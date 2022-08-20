В ЮАР на престол возведен новый король зулусов

Принц Мисузулу Синкобиле Зулу прошел в ЮАР торжественную церемонию возведения на престол, приняв титул короля зулусов.

Одетый в шкуру убитого им льва принц Мисузулу совершил священный для зулусских монархов ритуал вхождения в загон для крупного рогатого скота (крааля), который находится на территории королевского дворца Эниокени в городе Нонгоме на юго-востоке ЮАР, передает ТАСС со ссылкой на местный новостной портал «Индепендент онлайн».

Согласно традиции, именно в этот момент будущий монарх соединяется с предками и получает от них благословение и священную силу. После посещения крааля претендент на престол становится королем.

Монарший престол зулусов освободился после смерти в марте 2021 года от последствий коронавируса короля Гудвилла Звелитини. В королевской семье не было единого мнения о том, кто должен наследовать монарший титул. После длительных споров, часть из которых велась в суде ЮАР, большинство членов королевской семьи признали новым королем сына третьей жены Звелитини 48-летнего принц Мисузулу. В марте президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса от имени государства официально признал Мисузулу королем зулусов. Сейчас он занял престол, пройдя необходимое посвящение.

Неделю назад аналогичный ритуал совершил старший сын короля Гудвилла Звелитини принц Симакаде, который оспаривает права на престол. Сторонники принца Мисузулу уже объявили Симакаде самозванцем. Гудвилл Звелитини находился на троне почти 50 лет, у него было шесть жен, осталось 26 детей.

Зулусский престол считается самым престижным среди традиционных лидеров ЮАР. Зулусы – самый многочисленный народ республики, насчитывающий 11 млн человек. Король зулусов не имеет политической власти, однако является моральным авторитетом и символом своего народа.

Напомним, в 2015 году король зулусов Гудвилл Звелитини каБекузулу назвал «понаехавших» в ЮАР из других (в основном соседних) стран «вшами», которые занимают рабочие места, и потребовал от них убираться на родину. Сразу после его выступления в провинциях Квазулу-Наталь и Гоатенг (в городах-спутниках Йоханнесбурга) начались массовые беспорядки, погромы, грабежи и даже убийства иностранцев.