Мутко объяснил опасность введения льготной ипотеки на вторичное жилье

Введение льготных ипотечных программ на вторичное жилье приведет к резкому скачку цен, а масштабировать ипотечные программы, по которым предоставляется рассрочка первоначального взноса, нужно с осторожностью, заявил гендиректор «Дом.РФ» Виталий Мутко.

«Здесь нужно (подходить к вопросу – прим.ВЗГЛЯД) очень внимательно. Там точно цена отреагирует моментально. Мы давали возможности на первичном рынке, и цена улетала моментально», – цитирует РИА «Новости» Мутко.

По его словам, масштабировать ипотечные программы, по которым предоставляется рассрочка первоначального взноса, нужно с осторожностью.

«Ипотечный пузырь в Америке и Европе в том числе был из-за того, что банки активно реализовывали программы без первоначального взноса и не проверяли доходы заемщиков. Ипотека в России все-таки более устойчивый продукт, и первоначальный взнос должен быть в том виде, в котором он существует сейчас. Это в том числе показывает дисциплину заемщика в отношении финансовых вопросов, его умение управлять своими средствами. Изменять этот принцип нужно осторожно», – заявил Мутко.

Он добавил, что в настоящее время «Дом.РФ» изучает возможность и перспективы подобных программ, однако видит риски повышения доли неплатежей и роста просроченной задолженности по таким кредитам.

«На рынке существует множество различных программ, в том числе под 0,01%. Конечно, хочется пойти навстречу людям с рассрочкой первоначального взноса, но масштабной пользы от этого может не быть. Мы как разработчики стандарта ипотечного кредитования совместно с Банком России находим высокие риски как для граждан, так и для банков в такой инициативе, а применение рассрочки в госпрограммах считаем невозможным. Постановлениями правительства этого не предусмотрено», – добавил гендиректор «Дом.РФ».

Ранее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин предложил проработать вопрос поддержки ипотеки на рынке вторичного жилья.

Также премьер Михаил Мишустин заявил, что программа льготного кредитования «Сельская ипотека» по ставке 3% теперь станет бессрочной.

До этого президент России Владимир Путин предложил снизить ставку по льготной ипотеке с 12% до 9% годовых и продлить программу льготной ипотеки до конца текущего года.