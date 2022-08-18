Специалисты из России заняли руководящие посты в Херсонской и Запорожской областях

Несколько должностей в органах власти Херсонской и Запорожской области заняли специалисты, которые работали в российских госструктурах.

В частности, Алексей Катериничев, который был замначальника центра по проведению спасательных операций особого риска «Лидер», назначен на должность первого замглавы областной администрации по безопасности, передает «Интерфакс».

Катериничев родился в Рыбинске Ярославской области. Окончил Голицынский военный институт пограничных войск, Пограничную академию Федеральной службы безопасности. В 1996–2021 гг. находился на военной службе в рядах пограничных войск, затем в подразделениях ФСБ. Трижды награжден Орденом мужества.

Бывший директор департамента металлургии и материалов Минпромторга РФ Семен Машкауцан стал зампредседателя правительства – министром промышленности Херсонской области. Машкауцан родился в Челябинске. Окончил Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и МГИМО МИД России. Работал на руководящих должностях в системе федеральных органов исполнительной власти с 2015 г., из них шесть лет в Министерстве промышленности. Являлся помощником заместителя премьер-министра. Участник программы развития кадрового управленческого резерва (Школы губернаторов).

Министерство финансов области возглавил Евгений Немтинов. Он родился в пос. Зеленодольске Днепропетровской области. Окончил Крымский государственный аграрный университет. С 1995 г. трудовая деятельность связана с бухгалтерской, финансовой областями. В 2014–2015 гг. занимал должность заместителя начальника управления Казначейской службы Республики Крым. С 2015 г. по 2022 г. прошел путь от заведующего отделом бухгалтерского учета доходов и расходов до начальника управления учета и отчетности министерства финансов Республики Крым.

В Запорожской области назначили заместителя председателя совета министров по социальным вопросам. Им стал Алексей Лысов – бывший первый заместитель главы администрации Алчевска, сообщили в пресс-службе администрации Запорожской области. Лысов родился в Вологде. Окончил Вологодский государственный технический университет. В 2007–2016 гг. работал в системе региональных органов государственной власти Вологодской области, где прошел путь от специалиста до главного советника управления совершенствования управленческих процессов правительства Вологодской области. В 2018–2019 гг. являлся главным советником Управления президента по внутренней политике. С весны 2022 г. участвовал в восстановлении г. Алчевска. Победитель конкурса «Лидеры России».

Заместителем министра труда и социальной политики назначен экс-руководитель управления соцзащиты одного из районов Краснодарского края Евгений Маркелов.

Кроме того, в пресс-службе администрации Луганской народной республики сообщили о назначении заместителем министра образования и науки Евгения Мирошниченко, в прошлом – ответственный секретарь НОЦ «Северо-Кавказский центр стратегических исследований», помощник первого проректора Кубанского госуниверситета.

Мирошниченко – выпускник Донского государственного технического университета и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.



Ранее занимал должности ответственного секретаря НОЦ «Северо-Кавказский центр стратегических исследований», помощника первого проректора Кубанского государственного университета по учебной работе, качеству образования. С 2009 года являлся депутатом, заместителем председателя совета Кущевского сельского поселения Кущевского района Краснодарского края. В 2015–2018 гг. возглавлял АНО «Центр социально-экономических и политических коммуникаций».