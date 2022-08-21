В Севастополе сообщили о нерешимости Киева атаковать Крым без одобрения США

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21 августа, воскресенье | Последнее обновление — 15:21 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Стало известно, когда установили взрывчатку на автомобиль с Дугиной
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Вашингтон бьет по российским инструментам «мягкой силы». Это часть его политики по выстраиванию железного занавеса и организации майданов на постсоветском пространстве. И вопрос в том, как на это будет реагировать российская власть.
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Подавляющее большинство не ходит на кладбище, да и в храмы, впрочем, тоже. Всё, что связано со смертью, у них вызывает неприятное, почти брезгливое чувство, замешанное на каком-то животном страхе и непонимании.
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Украина никогда в своей истории не была ни свободной, ни самостоятельной, ни суверенной, ни неделимой, ни независимой страной. В светлые дни своего недолгого детства она была одним из центров большого Русского мира. Все остальное время – диким полем, местом раздоров и склок.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Севастополе сообщили о нерешимости Киева атаковать Крым без одобрения США
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Владимир Зеленский и его окружение не способны решиться на военные атаки с помощью беспилотников на Крым и Севастополь без одобрения США, сказала сенатор от законодательной власти Севастополя Екатерина Алтабаева.
«Это очередной виток эскалации, который связан с позицией США по отношению к происходящему. Никогда бы Зеленский и его окружение не решились бы на нанесение хоть и точечных, но ударов по территории Крыма без разрешения своих кураторов. Единственное, что они уважают и понимают, это силу, в том числе военную и политическую. Единственный способ с этим бороться – побеждать», – приводит ее слова РИА «Новости».
Ранее власти Крыма и Севастополя сообщали о работе противовоздушной обороны в Севастополе, в районе Евпатории, Керчи. В субботу утром губернатор города Михаил Развожаев сообщил, что в Севастополе утром беспилотник упал на крышу штаба Черноморского флота, пострадавших нет.
В Deutche Welle «обосновали» «законность» обстрелов Запорожской АЭС
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Обстрелы Запорожской АЭС «законны» и «не нарушают Женевские конвенции», сообщило Deutche Welle (внесено в список иноагентов).
В обстрелах Запорожской АЭС «нет ничего такого», это «не нарушает законы и международные нормы», пишет Deutsche Welle* (внесено в список иноагентов), передает Sputnik. Ближнее зарубежье.
Издание ознакомилось с Женевской конвенцией и пришло к выводу, что документ якобы не содержит строгого запрета на обстрел Запорожской АЭС. «Раз станция обеспечивает электричеством военных, значит, может быть объектом атаки», считают авторы статьи.
Ранее власти Запорожской области заявили, что готовящуюся провокацию на АЭС удалось предотвратить, однако нет никаких сомнений, что киевские власти попытаются реализовать свои преступные замыслы.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов.
Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.
В пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия западных стран показывают, что вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать.
Блогер задал «принципиально важный вопрос» о смерти дочери Дугина
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Автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задался вопросом о том, как именно был произведен взрыв, в результате которого в автомобиле погибла дочь политолога Александра Дугина: сработал таймер или было произведено нажатие кнопки. Журналист считает этот вопрос принципиально важным.
«Таймер или кнопка? Почему это принципиально важно? Потому что это вопрос принятия решения. Кнопка – это визуальный контакт. То есть террористы, которые по логике вещей собирались взрывать Дугина в его машине, наблюдали как в нее садится Дарья. А не цель. То есть для того, чтобы нажать на кнопку, необходимо было принять решение: «Можно убить и дочь». Сделать целью Дашу. И это уже, конечно, совершенно другой уровень террористической опасности. Уже даже не красный. Далеко не каждый игиловец может себе такое позволить», – пишет WarGonzo.
О гибели дочери Дугина в ночь на 21 августа сообщил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Он заявил, что за случившимся стоят украинские террористы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Российские журналисты, политологи, историки, журналисты отреагировали на трагедию.
Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель философско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.
Дарья – его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
Украина применила против российских военных химические отравляющие вещества
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Российские военные, выполнявшие задачи в районе Васильевки, были доставлены в госпиталь с признаками сильного отравления, при обследовании в организме военнослужащих обнаружено отравляющее вещество ботулотоксин типа «В», сообщили в Минобороны России.
«На фоне военных поражений на Донбассе и в других регионах режимом Зеленского санкционированы террористические акты с применением против российских военнослужащих и мирного населения химических отравляющих веществ. 31 июля... российские военнослужащие, выполнявшие задачи в районе населенного пункта Васильевка Запорожской области, были доставлены в военный госпиталь с признаками сильного отравления. В результате проведенного обследования в организме военнослужащих было обнаружено отравляющее вещество – ботулотоксин типа «В», – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В Минобороны отметили, что в целях установления причин отравления специалистами Главного научного-исследовательского испытательного института военной медицины Минобороны (Санкт-Петербург) проведен дополнительный анализ, однозначно подтвердивший наличие органического яда искусственного происхождения – ботулотоксина типа «В»
«В настоящее время по факту санкционированного режимом Зеленского химического терроризма, Российской Федерацией готовятся подтверждающие документы с результатами всех проведенных анализов. Доказательства химического терроризма киевского режима в ближайшее время будут официально направлены в ОЗХО через постоянное представительство России», – добавили в Минобороны.
Ранее российские войска обнаружили 9 марта на территории Херсонской области три беспилотника, оснащенных емкостями объемом 30 литров и оборудованием для распыления рецептур.
МИД Австрии вызвал постпреда России из-за высказываний об Украине
Постпреда России при международных организациях в Вене Михаила Ульянова вызвали в МИД Австрии из-за его высказываний по поводу Украины.
Ранее Ульянов прокомментировал публикацию Владимира Зеленского в Twitter, в которой тот благодарит США за очередной пакет военной помощи Украине. Российский дипломат написал «No mercy to the Ukrainian population!» («Никакого милосердия по отношению к украинскому населению!»). По его словам, это было сугубо оценочное суждение, относившееся к политике украинских властей, а вовсе не призыв к каким-либо беспощадным действиям.
«Когда же в соцсетях начались инсинуации, я несколько раз подтвердил вышеизложенное. Однако украинская сторона преднамеренно исказила смысл моих слов, дала более жесткий перевод – «никакой пощады украинскому населению» – и истолковала их как якобы призыв к геноциду украинского народа. Такая трактовка является отвратительной и абсолютно неприемлемой. Никакого отношения ко мне и моим словам она не имеет. Печально, что на Украине прибегают к таким грязным пропагандистским методам», – цитирует РИА «Новости» Ульянова.
Между тем, в МИД Австрии заявили, что возмущены «бесчеловечными высказываниями российского постоянного представителя».
«Мы за свободу слова. Но мы также вправе занять твердую позицию против таких подстрекательских заявлений. Поэтому постпред России Михаил Ульянов был вызван в МИД в воскресенье», – говорится в сообщении МИД Австрии в Twitter.
Вместе с этим, Twitter не нашел нарушений правил в публикациях по Украине Ульянова.
По словам дипломата, Twitter уведомил его о получении жалоб на несколько твитов.
«Жалобы были внимательно рассмотрены, и Twitter пришел к выводу, что они не подлежат устранению. То есть никаких нарушений действующих правил этой социальной сети он не обнаружил, что и неудивительно, поскольку никаких нарушений не было. Но со стороны наших украинских недоброжелателей отслеживается попытка максимально использовать свою интерпретацию этих твитов в пропагандистских целях», – отметил Ульянов.
Ранее постпред России в Вене Михаил Ульянов обвинил Запад в наплевательском отношении относительно ЗАЭС.
Подоляк разъяснил статус «слишком болтливого» Арестовича в офисе Зеленского
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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк разъяснил, что Алексей Арестович является «советником всего офиса вместе» из-за того, что «слишком много говорит».
«Арестович действительно не является ни советником главы офиса (Зеленского)... ни советником любого из его замов. Он так много говорит, что мы сделали его… советником всего офиса вместе», – написал Подоляк в своем блоге, передает РИА «Новости».
Согласно ему, Арестович по должностному расписанию считается советником офиса Зеленского.
Между тем, политолог Сергей Поляков считает, что причиной отречения офиса президента Украины Владимира Зеленского от Алексея Арестовича являются его неоднозначные заявления.
«Он делает неоднозначные с точки зрения киевского режима заявления, и у украинцев возникают вопросы – что это у вас там в офисе президента творится, что советники делают такие заявления? Таким образом, его теперь выставляют как некое частное лицо, которое уже давно не состоит на государственной службе», – цитирует Ura.ru Полянского.
По его словам, на Украине сейчас ведется определенная русофобская политика и, когда в аппарате офиса президента возникают противоположные мнения, это кажется, как минимум, странным и у людей возникает когнитивный диссонанс.
Ранее украинское издание «Украинський Тиждень» сообщило, что Алексея Арестовича нет в списке ни штатных, ни внештатных советников руководства офиса президента Украины Владимира Зеленского.
Пушилин указал на виновных в гибели дочери Дугина
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Ответственность за взрыв, в результате которого погибла дочь философа Александра Дугина Дарья, несут «террористы украинского режима», заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Мерзкие негодяи!» – заявил Пушилин. По его словам, «террористы украинского режима, пытаясь ликвидировать Александра Дугина, взорвали его дочь». «Светлая память Дарье, она настоящая русская девушка!» – заявил глава ДНР в Telegram.
Напомним, в Подмосковье взорвался автомобиль Toyota Land Cruiser Prado, водитель погибла. СМИ сообщили, что в результате взрыва погибла дочь Дугина Дарья. Высказывается предположение, что речь идет о сработавшем самодельном взрывном устройстве. Как стало известно газете ВЗГЛЯД, девушка вместе с отцом участвовала в фестивале «Традиция», но сам Дугин поехал с фестиваля не в машине дочери, а предположительно в машине предпринимателя Константина Малофеева, также бывшего участником фестиваля. Знакомый погибшей Андрей Краснов сообщил, что автомобиль, в котором в результате взрыва погибла Дугина, принадлежит ее отцу.
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На мэра Мариуполя совершено покушение
Покушение совершено на мэра Мариуполя Константина Иващенко, сообщили в администрации города.
«Да, было, все живы, все в порядке», – передает ТАСС со ссылкой на источник.
По словам военного корреспондента ВГТРК Андрея Руденко, предположительно, бомба была не одна.
«Взрывное устройство было заложено на въезде в Мариупольский зоопарк, и сработало в момент подъезда чиновника. Константин Иващенко не пострадал», – пишет Руденко в Telegram-канале. На месте работают саперы.
Ранее заместитель главы администрации Каховского района Херсонской области Виталий Гура умер после совершенного на него покушения. В Гуру стреляли из пистолета и автоматов.
The Hill: Россия знает о бреши в ядерном щите США
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России известно о бреши в ядерной доктрине США, пишет американское издание The Hill, отмечая, что Соединенные Штаты находятся в незавидном положении.
Соединенные Штаты, как утверждается в публикации, располагают ядерными бомбами свободного падения, однако Москва в курсе, что они слабо защищены при хранении на складах и при доставке к цели самолетами, которые пролетают через оспариваемое воздушное пространство. Более того, почти всегда существует продолжительный период времени между приказом о нанесении удара и выводом самолета на цель, передает РИА «Новости» содержание публикации.
Кроме того, ВМС США нуждаются в новом поколении крылатых ракет малой и средней дальности в ядерном оснащении, в основном из-за того, что различные президенты, в том числе Джо Байден, препятствовали их разработке.
Конгресс пытается исправить ситуацию, но Америка все равно «находится в незавидном положении». Известно об этом и Китаю, подводит итог The Hill.
Ранее заместитель главы МИД России Александр Рябков отметил надежду Москвы, что США и Западу в целом хватит здравого смысла, чтобы не довести ситуацию на Украине до прямого столкновения с применением ядерного оружия.
Официальный представитель МИД Мария Захарова в свою очередь подчеркивала, что Россия никогда никому не угрожала ядерным оружием. Подход Москвы, говорила дипломат, основан исключительно на логике сдерживания, в том числе в теперешних условиях, когда спровоцировавшие обострение украинского кризиса и развязавшие гибридную кампанию против России страны НАТО, провозгласившие себя «ядерным альянсом», опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта.
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Стало известно, когда установили взрывчатку на автомобиль с Дугиной
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Неизвестные установили взрывное устройство на автомобиль, в котором погибла журналист и политолог Дарья Дугина, на фестивале «Традиция» в Подмосковье, автомобиль стоял на парковке, пройти туда никому не представляло трудностей, сообщили в правоохранительных органах.
«Гостей фестиваля было много, люди парковали машины слева и справа на Звенигородском шоссе, где находится усадьба Захарово. Также был заезд на парковку, она практически вся была занята автомобилями. Джип, на котором уехала с мероприятия Дарья Дугина, также стоял там. Досмотра при заезде на парковку не было, поэтому взрывчатку можно было установить куда угодно и кому угодно, что и было сделано», – сказал источник ТАСС.
В правоохранительных органах рассказали, что у входа на территорию усадьбы находился наряд ГИБДД, автоинспекторы регулировали движение. Рамки были установлены непосредственно при проходе на само мероприятие.
Вечером 20 августа в двигавшемся в районе поселка Большие Вяземы Московской области автомобиле Toyota Land Cruiser сработало взрывное устройство, после чего машина загорелась. Установлено, что взрывное устройство было заложено под днищем автомобиля со стороны водителя. Дарья Дугина, которая находилась за рулем джипа, погибла на месте. По факту убийства девушки возбуждено уголовное дело (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ), его будет расследовать центральный аппарат СК РФ. По данным следователей, убийство Дугиной было спланировано и носит заказной характер.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что если версию об украинском следе в убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь нужно вести о политике государственного терроризма, реализуемой Киевом.
Российские журналисты, политологи, историки, журналисты отреагировали на трагедию. Так, автор Telegram-канала WarGonzo Семен Пегов задался вопросом о том, как именно был произведен взрыв, в результате которого в автомобиле погибла Дарья: сработал таймер или было произведено нажатие кнопки. Журналист считает этот вопрос принципиально важным.
Как в свою очередь заявил депутат Мосгордумы, журналист ВГТРК Андрей Медведев, после убийства в Подмосковье дочери Дугина не осталось сомнений, что Украина является террористическим государством, которое использует методы «басаевской и гелаевской сволочи», взрывавших дома.
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В Сети отреагировали на гибель дочери Дугина
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Российские журналисты, политологи, историки, журналисты публикуют в социальных сетях слова соболезнования Александру Дугину, дочь которого погибла в ночь на воскресенье при подрыве автомобиля в Подмосковье.
«Взорвали дочь Дугина. 30 лет ей было. Нет слов. Впрочем, есть одно. Доколе?» – написала главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян в своем Telegram-канале. «Центры принятия решений! Центры принятия решений!! Центры принятия решений!!!» – добавила она.
«В ужасе от истории с дочерью Дугина… Если это правда… дети-то причем?((((» – написала журналистка Ксения Собчак.
«Выражаю глубокие искренние соболезнования Александру Дугину. Это страшная трагедия, невосполнимая утрата. Разделяем скорбь родных и близких», – написал сенатор Алексей Пушков.
«Если вы спросите, что такое «переход красной линии», отвечу. Это – индивидуальный террор. Желание убийства Александра Дугина, что в итоге привело к гибели его дочери Дарьи. Террористический Карфаген должен быть разрушен!» – написал Николай Стариков.
«Когда несколько месяцев назад ФСБ задержала боевиков, которые собирались убить Владимира Соловьева и Евгения Попова, помню, многие снисходительно ухмылялись. Ну как же, как же, сфабриковали дело, явно, кому они нужны, журналисты. Ночью убили Дашу Платонову. Умную, отважную, настоящую, русского человека и патриота. (…) Она безусловно, через несколько лет стала бы большим философом. Уникальная девочка была. Уникальная.
И не важно, хотели украинские диверсанты убить Дашу, или ее отца, Александра Дугина. Важно другое. Мы имеем дело с террористическим государством, если кто еще и сомневался, то теперь, надеюсь, сомнений не осталось. Будут еще попытки покушений. Террорист, начав убивать, не останавливается, ему нужно больше крови, больше смертей. Как у басаевской и гелаевской сволочи были взрывы домов, Москва и Волгодонск, а потом были взрывы самолетов, Норд-Ост, Беслан, взрывы в метро. Думать, что киевские террористы чем-то отличаются, совершенно ошибочно. Террор он и есть террор.
То есть, все действия по отношению к Украине, возможно выстраивать лишь из понимания, что это не дипломатия, а антитеррор. К сожалению. Я не про украинцев, не про людей. Я про власть и политическую верхушку», – написал журналист ВГТРК Андрей Медведев.
«Адрес главного здания СБУ: Киев, Владимирская, 33. Я сейчас попытаюсь уснуть, а когда проснусь, надеюсь прочитать в новостях, что его разбомбили *** вместе с подвалами», – написал блогер Максим Кононенко.
«Конечно, Александр Дугин был целью. Идет война идей, а он как раз один из немногих, кто системно формулировал и описывал нашу идеологию, разрушая западную. И он был легкой мишенью: ни охраны, ни защитных технических средств, легко опознаваем. Вероятнее всего приехал с дочерью на взорванной потом автомашине. Анонсы участия Дугина были в Сети. Масса народу, вход свободный. Подойти к машине и заложить бомбу не составляло труда», – написал автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов.
«Вспоминается, что несколько месяцев назад целью террористов из Киева был Владимир Соловьев. Тогда обошлось. Сегодня нет», – добавил он.
«Враг, проиграв на поле боя, переходит к террору. Мы имеем дело с террористами. Просто с террористами. За которыми стоят террористы. И цели их в отношении России террористические и никакие более. Интересно, как сейчас ощущает себя «партия мира» из московских гостиных и дорого обставленных служебных кабинетов? Нормалëк? Готовим новые предложения и «акты доброй воли»? Совсем плохая история. Которая НЕ должна остаться без реакции и без последствий», – пишет «Профессор смотрит в мiръ. Авторский Анонимный канал Дмитрия Евстафьева».
«Искренне соболезную Александру Дугину, в связи с трагической гибелью дочери. Раскрыть это преступление – должно стать делом чести для российской правоохранительной системы», – отметил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
«Воевать с детьми своих врагов и подло убивать их – это последнее, что вообще может быть… Киевский режим, вы – неповторимая мразь. Ни совести, ни банальной человеческой чести, ничего. Уродцы», – пишет Telegram-канал «Укол Zонтиком».
О гибели дочери Дугина в ночь на 21 августа сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он заявил, что за случившимся стоят украинские террористы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель филофско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.
Дарья – его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
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Украинские войска предприняли неудачную попытку прорыва в Херсонской области
Пресечена очередная попытка прорыва украинской армии в Херсонской области, сообщил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов.
Стремоусов сообщил, что «киевский режим кинул в бой обыкновенных несчастных людей, которых выловили на улице на Украине». По его словам, «какая-то часть украинских военных была убита, оставшаяся сбежала». Он подчеркнул, что «это все на совести военных преступников Зеленского, которые провоцируют людей идти в атаку».
Как заявил Стремоусов, украинское руководство требует контрнаступления, чтобы получить очередной транш от Запада, не задумываясь о жертвах, поскольку «для Зеленского и его команды жизни простых людей ничего не стоят», передает РИА «Новости».
Напомним, Киев делал громкие заявления о подготовке «контрнаступления на юге», но в результате вынужден был признать их блефом и дезинформацией.
На Украине стали выгонять беженцев из центров содержания
Внутренне перемещенных лиц на Украине выгоняют без денег и одежды из центров содержания беженцев в течение трех дней, сообщил изданию The Grayzone журналист из Николаева Андрей.
«Неудивительно, что все хотят в Европу. Вот под Днепром есть центр для беженцев, но переселенцам разрешается там находиться всего три дня. И это будет по 45 или 50 человек в одной комнате с одной ванной и крошечной кухней на всех. Условия аховые. А когда через три дня их выгоняют – без денег, без одежды, без ничего – им приходится возвращаться в свои дома», – приводит РИА «Новости» слова журналиста.
Он считает, что власти Украины должны объяснить народу, куда делась западная финансовая помощь и почему у солдат ВСУ нет оружия, а у гражданских – крыши над головой.
Ранее выехавшие жители Херсонской области начали возвращаться обратно из других регионов Украины из-за запрета общаться на русском языке и отсутствия социальных гарантий.
Сложности с содержанием украинских переселенцев возникают не только на родине, но и в европейских странах. Ранее сообщалось, что четверть британцев, согласившихся принять у себя беженцев с Украины, не хотят оставлять их дольше, чем на полгода.
Также британцы начали отказываться сдавать жилье украинским беженцам. Так, семья украинских беженцев с пятью детьми, которую ранее выгнал из дома британский офицер, не может найти жилье из-за отказов со стороны арендодателей.
Опубликовано видео с Дугиным на месте гибели его дочери Дарьи
В Сети появилось видео с места гибели журналиста и политолога Дарьи Дугиной, автомобиль которой был подорван в Подмосковье. Туда прибыл отец погибшей политолог Александр Дугин.
Видео опубликовал Telegram-канал Mash.
О гибели дочери Дугина в ночь на 21 августа сообщил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин. Он заявил, что за случившимся стоят украинские террористы. По факту трагедии возбуждено уголовное дело.
Александр Дугин – философ, политолог, публицист, профессор, основатель филофско-политического течения неоевразийство. С марта 2015-го находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия.
Дарья – его дочь от второго брака с философом Натальей Мелентьевой. Родилась в 1992 году, окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова, работала политическим обозревателем Международного евразийского движения.
ВС России уничтожили «Калибрами» склад боеприпасов для HIMARS под Одессой
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ВМФ России ракетами «Калибр» уничтожил в районе населенного пункта Майорское Одесской области склад с ракетами к американским системам HIMARS, сообщили в Минобороны России.
«Высокоточными ракетами большой дальности морского базирования «Калибр» в районе населенного пункта Майорское Одесской области уничтожен склад боеприпасов с ракетами к американским реактивным системам залпового огня HIMARS и зенитным комплексам западного производства», – говорится в Telegram-канале ведомства.
Кроме того, рассказали в Минобороны, ударом оперативно-тактической авиации ВКС России в районе Гуляйполя Запорожской области уничтожен склад горючего 102-й бригады территориальной обороны, на котором хранилось более 100 тонн дизельного топлива для военной техники.
«Уничтожены шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Чаривное Запорожской области, Константиновка, Звановка, Ильинка, Галициновка и Кирово Донецкой народной республики, два склада горючего для военной техники в районах Галициновки и Константиновки Донецкой народной республики, а также артиллерийская батарея в районе Новогригоровки Донецкой народной республики», – говорится в документе.
Отмечается, что также в районе Цукурино в ДНР уничтожен пункт временной дислокации националистического формирования «Правый сектор*» (запрещен в России), а в районе населенного пункта Князевка Херсонской области уничтожены на боевых позициях две американские гаубицы М777.
По данным ведомства, в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики в результате огневого поражения позиций 2-го батальона 66-й механизированной бригады ВСУ уничтожено более 30 человек личного состава, один танк и пять специальных автомобилей.
«Российскими средствами противовоздушной обороны сбиты девять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Старомлыновка и Горловка Донецкой народной республики», – говорится в сообщении.
Также российской ПВО был перехвачен один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха» в Харьковской области.
В ведомстве отметили, что в результате огневых ударов по позициям 2-го батальона 28-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новогригоровка Николаевской области, а также 18-го батальона 35-й бригады морской пехоты ВСУ в районе Токарево Херсонской области, безвозвратные потери противника составили более 100 человек, а также семь единиц бронетанковой и специальной автомобильной техники.
«Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины. За сутки поражены шесть пунктов управления ВСУ, в том числе 14-й механизированной бригады в районе Рогань Харьковской области, батальонов 54-й, 93-й и 64-й механизированных бригад в районах Ягодное, Артёмовск Донецкой Народной Республики и Чаривное Запорожской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 167-и районах», – уточнили в ведомстве.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 267 самолетов, 148 вертолетов, 1785 беспилотных летательных аппаратов, 367 зенитных ракетных комплексов, 4359 танков и других боевых бронированных машин, 810 боевых машин реактивных систем залпового огня, 3323 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 4984 единицы специальной военной автомобильной техники», – говорится в сводке министерства.
Накануне в Минобороны сообщили, что ВСУ заминировали мост через реку Ингул и подходы к нему, а также обочины прилегающей автомобильной дороги.
Власти Запорожья предотвратили украинскую провокацию на АЭС
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Готовящуюся провокацию на Запорожской АЭС удалось предотвратить, однако нет никаких сомнений, что киевские власти попытаются реализовать свои преступные замыслы, заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«19 августа на атомной станции все было относительно спокойно. Благодаря гласности и заблаговременному обнародованию планов боевиков Зеленского, удалось не допустить провокацию. В противном случае последствия могли бы быть непоправимые», – передает РИА «Новости» его слова.
При этом Рогов подчеркнул, что нет никаких сомнений, что киевские власти попытаются реализовать свои преступные замыслы и предпримут новые провокации и обстрелы ЗАЭС.
Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов.
Москва обвинила Запад в поддержке обстрелов Украиной Запорожской АЭС, призвала прекратить интриги и повлиять на Киев для прекращения обстрелов станции.
Ранее секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев заявил, что Вашингтон, Лондон и их приспешники будут нести всю ответственность за возможную катастрофу на Запорожской АЭС.
В пятницу постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что действия западных стран показывают, что вопреки их заявлениям, на ядерную безопасность на Запорожской АЭС им наплевать.
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