Общество «Знание» начало работать в Запорожской области

Общероссийская общественно-государственная просветительская организация «Российское общество «Знание» подписала соглашения о сотрудничестве с администрацией Запорожской области и Мелитопольским государственным университетом имени А. С. Макаренко.

«Я благодарен российскому обществу «Знание» за предоставленную возможность для нашей молодежи получать образовательную поддержку просветителей, проявлять себя в творчестве и науке. Наша молодежь сможет развивать свои знания, свой кругозор, принимать участие в ведущих марафонах и образовательных платформах. Мы со своей стороны всегда поддержим наших молодых талантливых детей и сделаем все возможное для их развития и перспектив», – приводятся слова главы администрации региона Евгения Балицкого в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

По словам гендиректора общества Максима Древаля «Знание», уже открыло представительства в Луганской и Донецкой народных республиках, там сейчас ведется активная работа.

«Первым самым масштабным проектом, в котором смогут поучаствовать ребята из Запорожской области, станет федеральный Просветительский марафон. Он пройдет с 31 августа по 2 сентября на пяти площадках: в Москве, Нижнем Новгороде, Санкт-Петербурге, Луганске и на Камчатке», – отметил Древаль.

Церемония подписания соглашения с МГУ им. А. С. Макаренко состоялась в Министерстве по молодежной политике администрации Запорожской области.

Ректор Мелитопольского государственного университета имени А. С. Макаренко Андрей Чуйков выразил уверенность в том, что сотрудничество с Российским обществом «Знание» позволит студентам вуза как налаживать дружественные отношения с российской молодежью, так и пополнять багаж собственных знаний.

Ранее соглашение о сотрудничестве с российским обществом «Знание» подписали Луганский государственный университет имени Владимира Даля, Луганский государственный педагогический университет, Донецкий государственный технический институт, Луганский государственный аграрный университет, Луганский государственный медицинский университет, Луганская академии внутренних дел имени Эдуарда Дидоренко, Луганская государственная академия культуры и искусств (ЛГАКИ) имени Михаила Матусовского, Донецкий национальный университет экономики и торговли, Донецкий национальный университет и Донецкий национальный технический университет.