нанесении удара и выводом самолета на цель, передает РИА «Новости» содержание публикации.
Кроме того, ВМС США нуждаются в новом поколении крылатых ракет малой и средней дальности в ядерном оснащении, в основном из-за того, что различные президенты, в том числе Джо Байден, препятствовали их разработке.
Конгресс пытается исправить ситуацию, но Америка все равно «находится в незавидном положении». Известно об этом и Китаю, подводит итог The Hill.
Ранее заместитель главы МИД России Александр Рябков отметил надежду Москвы, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в свою очередь подчеркивала, что Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием. Подход Москвы, говорила дипломат, основан исключительно на логике сдерживания, в том числе в теперешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, провозгласившие себя «ядерным альянсом», опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Крыму отреагировали на угрозу применения Киевом оружия из США по полуострову
|
|
Любая попытка агрессии ударит бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями, заявил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
«Не надо делать поспешных выводов насчет данной информации. Как известно, цыплят по осени считают. Еще посмотрим, как украинские националисты вместо атак на Крым будут бежать с новых освобождаемых нашей армией территорий. Все их агрессивные планы ударят по ним же бумерангом, только с куда более сильной отдачей и непоправимыми последствиями», – передает РИА «Новости» его слова.
Накануне министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина и США договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории, но «по Крыму таких ограничений нет».
До этого пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отказалась отвечать на вопрос о том, как США относятся к идее возможных ударов Киева по Крыму с использованием американских вооружений.
На Западе назвали четыре столпа устойчивости экономики России
Российская экономика оказалась устойчива влиянию санкций странами Запада благодаря четырем важным факторам, заявил обозреватель Марк Эпископос в журнале The National Interest.
Во-первых, автор выделил беспрецедентные шаги ЦБ. «Центральный банк России принял оперативные меры, чтобы защитить рубль от шквала финансовых ограничений США и Евросоюза. Рубль не превратился в руины, как обещал в марте президент Джо Байден, а в этом году стал одной из самых сильных мировых валют», – передает РИА «Новости» его слова.
Во-вторых, по мнению Эпископоса, важную роль в ослаблении влияния санкций, по мнению обозревателя, также сыграла система «параллельного импорта».
«От джинсов Levi's до iPhone – множество обычных и элитных товаров по-прежнему доступны для покупки в торговых центрах, хотя эти производители больше не осуществляют прямые поставки на российский рынок», – отметил он.
Третьим важным экономическим фактором публицист назвал отказ многих государств, в том числе сверхдержав, соглашаться на условия Вашингтона и Брюсселя и отказываться от экономических контактов с Россией.
«Великие экономические державы мира не только отказались присоединиться к режиму санкций, возглавляемому Вашингтоном, но и продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Москвой. И Индия, и Китай нарастили темпы импорта энергоносителей из России за последние полгода», – рассказал автор.
Четвертой причиной несостоятельности системы санкций обозреватель назвал их плохую продуманность: по его словам, ограничительные меры сказываются на странах Европы значительно сильнее, чем на самой России, что вполне может привести к расколу антироссийской коалиции.
«У европейских потребителей тем временем сильнее кружится голова от стремительного роста счетов за отопление и электроэнергию, пока чиновники изо всех сил пытаются сдержать энергетический кризис, развязанный плохо продуманным планом ЕС по отказу от импорта энергоресурсов из России. Поскольку Германия, как сообщается, балансирует на грани рецессии, растущие экономические проблемы Европы вновь вызвали опасения, что страны ЕС могут начать отказываться от западного режима санкций», – резюмировал автор.
Ранее в Британии заметили, что российская экономика, несмотря на санкции, держится лучше, чем многие ожидали, а рост продажи нефти в Китай, Индию и Турцию «помог противодействовать снижению экспорта в ЕС».
Эксперт оценил риски возвращения тактического ядерного оружия на корабли ВМФ
|
|
«На данный момент тактического ядерного оружия, размещенного на кораблях, нет ни у одной из сторон. Но возродить его можно за несколько месяцев. Вопрос лишь в целесообразности таких действий», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Илья Крамник. Ранее академик Радий Илькаев предложил вновь оснастить корабли ВМФ России тактическим ядерным оружием.
«Сейчас тактическое ядерное оружие (ТЯО) отсутствует на российском флоте, равно как и на американском. Это произошло в результате так называемых президентских инициатив 1991 года. Тогда без подписания каких-либо обязывающих документов, основываясь лишь на неформальной договоренности, СССР и США решили ликвидировать значительную часть тактического ядерного оружия, в том числе снять тактическое ядерное оружие со всех кораблей», – напомнил научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.
«Соответствующие носители и заряды после достижения соглашения были вывезены в арсенал на хранение, значительная часть зарядов была ликвидирована. Вашингтон снятые с кораблей ядерные «Томагавки» переделывал в уже неядерные следующих модификаций. Так что ТЯО корабельного базирования, снятое в ту пору, на складах уже не хранится, и ни одна из сторон не располагает боеготовыми системами», – рассказал эксперт.
Вместе с тем, как заметил собеседник, технически разместить тактическое ядерное оружие на российских кораблях несложно. «Разработки таких типов боеприпасов продолжаются. И они могут быть установлены в том числе на морские носители. Да и сами носители у нас, как правило, создаются с учетом возможного переоборудования под ядерный заряд. Если будет принято политическое решение, его можно реализовать в течение нескольких месяцев», – отметил он.
Однако Крамник усомнился в том, что возвращение ТЯО на корабли ВМФ поможет России укрепить позиции в Мировом океане. «Главная проблема российского флота не в ударной мощи. С этим у нас все хорошо. Сложности есть в средствах разведки и целеуказания. Нам несложно уничтожить цель, когда мы знаем, где она. Но нам сложно ее найти. Прежде чем задаваться вопросом, что нам даст наличие ядерного оружия в океане, я бы сначала спросил, по какому целеуказанию мы его будем применять», – рассуждает эксперт.
«При этом разместить ТЯО можно практически на любом корабле. В советские годы ядерные версии имели почти все виды ракет, поэтому от ракетного катера до ракетного крейсера все могли нести этот тип вооружения при необходимости. На боевой службе иногда даже на сторожевых кораблях могли быть, например, ядерные глубинные бомбы. Соответственно, так же будет и здесь. Вопрос лишь в практической целесообразности установки этой ракеты или другого оружия», – сказал Крамник.
Собеседник добавил, что в случае возрождения тактического ядерного оружия на российских кораблях, наша страна формально ничего не нарушит. «Зато фактически мы разорвем 30-летнее соглашение. И тогда американцы, видимо, тоже начнут решать задачу размещения ТЯО на своих кораблях», – говорит он. По словам Крамника, необходимость разработки новой тактической ядерной ракеты для ВМС США обсуждается в Вашингтоне уже несколько лет.
«В первую очередь Вашингтону тактическое ядерное оружие может понадобиться в борьбе против Китая, поскольку Пекин в западной части Тихого океана начинает получать численное превосходство над американцами. Что касается нас, то в последние годы Россия не является основным перспективным противником для Вашингтона. Но при возрождении ТЯО на ВМФ России, наверное, они задумаются на тему политической целесообразности возращения тактического ядерного оружия и на свои корабли. Технических трудностей у них здесь, скорее всего, не возникнет», – заключил Крамник.
Ранее почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев предложил вновь оснастить корабли ВМФ России тактическим ядерным оружием. Такую мысль ученый высказал, когда принимал участие в церемонии открытия памятника адмиралу Высоцкому в Москве. Главнокомандующий ВМФ (2007-2012) Владимир Высоцкий скончался 5 февраля 2021 года на 67-м году жизни.
«В этом вопросе (возвращение тактического ядерного оружия на флот) мы нашли с Высоцким полное взаимопонимание. Мы хотели, чтобы этот вопрос был обсужден в Совете безопасности. Мы же великая морская держава и должны иметь соответствующий флот для защиты. Но чтобы построить такой флот, нужно лет 100, это очень дорого. А пока нужно защищать доступными способами – вернуть тактическое ядерное оружие, оно же лежит на складах», – передает РИА «Новости» слова Илькаева.
Он напомнил, что такое решение – сокращение вооружения – было принято президентом СССР Михаилом Горбачевым по договоренности с американцами. «Зачем? Многие сейчас говорят, что наш флот не такой сильный, как раньше. Но если мы вернем его защиту... А ведь никакого официального соглашения нет. Это, можно сказать, «джентльменское соглашение», – сказал Илькаев.
В настоящее время в боевом составе ВМФ находятся только стратегические атомные подводные лодки с баллистическими ракетами, которые могут нести ядерные заряды.
Ранее посол России в Великобритании Андрей Келин сообщил, что российская военная доктрина не допускает использования ядерного оружия в таких конфликтах, как спецоперация на Украине.
Напомним, на Западе жаловались на «опасную риторику Кремля о ядерном оружии». При этом министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркивал, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России, опасность такого конфликта нельзя недооценивать.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В МИД оценили вероятность скандала с выдачей США визы для Лаврова на ГА ООН
|
|
Москва рассчитывает, что США не пойдут на скандал и выдадут визы министру иностранных дел России Сергею Лаврову и делегации для посещения Недели высокого уровня ГА ООН, заявил замглавы МИД Сергей Рябков на канале «Россия 1».
По его словам, секретариат ООН мог бы на данный момент «сделать больше» для разрешения вопроса, но «пока не видно особой активности, и продолжим работу». «Мы рассчитываем, что все же нового скандала вокруг этого не будет, а американцы здраво подойдут к этой ситуации», – передает РИА «Новости» его слова.
Рябков добавил, что российские граждане могут обойтись без «дарованных привилегий» и «ярлыков» на посещение сопредельных территорий.
«Если кто-то считает, что привилегией является поездка за пределы России в западном направлении, пусть они тешат себя этой иллюзией. Я думаю, наши люди вполне обойдутся без таких дарованных привилегий, без таких ярлыков на право посещать некие сопредельные территории», – сказал он.
Двумя днями ранее в США признали особую обязанность по выдаче виз лицам, участвующим в деятельности ООН, однако не подтвердили публично готовность выдать въездные визы Лаврову и членам российской делегации.
Напомним, Лавров возглавит делегацию России на Генассамблее ООН в сентябре. В конце февраля США ввели санкции против Лаврова, которые подразумевают запрет на въезд в страну. Российское посольство в Вашингтоне потребовало от Белого дома и Госдепа выдать визы Лаврову и российской делегации.
Американский историк назвал истинную цель США на Украине
Поддерживая Киев и выстраивая коалицию западных стран, Соединенные Штаты стараются максимально ослабить позиции России, заявил философ, историк и лингвист Ноам Хомский мексиканской газете El Universal.
Автор считает, что Вашингтон желает отобрать у Москвы возможность разрешить украинский кризис дипломатическим путем, что способно накалить обстановку в мире до предела. Такое решение, по мнению философа, НАТО приняла во время саммита на авиабазе Рамштайн в Германии, передает РИА «Новости».
«На этом саммите альянс, в том числе Европа, принял официальную позицию США, согласно которой Россию нужно ослабить так, чтобы она не смогла больше предпринимать действий подобного масштаба. Если хорошенько вдуматься, это значит, что Москву нужно ослабить больше, чем Версальский договор 1919 года ослабил Германию. Им нужно подорвать силы России еще серьезнее – так, чтобы она не смогла проводить переговоры, заниматься дипломатией», – отметил Хомский.
Также историк выразил свое разочарование готовностью европейских стран безоговорочно подчиниться решениям Белого дома, чтобы избежать статуса «предателя» западных ценностей.
«Европа теперь поддерживает эту точку зрения. Американцы всегда придерживались такой политики, но Германия и Франция вели некий альтернативный дипломатический процесс. Однако на этом саммите они просто взяли и приняли позицию Соединенных Штатов», – подчеркнул исследователь.
Также ученый отметил несправедливость подобного отношения к украинскому конфликту, напомнив как об американских методах насаждения собственного порядка в Ираке, Сирии или Ливии, так и о том, как происходящее на Украине подается в СМИ.
«Очень интересно следить за тем, что пишут в США. Там постоянно называют происходящее на Украине «неспровоцированным» конфликтом. Единственная ситуация, в которой нужно было бы использовать эту формулировку, предполагает понимание того, что происходящее на деле вполне спровоцировано. Вот почему надо повторять эту фразу. Никто ее не использует, когда речь идет о других конфликтах», – добавил лингвист.
Кроме того, давнее желание Вашингтона втянуть Киев в Североатлантический альянс, несмотря на постоянные протесты Москвы и предупреждения опытных американских политиков, Хомский назвал провокацией.
«Россия еще 30 лет назад – задолго до Путина – дала понять, что вступление Украины в НАТО, враждебный военный альянс, будет означать пересечение черты, на что ни один российский лидер не согласится. Ни Горбачев, ни Ельцин, ни Путин. Некоторые высокопоставленные представители США это поняли: Джордж Кеннан, Генри Киссинджер, Джейк Мэдлок и глава ЦРУ Уильям Бернс. Понимание это существует уже давно. С 90-х годов они пытаются предупредить американских чиновников, что попытки включить Украину в НАТО будут безрассудством и провокацией», – резюмировал эксперт.
Ранее бывший госсекретарь США Генри Киссинджер обозначил три варианта, которыми, по его мнению, может завершиться конфликт на Украине. Так, победой России, по его словам, станет получение «20% [территории] Украины и большей части Донбасса, основных промышленных и сельскохозяйственных районов и полосы земли вдоль Черного моря».
Американский публицист раскрыл неожиданные вызовы для санкционной политики Запада
Экономические показатели России и усиливающийся энергетический кризис в Европе раскрывают целый ряд неожиданных проблем для санкционной политики Запада, выразил мнение обозреватель Марк Эпископос в статье для The National Interest.
По словам автора, экономика России сократилась во втором квартале на четыре процента, что оказалось меньше ожидаемого, при этом рубль отнюдь не превратился в «руины», как утверждал в марте президент США Джо Байден, а стал одной из самых сильных мировых валют этого года, передает РИА «Новости».
Обозреватель добавил, что российские власти успешно внедрили широкий спектр схем по «параллельному импорту», а ряд западных компаний, которые ушли с местного рынка, были заменены «преемниками», предлагающими практически идентичную продукцию.
При этом «самым большим долгосрочным вызовом» для Запада, вероятно, является тот факт, что великие экономические державы мира не только отказались присоединиться к режиму санкций, но и продолжают углублять свои торговые и финансовые связи с Россией.
«И Индия, и Китай за последние полгода ускорили темпы импорта энергоносителей из России <...> Доходы России от экспорта энергоносителей резко возросли после введения Западом санкций в начале этого года», – заявляет Эпископос.
Автор сослался на мнение экспертов, которые уверены, что для проявления последствия санкций в полной мере, могут потребоваться годы, однако даже в этом случае нет никакой гарантии, что экономический спад будет в таком масштабе, который вызовет значимые изменения во внешней политике России.
«Европейские потребители, тем временем, страдают от стремительно растущих счетов за отопление и электроэнергию, поскольку чиновники изо всех сил пытаются сдержать энергетический кризис, вызванный тем, что эксперты назвали плохо продуманным планом ЕС по отказу от российского импорта энергоносителей», – напоминает обозреватель.
С учетом сообщений о том, что Германия уже балансирует на грани рецессии, эти тенденции рискуют расколоть единый фронт Запада в отношении Украины раньше, чем режим санкций нанесет удар по экономике России, резюмирует Эпископос.
СМИ: Россия и Китай продемонстрируют неповиновение Западу на G20
Российский лидер Владимир Путин и его китайский коллега Си Цзиньпин в случае их участия в саммите G20 в Индонезии могут воспользоваться случаем и совместно продемонстрировать неповиновение западному господству и подтвердить свою международную значимость, считает издание South China Morning Post со ссылкой на мнение аналитиков.
По мнению аналитиков газеты, напряженность между Москвой и Пекином с одной стороны и Западом с другой, скорее всего, омрачит встречу «Большой двадцатки» и будет иметь последствия для других стран, независимо от их позиции по таким вопросам, как конфликт на Украине или напряженность в отношениях между США и Китаем, передает РИА «Новости».
Издание приводит слова президента Индонезии Джоко Видодо, который отметил, что «соперничество крупных стран действительно вызывает беспокойство», он подчеркнул, что его страна хочет сделать мирным и стабильным этот регион, «чтобы мы могли обеспечить экономический рост, и я думаю, не только Индонезия: азиатские страны хотят того же».
Отмечается, что в случае, если Си Цзиньпин поедет на Бали, это станет его первой поездкой за границу с начала пандемии, за это время он лишь раз выезжал за пределы материкового Китая – в начале июля в Гонконг.
Как заявил основатель издания Oxford Political Review Брайан Вонг, решение Си Цзиньпина призвано отразить позицию силы и открытости для углубления и возобновления общения (с миром в целом) на уровне, существовавшем до пандемии.
При этом решение российского лидера приехать на саммит, по мнению аналитика, «носит еще более символический характер – это попытка со стороны осажденной России продемонстрировать, что она по-прежнему играет ключевую роль и делает ставку на международный порядок».
Также он выразил сомнение, что внешний мир увидит в этом фундаментальный признак готовности Китая открыться или признак возвращения России на мировую арену.
Эксперт в области международных отношений из индонезийского Университета Гаджа Мада Нур Рахмат Юлианторо, в свою очередь, отметил, что «личное присутствие двух лидеров также можно рассматривать как форму их сопротивления доминированию Запада в системе международной политики».
«Си Цзиньпин воспользуется этим событием, чтобы прямо изложить позицию Пекина по различным политическим, экономическим вопросам и вопросам безопасности в современном мире», – заметил он.
По мнению аналитика, в случае если все лидеры «двадцатки» лично примут участие в саммите, это покажет, что внешняя политика Индонезии свободна и активна, не подчиняется какой-то одной стороне и стремится к глобальной безопасности и миру.
Резюмируя, эксперт по международным отношениям Китайского океанологического университета Пан Чжунъин указал, что западные страны требовали от Индонезии не приглашать Россию на саммит G20, но Джакарта не поддалась давлению, «так что это возможность для России».
Ранее Видодо заявил о намерении президента России Владимира Путина посетить саммит G20 на Бали. Накануне Путин поговорил по телефону с Видодо, речь шла о продовольственной безопасности. Кроме того, затрагивался вопрос подготовки к саммиту G20, который пройдет в ноябре в Индонезии.
Власти Гибралтара решили продать конфискованную яхту бизнесмена из России
Власти Гибралтара продадут на аукционе яхту Axioma, предположительно, принадлежащую российскому предпринимателю Дмитрию Пумпянскому. Выручка от торгов, намеченных на 23 августа, будет перечислена не на помощь украинским беженцам, как призывают Британия и ряд других стран, а американскому банку JPMorgan.
Как пишет The Guardian, администрация порта Гибралтара в марте арестовало судно длиной 72,5 м после введения странами Запада санкций в отношении Пумпянского. Решением Верховного суда заморской территории Великобритании яхта ориентировочной стоимостью 65 млн фунтов (77 млн долларов) была выставлена на торги, передает ТАСС.
Как поясняет газета, Axioma была задержана по требованию JPMorgan, который утверждает, что принадлежащая Пумпянскому компания Pyrene Investments должна банку 20 млн долларов. Якобы JPMorgan не вправе по закону принимать выплаты от лица, попавшего под санкции, поэтому условия предоставленного займа считаются нарушенными.
Банк и Пумпянский не стали комментировать изданию предстоящие торги.
Ранее замглавы Минюста США Лиза Монако заявила, что на изъятой американскими властями яхте одного из российских бизнесменов предположительно нашли яйцо Фаберже. Кому именно принадлежит яхта, она не сообщила, но добавила, что судно было задержано на Фиджи.
Россия призвала США выполнить обязательства по ликвидации химоружия
США должны прекратить уклоняться от своих обязательств по ликвидации химического оружия, заявило посольство России в Вашингтоне.
Посольство назвало в Telegram лживыми «утверждения о том, что Россия якобы обладает химоружием». Как указали дипломаты, американской стороне «хорошо известно, что в 2017 году» Россия «полностью ликвидировала национальные запасы боевых отравляющих веществ», что официально подтверждено ОЗХО.
При этом, как указывает посольство, США – «единственная страна, до сих пор не избавившаяся от химарсенала». Российские дипломаты призвали США «прекратить уклоняться от выполнения своих международно-правовых обязательств». Кроме того, посольство потребовало от властей США «не вмешиваться во внутрироссийские дела».
Напомним, глава американского государства Джо Байден в марте заявил, что вмешательство НАТО в события на Украине возможно, если Россия применит химическое оружие. Однако в апреле именно отступающие украинские войска провели самую настоящую химическую атаку в Рубежном – они взорвали цистерну с кислотой, когда ветер дул в сторону войск ЛНР.
В субботу в Минобороны России заявили, что российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки, были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления, при обследовании в организме военнослужащих обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа «В». В Запорожской области обвинили Запад в причастности к применению ВСУ химоружия.
США исключили из-под санкций выплаты пенсий не находящимся в России физлицам
Министерство финансов США исключило из-под введенных против России санкций транзакции, связанные с выплатами пенсий физическим лицам, не находящимся на российской территории.
Как отмечается в распространенной обновленной генеральной лицензии финансового ведомства, «разрешаются все операции, которые совершаются в обычном порядке и необходимы для обработки пенсионных выплат лицам из США, а также лицам, не являющимся гражданами США и не находящимся на территории Российской Федерации, и которые были запрещены» соответствующим указом главы государства, передает ТАСС.
Ранее крупные американские банки решили вернуться к торговле российскими облигациями.
До этого были названы условия прекращения отношений между Россией и США.
В США выразили опасения последствиями признания России «страной-спонсором терроризма»
Соединенные Штаты опасаются, что признание России «государством, поддерживающим терроризм», негативно отразится на зерновой сделке, заявил представитель Госдепа Джим О'Брайен.
«Мы всегда осознаем, что Россия будет агрессивно реагировать», – сказал О'Брайен в ответ на вопрос, есть ли у Вашингтона опасения, что признание Москвы страной-спонсором терроризма негативно скажется на зерновом соглашении, передает РИА «Новости».
Он добавил, что американская администрация «обеспокоена этим» в контексте соглашения по зерну.
Также представитель Госдепа заявил, что США и Украина обсуждают дополнительные санкции против России, также обсуждается «более широкий подход», который должен носить комплексный характер.
Ранее американские СМИ сообщили, что Госдеп тайно предупредил Конгресс США о проблемах, которыми может обернуться признание России «страной-спонсором терроризма».
Директор департамента Северной Америки МИД России Александр Дарчиев в ответ на обсуждаемую в Конгрессе законодательную инициативу объявить Россию «страной-спонсором терроризма» сообщал, что США предупреждены о «точке невозврата», после которой возможен разрыв дипотношений.