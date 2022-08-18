Депутат: Россия направляет лучшие кадры на освобожденные территории Украины

«Назначение на руководящие посты в Херсонской и Запорожской областях людей, прошедших кадровые лифты в России, способствует скорейшему восстановлению этих регионов», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев, комментируя серию назначений российских управленцев в администрации освобожденных территорий Украины.

«Мы видим, что высокие должности в Херсонской и Запорожской областях заняли участники программы развития кадрового управленческого резерва (школа губернаторов), а также победители конкурса «Лидеры России». Всех этих назначенцев готовили, что называется, для себя – они прошли все тесты, получили все необходимые теоретические навыки, а также богатый практический опыт управления на высоком уровне и в разных сферах. Это означает, что мы отдаем освобожденным территориям лучшие кадры», – пояснил депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев.

«Тот факт, что освобожденные территории поддерживаются Москвой во всем, в том числе в кадрах, далеко не по остаточному принципу, говорит об очень хорошем и бережном к ним отношении в целом», – подчеркнул он. Как напоминает депутат, в Херсон и Запорожье едут топ-чиновники, опытные практики, набравшие опыт в российских субъектах: например, в Калининградской области, на Кубани и в Крыму. «Их задача – чтобы планы по быстрому налаживанию нормальной жизни на освобожденных землях были реализованы в максимально короткое время», – подытожил Матвейчев.

Как сообщала в четверг газета ВЗГЛЯД, первым заместителем главы по безопасности администрации Херсонской области назначен Алексей Катериничев – 48-летний уроженец города Рыбинск Ярославской области. Катериничев окончил Пограничную академию ФСБ, и с 1996 по 2021 занимал различные должности в спецслужбе. В прошлом году он стал первым замначальника Центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер». Катериничев трижды награжден Орденом Мужества.

Его коллегой по администрации, вице-премьером Херсонской области и одновременно министром промышленности, стал уроженец Челябинска Семен Машкауцан (1990 года рождения), выпускник МГУ и МГИМО, который также учился в «школе губернаторов». С 2015 года занимал руководящие должности в системе федеральных органов исполнительной власти, в частности, возглавлял Департамент металлургии и материалов Минпромторга. Также Машкауцан работал помощником зампреда правительства РФ.

На ваш взгляд Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины? Промышленность и трудовые ресурсы

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Министром финансов Херсонской области стал уроженец Украины, а точнее – поселка Зеленодольск Днепропетровской области, выпускник Крымского государственного аграрного университета Евгений Немтинов. Последняя его должность – начальник управления учета и отчетности министерства финансов Крыма.

«В целях улучшения экономической ситуации в Херсонской области, Россия направила группу управленцев, которые зарекомендовали себя как добросовестные и ответственные профессионалы. С их приходом открываются новые интеграционные перспективы и переход на качественно новый уровень управления», – сообщили в региональной администрации.

В Запорожской области вице-премьером по социальным вопросам назначен родившийся в Вологде победитель конкурса «Лидеры России» Алексей Лысов. Ранее он занимал пост главного советника Управления президента РФ по внутренней политике. Заместителем министра труда и социальной политики стал бывший сотрудник территориальных управлениях Министерства труда и социального развития Краснодарского края Евгений Маркелов.

Кроме того, в четверг в пресс-службе администрации ЛНР сообщили о назначении заместителем министра образования и науки Евгения Мирошниченко, в прошлом – ответственного секретаря Северо-Кавказского центра стратегических исследований, помощника первого проректора Кубанского госуниверситета.