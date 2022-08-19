Система ПВО сработала в Севастополе

В Севастополе сработала система ПВО, предварительно, сбит беспилотник, заявил губернатор города Михаил Развожаев.

«Нахожусь на рабочем месте в правительстве. Так же, как и многие из горожан, слышал хлопки в центре. Аналогичные чуть раньше звучали в районе Стрелки (район бухты Стрелецкой – прим. ВЗГЛЯД). В бухте отрабатывала ПВО. В центре корабельная арта. История та же, что и вчера. По предварительным данным, БПЛА. Цели поражены. Сохраняем спокойствие. Военные делают свое дело отлично. Поддержим их», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что в небе над Евпаторией, по предварительным данным, сработала система противовоздушной обороны (ПВО).

Накануне губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в районе аэропорта Бельбек, который находится на северо-западе Севастополя, средствами ПВО, по предварительным данным, сбит беспилотный летательный аппарат.

До этого Крючков сообщил, в Керчи, по предварительным данным, сработала система ПВО. При этом он заверил, что опасности для города и Крымского моста нет. В пресс-службе администрации города отметили, что звук был похож на раскат грома, у автомобилей сработали сигнализации. Позже член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что в районе Керчи сбит украинский БПЛА.

В четверг министр обороны Алексей Резников сообщил, что Украина и США якобы договорились, что американское оружие не будет использоваться для ударов по российской территории. При этом он отметил, что «по Крыму таких ограничений нет».