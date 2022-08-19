Астраханская область заключила соглашение о сотрудничестве с районом ЛНР

Руководство Астраханской области заключило соглашение о сотрудничестве с Кременским районом Луганской народной республики, запланировано восстановление 17 школ.

Подписи в документе поставили губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин и исполняющая обязанности главы Кременского района Юлия Назаренко, передает ТАСС.

Представители области проведут детальное обследование текущего положения дел района совместно с местными властями, после чего представят план дальнейших действий. По словам Бабушкина, в первую очередь стоит задача подготовки к зиме, закрытие всех тепловых контуров в жилых домах и соцобъектах, ремонт школ, а в дальнейшем – восстановление подачи воды и электричества.

«В Кременском районе 21 школа, 13 из них в более-менее стабильном положении, все остальные необходимо восстанавливать. Есть разрушения кровли, почти во всех выбиты стекла. Мы сейчас должны определиться с подрядчиком, который будет выполнять работы. Наметили уже достаточный объем финансирования чтобы начать работы», – прокомментировал Бабушкин.

На территории района начались работы по разминированию, это необходимо для обеспечения безопасности восстановительных работ, сообщила глава муниципалитета. Также, по ее словам, российский регион уже выделил трансформатор, который позволит обеспечить электричеством Кременной.

Всего, по словам Назаренко, в районе пострадали более 2 тыс. домов

Глава Астраханской области в своем Telegram-канале отметил, что у Астрахани исторически сложились отношения с этим районом ЛНР. «Там расположен населенный пункт Новая Астрахань, где в 20-х годах XIX века располагался штаб Астраханского кирасирского полка», – указал он.

Бабушкин добавил, что власти российского региона намерены содействовать в восстановлении инфраструктуры муниципалитета, поддерживать жителей гуманитарной помощью, готовить сети и социальные объекты к зиме. «Планируем развивать сотрудничество в торгово-экономической, промышленной, сельскохозяйственной и других отраслях», – подчеркнул губернатор.

Сейчас в Кременском районе разрушены многие соцучреждения, в том числе школы, часть из которых восстановлению не подлежит. Разрушена коммунальная инфраструктура, добавил глава региона.

«Националисты угнали всю технику, оставив жителей без скорой помощи и пожарных машин. Нередки были случаи открытого грабежа и мародерства со стороны ВСУ. Отбирали все, начиная от мелких бытовых вещей, заканчивая личным транспортом. Фактически бросили местных жителей на произвол судьбы. Тысячи наших соотечественников в Кременском районе сегодня нуждаются в нашей поддержке. Помочь им – наш долг», – указал губернатор.

Бабушкин пояснил, принять участие в оказании помощи могут все желающие.