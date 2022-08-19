Система ПВО сработала в Евпатории

В Крыму объяснили подоплеку новых заявлений Киева о планах уничтожить Крымский мост

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков назвал «фантастическими бреднями» новое заявление киевских властей о планах по уничтожению Крымского моста. Такие слова на фоне поражений украинских военных продиктованы желанием выманить больше денег и оружия у Запада, объяснил Бобков.

«Заявления подобного формата исключительно рассчитаны на психологическую повестку. Это не первые и не последние подобные фантастические бредни», – приводит его слова РИА «Новости».

Ранее советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с Guardian заявил, что Крымский мост должен быть уничтожен. При этом он не уточнил, каким образом украинская армия может попробовать атаковать это сооружение. Это не первое заявление киевских властей с угрозами в отношении Крымского моста.

Защите Крыма уделено особое внимание, отметил Бобков. «В этом плане Крым неоднократно называли большим авианосцем. Поэтому Крымский мост находится под неустанным контролем системы ПВО. Проезд на мост контролируется, и сам он максимально устойчив. Уверен, что никому не захочется проверять его на прочность», – сказал Бобков.

Вице-спикер регионального парламента подчеркнул, что заявление Подоляка сделано на фоне поражений и отступлений украинских войск в Донбассе, а также продиктовано желанием как можно больше выманить денег и оружия из западных стран, внушая им оптимизм о боеспособности украинской армии.

«Поэтому по американской методичке и дается дополнительная идеологическая подкормка украинскому обществу, которое ощущает весь объем потерь, реальную обстановку на фронте и находится в предшоковом состоянии», – подчеркнул Бобков.

Напомним, депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что на июньском саммите НАТО представители Украины обсудили с министром обороны Великобритании Беном Уоллесом планы уничтожения Крымского моста. До этого советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович также заявлял, что Крымский мост станет объектом, который можно атаковать, «как только» у Украины «появится первая техническая возможность» для этого. Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Крымский мост окажется «поражен», когда «будут необходимость, возможность и задание».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что Вооруженные силы России купируют все угрозы объекту: «Безопасность Крыма гарантирована теми превентивными и дополнительными мерами, которые сейчас принимаются по линии наших военных».