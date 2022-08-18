Девочка насмерть разбилась на самокате в детсаду Новосибирска

В новосибирском детском саду погибла пятилетняя девочка, во время прогулки на самокате она налетела на кочку на асфальте и разбилась, гибель ребенка подтвердил главврач скорой помощи города Александр Балабушевич.

«Факт действительно был. Скорая помощь выезжала на место. Девочку пытались спасти, однако от полученных травм она скончалась на месте происшествия», – сказал Балабушевич «Комсомольской правде».

Отец девочки в беседе с Ngs.ru сообщил, что ребенка пытались откачать в реанимации 10 минут, но ничего не получилось. Он пояснил, что ребенок катался на самокате по территории детсада и налетел на кочку, после чего упал.

«Много раз предлагал запретить самокаты на территории детского сада, так как асфальтовое покрытие не позволяет кататься на них», – сказал мужчина.

В министерстве образования региона сообщили, что департамент образования мэрии города создал специальную комиссию по этому поводу, ведется педагогическое расследование, цитирует сообщение ведомства «Царьград».

В июне в Якутии 12-летняя девочка во дворе частного дома получила удар током и погибла.