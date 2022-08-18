Появились данные о сбитом в районе Керчи беспилотнике ВСУ

Названа возможная цель ударов ВСУ по Запорожской АЭС

Украинские войска могут ударить по месту хранения отработанного ядерного топлива или системе охлаждения энергоблоков Запорожской АЭС, возможна провокация и на самом объекте, сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Я не готов сказать, что это именно будет, – у наших спецслужб и армии больше вводных. Но очевидно одно: что боевики Зеленского способны на все что угодно. Это, естественно, и удары по сухому хранилищу отработанного ядерного топлива, так называемый контролируемый выброс, контролируемое загрязнение, о чем говорилось на Совете национальной безопасности и обороны Украины», – сказал Рогов в эфире радиостанции «Комсомольская правда», передает РИА «Новости».

Кроме того, по его словам, также возможен удар по системе охлаждения энергоблоков или провокация на самой атомной станции. «Это могут быть какие-то «спящие» на атомной станции. Если у людей хватает мозгов корректировать удары, где гарантия, что где-то на атомной станции не сидит какой-то «спящий», какой-то «подснежник», который просто нарушит технологическую цепочку», – сказал Рогов.

По данным Минобороны России, Киев планирует в пятницу, 19 августа, осуществить резонансную провокацию на Запорожской АЭС во время посещения Украины генсеком ООН Антониу Гутерришем. Москва заявила, что украинские власти занимаются ядерным шантажом.

Между тем в ночь на четверг украинские военные нанесли три удара барражирующими боеприпасами по третьему микрорайону Энергодара, повредив здание администрации.

Расположенная в Энергодаре Запорожская АЭС – крупнейшая в Европе – находится под контролем ВС России. Украинские войска ведут массированный обстрел территории станции, используя в том числе беспилотники, тяжелую артиллерию и реактивные системы залпового огня. В большинстве случаев атаки отражают системы противовоздушной обороны, однако фиксируются попадания снарядов в объекты инфраструктуры и в район хранилища ядерных отходов. Москва призывала Запад прекратить интриги по ситуации с Запорожской АЭС и повлиять на Киев для прекращения обстрелов атомной станции.

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